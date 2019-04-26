《我們與惡的距離》：打著社會寫實的招牌，無法掩飾其內涵的膚淺

文：家有囍事工作室

簡單說《我們與惡的距離》愈到後面，愈無法掩飾其內涵的膚淺。前半段看似振聾發聵的反省與命題，包括人權、精神疾病、婚姻矛盾、罪惡等等，到最後四集，特別是最後兩集，急轉直下，全都包裹上一層糖衣，突然變得一廂情願而天真浪漫。

所有真正精彩的、痛苦的，值得演出的轉變過程，全部輕描淡寫跳過，應思聰突然就好轉了、李家父母突然就「肉粽三百不用找」了、宋喬安突然就「希望就在雲背後」了......

給所有人都安排一個一眼就能看懂的泡泡糖結局當然沒有問題，讓觀眾們看到痛哭流涕也不是問題，問題是前六集打著社會寫實的招牌，到了後四集突然變成社教宣導片般的完美清新，所有人物背後都綻放聖潔光芒，頭頂都自然長出光環，簡直猝不及防（連戴墨鏡的時間都沒有呢......）。

一直以來讓我對此戲刮目相看的，是劇中對於新聞業的描寫。一開始時確實非常寫實，但是愈到後面愈顯得矯情膚淺。你真的以為新聞台可以讓宋喬安跟廖紐世兩個人說改革就改革嗎？改做獨家深度、不追即時、減低發稿量，這些事情說做就可以做了嗎？

外界對於新聞業的想像也就是這樣，但是很抱歉，新聞業遠遠不止於此。每日即時新聞才是真正的中流砥柱，沒有一個新聞台不是靠著這種產品才能活下來的。問題根本不在每日即時，而在於新聞台太多，播出時段也太多。

事實是，我們的新聞品質為何低落，正因為頻道太多、時段太多，但是內容不足，因此不得不以大量不知所云的產品來填滿這些莫名其妙的空洞。加上後來網路發達，才會造成即時新聞的惡性競爭。而這些惡性競爭最後都指向同一個必要之惡，就是廣告。

媒體靠著廣告收入生存，而決定廣告收入的就是收視率、點擊量。這是一個難解的惡性循環。

更天真的是劇中竟然還安排了收視率調查，結果還維持在第二名。老實說我都不信。別家在發快訊、打跑馬，你跟不跟？最新的消息你沒有，觀眾就轉台，這是鐵一般的事實。做新聞不搶快、不追進度，我不知道這一行還有什麼意義。

重點在於你為什麼要搶快？為什麼要追進度？你知道你寫下的每一個字、發出去的每一條稿子，到底是為了什麼？你是因為人在江湖身不由己、做一天和尚撞一天鐘，還是單純追求點擊量與收視率，或者你是真心想要服務讀者、服務社會，想要讓這個世界更好？

我在新聞界服務多年，我知道光是這個動機的不同，同一條新聞呈現出來的結果就會不同。同樣是捷運隨機殺人事件，如果是後者，你會選擇內容，你會願意犧牲幾分鐘的速度，挑選一些正面的素材，用正面的方式講述同一件事，而不只是用聳動嗜血的的畫面、標題，毫無節制的刺激讀者的感官。

這才是真正的差別。如果沒有對於工作，以及對於社會的愛，新聞形式上的任何改變，都是沒有意義的。你以為每天少做幾條稿子，就能對於品質有所提升？每一個組織裡都有千絲萬縷的結構罪惡，每一個組織裡的個人也都有自己千奇百怪的生存之道，有些積習與陳痾，並不是藥到病除的。

還有卯帥學長對於李大芝的化身採訪。任何一個受過新聞專業訓練的人都會告訴你，化身採訪是七傷拳，是新聞道德中的灰色地帶，損人不利己，除非不得已，絕對不能輕易使用。

因為化身採訪某種程度上來說，就是欺騙。欺騙在任何的情形下，都是不可以被接受的。

我當記者這麼多年，也遇過一些尷尬的狀況，有些時候明知道對方不會接受你，你還是得硬著頭皮上。但我的態度永遠都是坦誠向對方說明，我知道你不願意，但這是我的工作，我職責所在，我必須問這些問題，不過一切都看你，你不願意說的，我絕不勉強。

幾乎沒有例外，我遇到的受訪者，沒有任何一個拒我於千里之外，他們或許都還有所保留，但在這樣一番話之後，他們通常都會對我產生某種程度的信任，逐漸打開心房，侃侃而談。

信任，正是記者這個行業之所以還能立足在社會上的唯一關鍵，也是一個新聞工作者讓人尊重的根本。如果沒有了信任，那麼一切都將失去意義。

回到劇中的卯帥學長，他利用李大芝對他的感情，化身採訪還寫了一篇獨家專訪，事後更振振有詞說「我都幫你寫好的耶」。我可以直接了當地說，這個人絕對不是專業新聞系畢業的，就算他是，他一定沒有學到真正的精髓，或者學校沒有把他教好，他沒有守住一個專業新聞工作者的底線。

對於這個專業，他沒有基本的驕傲與自尊。

我可以想像，如果在我們系上出了這樣一件事，有人騙了自己人，一定立刻就傳開了。這個人即使一時在他服務的單位裡大出鋒頭，但在業界的名聲也就臭了。特別是在自己系上前後期的人際網路裡，別想再混了。不會有人願意再跟他合作，也不會有人再介紹機會給他了。因為，他太丟新聞人的臉了。

從這一點我忍不住推論，金鐘編劇想必也是會說「小時不讀書，長大當記者」的那種人吧，她肯定對於記者也沒有什麼好印象吧，才會認為一個新聞系畢業的人，能夠毫無堅持、毫無掙扎地就做了這種業界人士所不齒的事情。確實，記者這些年給人的印象太差了。但既然製作單位有資源搭建一個逼真的新聞台場景，為什麼不多找幾個記者聊一聊？創作者對於下筆對象的認知淺薄，導致作品觀點幼稚狹隘，是整個社會的損失。

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本文經家有囍事工作室授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航