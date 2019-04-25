首次「普金會」登場：金正恩想從俄羅斯得到什麼？

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）今（25）日抵達海參崴（Vladivostok），與北韓領導人金正恩首度舉行峰會，這不僅是雙邊領導人時隔17年再度舉行峰會，也是金正恩上任以來首次與普亭一對一會談。今年2月川金會破局後，金正恩就積極尋找其他國際支持，專家認為北韓盼透過俄羅斯幫助解除經濟制裁，但此行對雙方來說，象徵意義較大，多半在展現情誼，不會有實質合作或承諾。



《聯合報》報導，在此次的雙方元首峰會中，普亭與金正恩先單獨對談一個多小時，部長級官員隨後加入擴大會談。普亭在擴大雙邊會談前表示，他與金正恩已進行「實在的密談」，雙方聊到兩國歷史、當前局勢與雙邊關係發展的觀點，當然還有北韓半島狀況。

《中央社》報導，普亭表示，樂見金正恩致力讓北韓與美國關係正常化。金正恩則表示，這場峰會將有助共同評估北韓半島議題並協調他們的立場。

金正恩的裝甲火車昨天抵達海參崴，他穿著黑長大衣、戴著紳士帽，步上月台鋪陳的紅地毯。《每日郵報》（Daily Mail）報導，昨天一度可見金正恩的兩名隨扈邊跟著列車移動，邊瘋狂擦拭車廂門與把手。



金正恩2月曾與美國總統川普在越南河內舉行高峰會，雙方未能達成非核化協議，自那以後，這是金正恩首度與另一位國家元首面對面會談。

川金會失敗，金正恩尋求他國協助

《路透社》報導，今年2月川金會因雙邊對於廢核條件無共識，不歡而散。雖然川普先前表示，與金正恩的私人情誼仍在，但目前並無計畫減少對北韓制裁。

北韓近期也動作頻頻，才剛進行武器測試，又嗆美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo），堅稱未來與美國進行核談判，必須將他排除在外，故外界認為普亭會除了加強俄朝關係與兩國在核問題的共識外，也有「秀」給美國看的成分。

蓬佩奧昨天則表示，他預期美國與北韓未來談判將「不順利」，但他仍希望雙方能達成非核化協議里程碑。

俄羅斯可以做什麼？

《中央社》報導，對普亭而言，美朝核談判陷入僵局，正式讓俄羅斯擴大區域影響力的時機。因此普亭可能在會談上，向金正恩提議重啟六方會談，以解決北韓核問題。《BBC》報導，此次峰會對於俄羅斯來說也是一次機會，可以展示其是北韓半島問題上的重要角色。

普亭一直想與金正恩見面，然而2次美朝峰會期間，俄羅斯一直處於邊緣地位，與美國和中國一樣，俄羅斯對北韓成為擁核國家感到不安，有官員表示，俄羅斯也希望看到半島局勢有所緩解。

《ETtoday》報導，海參崴遠東聯邦大學（Far Eastern Federal University）教授魯金（Artyom Lukin）表示，金正恩正在尋求與美國、中國與南韓之外的國家進行對話，藉此被視為世界領導人之一，除此之外，也希望透過這次峰會，讓俄羅斯鬆綁制裁並提供經濟協助。

不過魯金認為，普亭不會接受金正恩的要求，「身為聯合國安全理事會的常任理事國，莫斯科無法承擔權威受損的後果，兩國間的友誼也沒這麼大面子。」

金正恩想得到什麼？

除了外交和尋求解除制裁的可能之外，金正恩還有其他想透過這次會面得到的成果，綜合《衛報》和《彭博》報導，具體目標包括豁免北韓勞工、改善交通運輸、糧食援助，和建立實物交易系統。

俄國和中國，有數萬名北韓的派遣勞工，每年替北韓賺取5億美元以上的外匯，約占該國經濟的1.5%，但聯合國安理會要求各國在今年年底前將所有北韓勞工驅逐出境，這項制裁可能得到俄羅斯的同情，俄羅斯議員圖姆索夫（Fedot Tumusov）出訪平壤後便曾透露，北韓希望俄方允許勞工繼續留在俄羅斯。

俄羅斯遠東地區人口稀少，木材和建築等行業對勞工的依賴程度越來越高，這讓當局有睜一隻眼閉一隻眼的動機。

金正恩政府也告訴聯合國它面臨糧食短缺，也可能尋求莫斯科的援助增加，莫斯科近年來向北韓提供了2500萬美元的糧食援助。

改善運輸方面，長達數十年的經濟制裁和軍事開銷過多導致北韓基礎設施狀況不佳，而俄羅斯與北韓共享17公里的邊境線，金正恩很希望加強北韓基礎建設，以便打入北韓及南韓市場。

位於首爾的北韓資源研究所（North Korea resources Institute） 2013年指出，金正恩積極尋求改善北韓鐵路系統，以便將貨物運往中國及歐洲，同時為北韓提供價值高達6萬美元的礦產資源，俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）2018年12月也曾表示，莫斯科希望與南北韓合作，升級連結三國的鐵路系統，但勢必得先申請「豁免制裁」。

另外據俄媒《生意人報》報導，俄羅斯和北韓2018年的貿易額下降56%以上，因此金正恩致力於建立能在不違反制裁的前提下，刺激商業活動的機制。雙方將互相運送不在制裁範疇內的貨物，以貨物互相交易，避免因貨幣交易而遭受制裁的風險。

南韓國民大學北韓問題專家蘭科夫（Andrei Lankov）指出，北韓被視為非常危險的合作夥伴，西方企業不敢從事那些並未受到制裁規範的生意，俄羅斯可能會同意向他們出售西方企業不敢出售的商品。

《風傳媒》報導，俄國（包括前蘇聯時期）與北韓關係悠久，兩國去年才慶祝建交70周年。在俄羅斯長期執政的普亭與北韓也是老交情，他回憶起了2000年第一次訪問北韓的情景，還對金正恩說「您父親是簽署我們兩國友好條約的發起人之一」。

金正恩這次訪俄的裝扮則與祖父金日成1949年訪俄時幾乎一樣，可說是向北韓初代領導人致敬。這次金正恩搭乘的橄欖綠防彈專車，則是父親金正日過去3次訪俄搭乘的列車。

普亭則是習近平、文在寅、李顯龍、川普之後，第5位金正恩出國拜訪的外國領導人。

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核稿編輯：羊正鈺