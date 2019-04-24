「歡迎到法國」？法國明年起調漲外籍學生學費，一年暴漲16倍

（中央社）

法國政府近日正式公告，針對非歐盟的新入學外籍生調漲大學學士學程及碩士學程學費，公立大學學士學程一年學費從170歐元（約新台幣5882元）調為2770歐元（約新台幣9萬5842元），碩士學程從243歐元（約新台幣8407元）調為3770歐元（約新台幣13萬442元）。

總理菲力普（Edouard Philippe）去年11月宣布，自今年秋季開學起，針對非歐盟出身的外籍學生調漲大學學費。

博士學程學費本來也要從380歐元（約新台幣1萬3150元）調為3770歐元，但高等教育暨研究部部長魏達爾（Frederique Vidal）採納專家建議，決定不調漲，以爭取外籍博士生人才。

法國各地都有學生會抗議這項措施，也有部分大學自行宣布不針對非歐盟外籍生調漲學費，但政府近日仍公告調漲措施。

法國政府希望藉此改善接待外籍生的品質，但反對者認為此舉是用金錢來篩選掉較不富裕的外籍生。

今年3月，法國國民議會議員提出報告表示，調漲措施過於倉促，可能導致法國高等教育在短期內失去青睞。

根據LCI電視台及世界報（Le Monde）報導，這項措施自今年新學年起針對新入學者實施，目前已在法國大學就學的非歐盟外籍生可依原規定繳費。

部分新入學的學生也有機會獲得學費優惠待遇，例如擁有難民身分者、居住在法國納稅戶至少2年者；或依據2國特定協議，法國校方可不調漲某些外籍生的學費；此外，法國政府也規劃增加國際學生獎學金名額。

《法國國際廣播電台》指出，這項政策也將不溯及既往。如果已於 2018/2019學年在公立機構註冊的學生，學費將不會受到影響。另外，若非歐盟的學生有 「特殊個人狀況」或「符合該學校的策略目標」，也可享部分或全額的學費減免。

拚招生，法國為什麼要調漲學費？

法國每年吸引超過30萬名外籍學生就讀，是繼美國、英國、澳洲之後的第4大留學目的國。到法國讀書的外籍生中，近半數來自非洲，約2成來自歐盟成員國，其次來自亞洲及大洋洲、美洲、中東等。

這次調漲學費的政策，是法國總理去年頒布「歡迎到法國」（Bienvenue en France）計畫的一部分。該計畫目標將外籍學生的招收名額，從目前的每年32萬人，至2027年增加到50萬人，另外也預期提升留學生的品質、提高法國高等教育機構在國際上的能見度。

為了吸引更多的外籍學生，法國政府規劃將簡化學生簽證的申請程序、提供更好的學生住宿、並計畫在外國開設法國學校分部，以達到法國教育海外的獲益與影響力。不過在這樣拚招生的計畫中，卻多了一項調整學費，也讓外界擔心，對貧窮階級不利，可能使一些高等教育機構招不到學生。

《美國之音》報導，和許多西方國家相比， 法國廉價的學費一直是吸引外籍學生來念書的動力之一。加上最近美國實施更嚴格的移民限制、英國脫歐的不確定性，都讓法國可能成為更多人留學的選擇。

在這個時候祭出調漲學費， 也 讓許多人不解。 對於中國、印度、美國的學生來說，調漲學費的幅度或許不是問題，不過對來自非洲等國家的學生而言，支付更多的學費將是一個問題。法 國教育中心（ Campus France）最近的一項研究顯示，自從該計畫宣布以來，非洲入學人數迄今為止急劇下降。

法國提高註冊費的同時，為了吸引優秀學生，也打算增加獎學金及津貼。巴黎薩克雷大學副校長 加勒塔（ Guillaume Garreta）表示，在高等教育方面，法國想要與其他國家不一樣，希望能用這些費用， 製定新的政策吸引學生，或是為非常優秀的學生提供獎學金和津貼。

但評論家擔心，在當今的競爭環境中，可能遠遠不夠，最好和最聰明的學生，仍可能會轉往其他地方，像是沙烏地阿拉伯、土耳其等國，同樣提供有吸引力的獎學金。

許多法國大學已經宣布將抵制新的費用結構。包括馬賽（ Marseille）、普羅旺斯艾克斯 （ Aix-en-Provence）、 里昂（ Lyon） ，土魯斯（ Toulouse）、法屬蓋亞那共和國（Guyanna）和普瓦捷（ Poitiers）在內，這些大學都嚴厲譴責這項法令。

雖然該策略首次大幅調漲學費，但仍然遠遠低於英國和美國的學費。

國家 公立大學學費 法國 （調漲前）新台幣5882元 （調漲後）約新台幣9萬5842元 英國 新台幣35萬7150元 美國 新台幣26萬3340元／私校一年約新台幣83萬8260元 日本 新台幣21萬8730元 台灣 （外籍生學費不得低於同級私校學費） 以台大為例，外籍學生一年的學費，介於10萬到15萬之間。

不過根據經濟合作暨發展組織（OECD）2017年調查，丹麥、芬蘭、愛沙尼亞、德國的公立學校，對學士學位不收取任何學費。而在奧地利、義大利和荷蘭等10個國家，每年學費不到4000美元（約新台幣12萬元）。

調漲學費後，法國除了要與相近的德國（高等教育幾乎沒有任何費用）競爭，提升費用 也標誌著一個文化的轉變，這個國家過去的傳統，重視平等的教育機會。

「在法國，我們擁有大學自由的傳統，因為我們認為這是我們的文化，文化是每個人都能負擔得起的」，法國 巴黎文理研究大學（Université PSL）國際關係副主任 Minh-ha Pham 表示，她也進一步指出，「目前的狀況是， 我們走向全球，需要更具吸引力。 它會更加的開放，不僅是一種全國性的思維，當然調漲學費費的問題非常困難，因為我們必須改變我們的思維方式。」

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核稿編輯：楊士範