《復仇者聯盟4》：1400萬分之一可以擊敗薩諾斯的可能

（以下有暴雷，請斟酌閱讀）

改編自漫威漫畫的電影系列《復仇者聯盟》，第四集上映首日，北美票房預售即飆到1.2億美金，打破歷史紀錄。本片為漫威影業第22部電影，被規劃為前21部電影的總結，與美國隊長、鋼鐵人系列的終結。具有壓卷之作的意義。

電影長達三小時（181分鐘）。規劃上，由於必須交代前21部電影主要角色，拍成如此長度似乎合理。不過以電影結構本身，剪成兩個半小時節奏會更明快，也更具張力。原本《復仇者聯盟》的電影規劃是拍三部，羅素兄弟接手後，認為第三部片長不足，在製作與行銷考量上拆成了兩集，使得整個系列共分四集。原本打算各拍兩小時，而《復仇者聯盟3》的片長已達兩小時半小時，第四集更衝到三小時。其實沒有必要。

電影一開始，就花了整整一個小時，交代薩諾斯之戰的倖存者們，是如何面對劫後餘生的生活與心理壓力。這部分的焦點，集中在第三集中沒消失的英雄們，如何面對失敗與心理創傷。而破壞電影節奏的部分，就全集中在這一小時。

開場前15分鐘，可說是影史最爛開場之一。第一個場景是在第三集沒出戰的鷹眼，在家與家人平靜度日，卻突然發生薩諾斯絕滅事件，使鷹眼家人全部消滅的場景。這一段拍得索然無味，偏偏還是開場。而隨即「復仇者聯盟」倖存者如何繼續運作，也拍得毫無趣味。連蟻人從量子領域回歸，提出時空旅行的可能，這麼關鍵的轉折理應比照漫威電影公式，以快節奏讓電影進入戲路，但也用平淡的方式來處理，呈現了一種歐陸藝術片的緩慢調性。

而這樣的處理方式，跟電影的劇情重心有關。

這次薩諾斯之戰的意義很簡單，是原本薩諾斯覺得「隨機消滅宇宙一半生物」可達到宇宙的平衡與再生。而因為「復仇者聯盟」用時空旅行收集寶石以「逆轉」消滅，讓薩諾斯體悟到「消滅一半人口，無法讓生物體悟到生命進化的意義」，並決定「乾脆消滅整個宇宙，來創造新宇宙」才能解決問題，然後進行最後的正邪大戰。

這是故事主線，而由於導演必須處理高等生物因為喪失親人的情感因素，以至於意志消沉、繼續墮落的舖陳，所以才花一個小時去交代英雄們內在的不協調。但鋪陳的問題在《復仇者聯盟3》並未出現，因為《復仇者聯盟3》只需要花一定篇幅，去處理薩諾斯的思想概念與行為，即可達到效果。

但《復仇者聯盟4》裡面得處理情緒的角色，從火箭、美國隊長、鋼鐵人、黑寡婦、浩克、薩諾斯的女兒⋯⋯等，光是要賦予它們角色定位的轉折就需要時間，黑寡婦從平常的逞強變得低落、索爾自暴自棄、浩克成為喜劇角色、鋼鐵人成為自私的顧家男人，這些不用上一定時間的對話、行動，就無法成立（或者說，導演功力還是不足。影史大師們每每可用幾個畫面，就可直接打動觀眾，例如《X戰警》系列的布萊恩辛格）。

只用了一個小時就全交代好人物狀態，讓他們接著在時空旅行中重振精神，開始拯救地球，表現算是不差，但有些場景其實可以重剪，也許能有同樣效果。

不過當電影進入中段，英雄們開始穿越時空，進入各個時期收集六顆無限寶石，電影的高潮點就出現了。

這邊超過一小時的鋪陳，回顧不少漫威電影的經典場景，讓漫威影迷看得大呼過癮。在最關鍵的《復仇者聯盟》紐約之戰裡面，同時就存在三顆無限寶石。所以當英雄們介入過去的事件，雖然他們都選擇在事件落幕（或開始前）的時期，以試圖不影響歷史發展的方式「借用」無限寶石，但也同時干預了過去，造成的美國隊長 vs. 美國隊長的情境、洛基因為鋼鐵人的失誤而逃跑、索爾與母親對話並幹走雷神之槌（這絕對會影響《雷神索爾3》的歷史）⋯⋯等，造成新的平行時空的狀況。但這些失誤中，包含薩諾斯女兒的誤算，也開啟電影後段，過去的薩諾斯跑來干預未來的危機狀態。

