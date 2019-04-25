關鍵評論網媒體集團再添新力，宣布併購台灣3C科技網站癮科技Cool3C

立基台灣的中文獨立媒體「The News Lens關鍵評論網媒體集團」完成併購台灣3C科技網站癮科技，與關鍵評論網、every little d、INSIDE和運動視界，共同成為媒體集團下的5個品牌。

癮科技創辦人吳顯二說：「在新媒體發展的路上，未來能夠和關鍵評論網一起探索各種數位領域的可能性，是最期待與興奮的下一步。癮科技多年來致力於消費性電子產品內容，恰能和關鍵評論網旗下INSIDE的產業分析內容合作，對科技領域的閱聽眾提供最全方面的內容，期許能發揮新的綜效。」

關鍵評論網媒體集團共同創辦人暨執行長鍾子偉宣布，除了最新的併購，過去6個月來，關鍵評論網一直致力於從初始的新聞/時事評論網站成長為一個媒體集團，架構性優化流量、增加廣告銷售和擴大各種資料數據潛力，現在與癮科技結合後，5個品牌總和可望帶來每月訪客大約1200萬。

對外而言，集團的下一步重點除了透過自然成長、品牌合作或併購其他內容產製者來增加讀者數量之外，同時將聚焦於轉型為完整面向的媒體內容與技術服務公司。公司希望逐步開始為讀者和商業夥伴提供其他多樣化服務。目前處於規劃階段或即將推出的服務包括票務、市場調查，更多樣化的內容和廣告形式，以及跨品牌的會員服務。

「我們的目標是逐步成為全球千禧世代華語讀者中最有影響力，規模最大的數位媒體集團。」執行長鍾子偉表示。「我們相信，隨著我們從去年的700萬讀者成長到現在的1200萬讀者，我們在媒體規模方面的表現非常好。我們現在開始關注的另一半的挑戰來自於技術方面。我們相信現階段的媒體公司，規模和技術最終必須合併，關鍵評論網媒體集團打算利用技術和資本的結合在亞洲實現這個下一階段。」

鍾子偉說，關鍵評論網集團一直在建立一支強大的技術團隊，已經有了內部自製的內容管理系統和資料分析平台。「我們打算利用這些內部技術能力來統整我們的品牌，更加瞭解我們持續增加的讀者群，同時保持我們獨立媒體理念，因此我們非常興奮能夠歡迎癮科技加入我們的團隊，一起共同擴展。」

共同創辦人暨內容長楊士範表示：「透過癮科技的加入，我們相信可以組成更多元豐富的編輯團隊，讓關鍵評論網往更大眾的媒體集團邁進一大步，並滿足更多讀者和客戶的需求。而隨著更多優秀成員的加入，我們相信整個集團會更有活力，也會有更多令人興奮的產品和服務出現。」

延伸閱讀：