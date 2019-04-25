美國透露法國軍艦「罕見」穿越台灣海峽，中國拒邀參加海上閱兵

（中央社）美國官員透露，法國一艘巡防艦本月通過台灣海峽，美國其他盟邦或許會考慮跟進。歐洲國家艦艇航行到這個海域非常罕見，此舉可能受到美國歡迎，但料將導致與中國的關係緊張。

《路透社》報導，在美國與中國的緊張關係升高之際，法國軍艦此時通過台海，顯示美國的盟友也愈來愈主張擁有在中國附近航道的航行自由。這可能促使美國的其他盟邦考慮跟進，例如日本和澳洲。

兩位要求匿名的美國官員表示，這艘法國軍艦是在4月6日通過台灣海峽。其中一位官員說，這艘法國軍艦是巡防艦「葡月號」（Vendemiaire），它在通過海峽時曾遭中國軍方尾隨。

這些官員說，由於這艘軍艦通過台灣海峽，中國知會法國，不再邀請法方參加慶祝中國海軍建軍70年的閱艦式。這項儀式23日在青島舉行，有印度、澳洲等國艦艇參加。

法國軍方發言人不願就此事發表評論。透露消息的美國官員不願揣測法國軍艦通過台海的目的，或者此舉是否意在主張擁有自由航行權。

美國軍艦通過台海漸成常事，上個月就有美國海軍和海岸防衛隊的艦艇通過，再度激怒北京當局。

根據國防部公開披露的訊息，美國派遣軍艦通過台海包括：

2018年7月7日（馬斯廷號驅逐艦DDG-89、班福特號驅逐艦DDG-65）

2018年10月22日（柯蒂斯．魏柏號驅逐艦DDG-54、安提坦號巡洋艦CG-54）

2018年11月28日（斯多克代爾號驅逐艦 DDG-106、佩科斯號補給艦T-OA-197）

2019年有1月24日（麥克坎貝爾號驅逐艦DDG-85、華特狄爾號載油艦T-AO-193）

2019年2月24日（史塔森號驅逐艦DDG-63、查維斯號後勤彈藥補給艦T-AKE 14）

2019年3月24日（柯蒂斯魏柏號驅逐艦、海岸防衛隊的伯索夫號）

台灣國防部發言人陳中吉接受《路透社》訪問時說，台灣海峽是繁忙的國際航路，各國船艦都有「必要」通過，國防部會持續監控外國船艦在台海的動態。

中國外交部或國防部尚未就此事發表評論。

前美國國務院東亞事務副助理國務卿鄧志強（Abraham Denmark）表示：

這是項重要的發展，除了因為這次通過本身很重要，也因為這反映出法國對中國及整個亞太地區更具地緣政治考量的態度。此事顯示法國之類的國家，不只透過貿易角度看中國，也會有軍事觀點的看法。 這很重要，能夠有其他國家在亞洲執行任務，顯示這不只是華盛頓和北京之間的競爭，也顯示中國的所作所為代表對自由國際秩序的更廣泛挑戰。

學者：重點在美方將消息放給媒體

國家政策研究基金會高級助理研究員揭仲受訪時則指出，台灣海峽是公海，不論是中國或者台灣都沒有將其視為內水，基本上任何船艦都可以經過。揭仲表示，

美國軍艦通過台灣海峽並不是第一次，重點在於美國將消息釋放給媒體才是關鍵，目的在於營造包括台灣海峽在內等亞太區域，並不是你中國的勢力範圍，也沒有人可以將台灣海峽視為勢力範圍，某種程度是輿論戰，讓此消息被更多美國的盟邦注意到。

民進黨立委蔡適應則指出，自西元1949年兩岸分治後，起初因為軍力懸殊並沒有問題；但隨著中國軍事力量強大後，透過繞行等方式欲將台灣及台灣海峽內地化，已嚴重干預亞太區域平衡，因此美國等國家透過通過台灣海峽的方式，向中國表達不該破壞現狀，同時也支持台灣的主張。

蔡適應表示，雖然台灣跟美國、法國並沒有邦交，但顯現與非邦交國的關係已有進步，更讓這些國家體認到，維持現狀是對區域穩定和平很重要的事情。

民進黨籍立委王定宇說，這些行動早在去年的香格里拉對談就可見端倪，除了是表態支持美國海軍的自由航行行動外，更是維持台海國際海域化、確保台灣的安全穩定，不讓中國將台灣海峽內海化的企圖得逞，對台灣的安全穩定、經濟發展都是正面的發展。

國防部和總統府：有掌握

國防部發言人陳中吉指出，台灣四面環海，周邊都是國際繁忙水道，各國軍用或商用船艦經過都相當頻繁。國軍任務是運用聯合情監偵，對於周邊航空器或船艦保持高度警覺。

他說，「除了我們國家以外的船艦，我們都會運用聯合情監偵做嚴密的監偵，掌握和應處。」

面對媒體引述《路透社》報導內容，追問法國軍艦通過台海怎麼是由美方透露，法國軍艦通過海峽時是否曾遭中國軍方尾隨等問題，陳中吉重申，不評論報導的相關過程。

陳中吉表示，中華民國是區域穩定與和平的維護者，對於外界的任何狀況，都會持續掌握。當然，也秉持不挑釁、不怯敵的態度，做好自己國防安全的工作，「國軍是做好自己的任務，把我們的區域與國家安全做好，做最萬全的準備。」

蔡英文則表示，台灣海峽確實是國際海域，各式各樣的軍用、民用船艦經過台灣海峽，「都有完全完整精準的掌握」。

《世界日報》報導，美方官員指出，「葡月號」穿過台灣海峽時，中國解放軍一路尾隨監控，而美方不清楚以前是否有任何法國軍艦通過台灣海峽。

美方官員也提到，就是因為這次軍艦穿越台海，中方通知法國不再邀請派艦參加解放軍海軍成立70周年的閱艦慶祝活動，這項儀式23日在青島舉行，澳洲、印度、日本與南韓等許多國家均受邀派出軍艦參加。

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核稿編輯：羊正鈺