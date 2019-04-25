假新聞必定存在，「選擇」相信並分享的人才是病灶所在

文：Leo Chu

針對假新聞問題，各國政府深感棘手，尤其每當重要事件發生，抑或是將臨國之選舉之際，假新聞更是猖狂而生，它產生的問題不光只有傳遞假資訊如此單純。根據實證研究指出，假新聞跟民粹的產生乃為正相關，從而強化人們在資訊判讀上的不理性。

會把假新聞當成「病理」，是為援引病理學的「個體發生疾病的起因、發展及變化，以及整個過程對患者產生的各種影響」之意，嘗試將假新聞現象的問題理出一個文字式的脈絡。

真？假？最可怕的是真假混雜

諸多論者於討論假新聞現象時，常將焦點放置於新聞資訊的真假與否，進而導出「因此，假新聞便該被打擊」的結論，如此論點未有錯誤，然而最大的問題是，如何訂立判別真或假的標準？如果，傳遞之人已盡其所能的查證其所傳遞之新聞資訊為真，爾後另有人提出反證，指出該則新聞為假，那麼如此算不算假新聞（傳遞者確實盡了查證的努力）？

另一方面，又如何界定「真」？資訊爆炸的時代，一則新聞的正、反證都有可能搜尋得到，沒人提出反證的新聞就是真嗎？

從以上的論述我們可以看出一件事情：真假或許不是重點。

筆者先將真或假的標準，設定為「正確」與否。就筆者的經驗，一則被稱為「假新聞」的新聞，往往隱含著正確的資訊，但同時又帶有不正確的資訊，筆者認為這才是假新聞最大的問題之一。在真假相互混雜、透過文字的排序讓正確資訊掩蓋不正確的資訊之情況，接收者需要花費更多的時間判讀，收集更多的資訊，以得知該則資訊是否為真，過多的資訊會形成「資訊超載」（information overload），反而更不利判讀。

故，真或假恐怕不是假新聞需要被防堵的原因，最可怕的是真假混雜的資訊，造成接收者的判讀障礙。

(AP Photo / Sadiq Asyraf

分享假新聞的人可能才是假新聞的病灶所在

在缺少網際網路的時代，欲傳播謠言必須透過人們口耳相傳，且傳播的範圍往往不大，故謠言的傷害有限。此外，口耳相傳的謠言隨著時間推移，其影響力、傷害等會逐漸消失，亦受時間、空間的限制。

然而，在網際網路的時代中，謠言的傳播範圍不僅大而廣，無視時間及空間，隨時隨地可得傳遞，最重要的是它會以「近乎永久」的方式存在，只要傳遞者不刪除它，它便隨時都有可能被搜尋到，影響他人，傷害亦是「近乎永久」。

假新聞之所以猖獗，病灶所在可能不是資訊本身，而是傳遞者。傳遞者基於某種意圖，無論是價值觀、政治立場、集體意見的表述等，於明知或根本不知的前提下，將假新聞分享出來，從而影響他人。或者是，傳遞者亦有可能本身毫無論述能力，分享資訊是為了掩飾其於論述方面的無能，「假裝」自己關心時事，實則成為散播虛假資訊的病毒株。

每個個體都當成是一個網路的節點，每當一則虛假資訊被某個體分享出去，那就是散播到該節點背後的「擁有Ｎ個人的社交圈」，該社交圈中又有人再次分享（假設有10人再分享），便是「10x『擁有Ｎ個人的社交圈』」，以此類推，虛假資訊便有如病毒般擴散出去。關鍵是，若虛假資訊的分享數相當高，代表網路流量也高，必然減低真實資訊可被搜尋、看見的次數，最終便被虛假資訊掩埋在眾多網路數據中。

明知道是假的人們卻「選擇」相信，才是最危險的事情

現代人通常具備基本的資訊判別能力，但為何假新聞還是難以杜絕？除了如前面所述，傳遞者成為假新聞的病毒株之外，我們身處的「後真相時代」則成為假新聞的溫床。

後真相時代，意即當傳統的資訊傳播媒介不再單一，資訊傳播媒介始多元化後，人們會開始傾向以「立場」為主，決定「相信」何者為真相，哪怕資訊有多麼荒謬，人們還是選擇「相信」，也就是單向的資訊認知，不管理性與否的時代。後真相時代對於假新聞來講，可是最佳的培養皿，再加上某些具有論述能力的公眾人物（俗稱公知）推波助瀾，刻意把某些事件的前因後果去脈絡化，故民粹常與假新聞、公知綁在一起，重傷社會信任。

Photo Credit: Reuters／達志影像

假新聞如此之多，某些國家祭出處罰手段，試著遏止假新聞之於社會的傷害繼續擴大。然，如何審定假新聞的標準卻備受批評，亦有論者提出限制假新聞的同時，言論自由將跟著限縮，限制假新聞固然是好，但反過來傷及基本權，是否矯枉過正？

目前來看，各國對於假新聞的標準、定義不一，處罰手段也尚難拿捏。而傳播資訊的途徑主要還是在於個人，若欲杜絕假新聞，至少從個人做起，理性判讀資訊，不分享仇恨式、偏見式的資訊。

「假新聞」必定會產生，但只有能夠停止這種病毒株式的傳播，它才有可能消失。

延伸閱讀

本文經作者授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航