這邊用上不少敘事手段，在美國隊長身上，同時出現互文與後設的作法，相當有趣。當九頭蛇控制的神盾局搭電梯要帶走洛基權杖時，美國隊長跟著進入電梯，與神盾局探員一起下樓時，情境彷彿《美國隊長2》當中，電梯一戰的翻版。當美國隊長與神盾局探員一觸即發時，美國隊長神來一筆說：「九頭蛇萬歲」，神盾局探員因而乖乖讓他帶走權杖。

這邊打破了第四面牆，用上漫威616主宇宙毀滅後，All-New, All-Different中的《美國隊長：史蒂夫羅傑斯》第一集，美國隊長為九頭蛇臥底的梗，讓美國隊長說出幾年前震驚美國漫畫迷的名言：「九頭蛇萬歲。」而在第二集中，發現他其實是被紅骷髏以宇宙魔方修改記憶。如此將漫畫的發展，巧妙地放到「電影宇宙」中做呼應。

而隨著五年前的薩諾斯，在英雄們收集到所有寶石，並「逆轉」消滅之後，來到地球與英雄們進行生死決戰，劇情也就邁入最後高潮。

羅素兄弟雖然在處理文戲的部分表現不佳，但他們最擅長的，還是在一種眾多英雄進行大決戰的場面處理。通常英雄電影最難拍的就是一堆正邪人物大決戰的畫面。在《復仇者聯盟3》裡，結尾的大亂戰就處理得相當到位，在這邊也不例外。每一個英雄都以擅長的能力，跟泰坦星的軍隊亂鬥。最刺激的，就是美國隊長使用雷神之槌與盾牌，跟薩諾斯相抗的場景。這部份不但還原了漫畫的場景，也拍出近幾年動作片中少見的刺激鏡頭，而最後盾牌被薩諾斯的武器所毀，也符合漫畫中的設定。

比較耐人尋味的是，漫威最強英雄之一的驚奇隊長，明明可以徒手就擊沉泰坦星的飛船，卻無法一拳就打死薩諾斯（他的盔甲再怎麼硬，臉也不可能比飛船堅硬）。還弄到最後必須犧牲鋼鐵人的性命，才能扭轉勝局。

電影的最後，用美國隊長的行動當作結尾，成功替整個系列做了完整的收場。

對漫威來說，1941年初登場的美國隊長，即是漫威的第一個，也是最重要的英雄。從《復仇者聯盟》開始，他就是當然的第一主角，所有的劇情都是由他開始牽動世界的大局。

而相較於其他英雄內外的性格與情緒衝突，美國隊長一職都是以最正直、無私，沒有內心黑暗面的最高道德的角色，統領所有英雄打擊邪惡勢力。電影最後，眾人將六顆無限寶石交給美國隊長，由他交還各時空。結果他卻沒有回到現實，而是選擇在把東西（應該包括雷神之槌）都交還之後，跑到他過去沉睡的年代，並一路活到這場大戰之後，以老人的姿態，將盾牌傳給了山姆，要他接任美國隊長。

這個結尾，引發不少爭議點，但也完美的交代了《美國隊長》三部曲的懸念。

首先是，按照電影當中的時空設定（有按照漫威的時空觀，例如死侍常召集多元宇宙中的自己，組隊亂搞，而不會導致時空悖論），每一個穿越時空的人，所牽動影響的未來都只是「個人」的事（這也是為何他們兩人一組的行動，都要求一定要同時歸去的原因），所改變的未來也是增加其他「平行時空」，那「復仇者聯盟」有沒有把寶石歸還，也並不影響他們這群人過去所發生的歷史，只是製造了許多過去幾十年內的平行時空。他們說要減少「時空的混亂」也就不成立，因為實際上本來就有無限多個平行時空。

