大家都不想要的核廢料，真的可以「放我家」嗎？

文：南台灣廢核行動聯盟

這裡不是一條船，這裡是台灣。

台灣過去40年使用核電，已製造出兩萬多束高放射性廢棄物、21萬桶低放射性廢棄物，至今找不到一處核廢料最終處置場。但在這同時，8成民眾反對核廢料放自己的家鄉，顯示台灣使用核電，卻不負起責任處理核廢料的矛盾。一年核電，萬年核廢料，將在這座小島上與我們的子孫渡過漫長歲月，擁核者只想把垃圾丟給子孫，實在太不負責任了！4月27日的反核遊行，我們也將自己的土地上動身，告別核電、面對核廢。

有些人會說「核廢料可以放我家」，但他們卻沒考慮到探勘地質、瞭解土質滲水的問題，也不想過問問鄰居和社區。我國《低放射性廢棄物最終處置設施場址設置條例》第4條、《高放射性廢棄物最終處置及其設施安全管理規則》第4條均明定不可將處置場址設置於高人口密度區。因為有高度污染風險，所以要與生物圈安全隔離，這也是核電與其他能源大不相同之處。

也有人說核廢料可以「再處理」，但在法國2015年7月通過的《2015年能源轉型法》LPTE 〈La loi sur la Transition Energétique〉中，第129條重新強調「源自其他國家核廢不得留在法國的原則，包括再處理他國核廢料過程中產生的任何核廢料」。所以送去法國再處理的核廢料，20年後就會再回來台灣，意思是現在5歲的小孩，20年後長大開始工作，可能要去碼頭迎接這些核廢料。

這部「核廢料去哪裡」影片，由穿著全套防輻射裝備的演員，帶核廢料桶道具在高雄火車站、左營高鐵站、台鐵新左營站、台南火車站進行快閃行動。民眾看到核廢料桶時，眼睛瞪著大大，流露出驚訝的表情。

當演員們推出核廢料桶，問問路人到底可以放在哪裡？第一個問題問民眾把核廢料放半屏山、高雄、台南或他的家鄉可以嗎？民眾的反應很直接，連忙喊說不願意，讓他們開始思考核廢料何去何從？還有民眾回答說乾脆放離島好了，但旁邊的人也不贊成，認為為何本島自己不要的東西，幹嘛都要丟去離島。

第二個問題是關於「去年核電佔全台發電量多少」，大多數民眾以為是50%、甚至是80%，但其實只有10%，顯示民眾對核電依賴度的認知有誤解，2025年核電如期歸零，不會衝擊到用電的穩定與安全，台灣在這方面的能源教育需要多加強。

最後，針對核廢料處理問題，我們詢問是否同意「先找到核廢料最終處置場，並妥善處理，才能重啟、延役或新建核電廠」，大多數民眾表示認同，應該先找到處置場，處理好核廢料，才能繼續使用核電——沒蓋好廁所，就不應再製造更多便便。

當個負責任的大人，不要為了一時的用電便利，卻把萬年核廢料丟給無辜的子孫處理，我們可以有更好的選擇！

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航