而在這個設定下，美國隊長選擇交還寶石後，不回到自己的時空，他等於就是選擇跟自己的時空說再見，等於是變相的自殺。因為他等於捨棄了所有的戰友，去追尋他過去錯過的、被冰封75年的光陰。而他捨下這群戰友的原因，跟《美國隊長》三部曲有關。

《美國隊長1》的結尾，美國隊長被冰封前，承諾情人卡特要跟她一起跳舞，結果被冰封75年，情人改嫁給他人。到了《美國隊長2》，他以年輕的姿態去見已90幾歲、躺在病床上的卡特，說自己還在等待跳那一支舞。電影中也不斷說他自己錯過時代，不知為何而戰。在《美國隊長3》中情人已老死，他也沒真的有新戀情。

而不管是《美國隊長》三部曲，或《復仇者聯盟》系列中，美國隊長都不斷地看著情人的舊照片，而念念不忘。當他發現自己有穿越時空的能力時，他就決定回去找情人共渡一生。這也是他回到1970年的美軍基地，偷取一堆可以進入量子領域的皮姆粒子的真正原因（因為電影中，大家都只用一次，其實根本沒用到他特地偷的那些）。

而在漫威616主宇宙中，漫畫《內戰》描述美國隊長因為被特殊子彈暗殺，人在多元宇宙中漂流，期間由老戰友巴奇接任為二代美國隊長，回歸後他為美國政府工作，在巴奇因故轉為地下工作後，重新接回隊長身分，又在九頭蛇抽取血清的陰謀下，成為95歲的老人，只好把隊長分份交給山姆。

由於電影宇宙的《美國隊長3》把原本涉及暗殺的劇情改成美國隊長與鋼鐵人的衝突，所以巴奇接任的背景就不存在，但《復仇者聯盟4》有意把漫畫的最新發展接到電影上，所以把美國隊長史蒂夫變老跟交棒給山姆的情節，用到了最後的結尾之處。

而電影最後，美國隊長跟卡特相遇，翩翩起舞，並深情一吻的畫面，是漫畫正史當中無法出現，也是美國隊長一生遺憾的懸念，卻在電影當中有了美好的結局。

乍看之下，《復仇者聯盟4》裡面似乎會出現時空悖論，但認真分析後卻沒有出現矛盾之處。最簡單的一個質疑：如果美國隊長回到過去，跟原為神盾局長的卡特結婚，那就會直接改變《復仇者聯盟4》的時空，過去21部電影的劇情將為之牽動而改寫。

但如果是從多個時空跳躍，即可成立。

美國隊長設法有驚無險地還完所有寶石跟槌子後，以手環定位跳回有量子機器的時空，然後再從那個時空跳到1945年的過去，並與情人卡特結婚，然後默默地活到了卡特老死，他再以手環定位跳回有量子機器的時空，然後由那個時空，前進到還完寶石之後的時空，就可以接上把盾牌交接給山姆的劇情。

當然其中可能有不少變數，導致歷史改變讓薩諾斯的災難不會出現。但總會有一個平行時空的老史蒂夫，是可以接回到《復仇者聯盟4》的最後場景。這也是《復仇者聯盟3》奇異博士之所以要犧牲自己，保住鋼鐵人的原因，因為鋼鐵人可以發明時空跳躍的科技。而這只是1400萬分之一可以擊敗薩諾斯的可能。具有魔法能力的驚奇博士，可以預知到這一切，也讓梗就這樣鋪到了《復仇者聯盟4》。

綜合分析。片長三小時的《復仇者聯盟4》，前一小時過悶，漫威影迷與明星的戲迷會覺得可以處理得更好。編劇上雖結構略顯雜亂，但電影中段的穿越時空冒險，與角色之間搞笑的互動，都十分有看頭。總體的娛樂性與節奏感不如《復仇者聯盟1》，藝術成就與思想深度不如《美國隊長2》與《復仇者聯盟3》。

但作為2019年的大片，《復仇者聯盟4》是相當成功的電影，未來票房甚至有打破英雄電影影史紀錄的可能，值得一看。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航