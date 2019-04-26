【院線影評】《沙贊！》：中二英雄的搞笑救世

眾所皆知，漫威（Marvel）宇宙的《死侍》是出了名賤話連篇愛搞笑鬧事的中二英雄，但被譽為DC宇宙擴展最中二的英雄《沙贊！》，其實才是真正的中二英雄——因為他才是個15歲的中二生小屁孩。

大部分的超級英雄都是成年人，沙贊應該是DC漫畫中的年紀最小的超級英雄，角色塑造與蜘蛛人相似，都貼近於青少年生活。然而，沙贊不及死侍或鋼鐵人的嘴賤熊孩子模樣，也沒有蜘蛛人想做大事的企圖心，而是負責搞笑擔當，異想天開的行為非常中二，尤其是只要喊出「沙贊！」就會被雷擊中，然後變身成為超級英雄⋯⋯光是這個梗就很中二了，劇情笑點也很可愛，是部相當歡樂的作品。

沙贊原名為「驚奇隊長」（Captain Marvel），與漫威的驚奇隊長同名，但命運發展多蹇。早在1940年代，沙贊就已經出現在福西特漫畫人物，當時沙贊還不隸屬於DC世界的一員，而且這角色還延伸出一個「驚奇家族」，之後被DC的前身「偵探漫畫」控告太像超人，於是在1953年停止出版相關的漫畫。

後來經過多次的整併與改組，偵探漫畫成為現在的DC漫畫。1972年，驚奇家族的出版權也輾轉到了DC漫畫手中，並且重新出版上市，不料，1967年漫威漫畫推出的「驚奇隊長」已經註冊「Captain Marvel」的商標，以致於DC無法再用「驚奇隊長」的名號，經過版權官司及法律訴訟，只好以漫畫主角比利貝特森變身為超級英雄時所喊的咒語「沙贊！（S.H.A.Z.A.M！）」來命名，並逐漸將角色融入DC宇宙中。後來漫畫New52重啟，這角色才正式更名為沙贊。

既然咒語如此重要，當然「S.H.A.Z.A.M！」角色必須很強大，亦即代表沙贊擁有6神合體的超能力的縮寫。 6種神力是每個英文字母的縮寫，S是Solomon（所羅門）的智慧，H是Hercules（海克力士）的超強力量，A是Atlas（阿特拉斯）可以抵抗外力壓迫的耐力，Z是Zeus（宙斯）可以控制或製造雷電的能力，A是Achilles（阿基里斯）的英勇戰鬥力，M是Mercury（墨丘利），代表著墨丘利賜予擁有飛快的速度。

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被譽為「世上最強大的凡人」的《沙贊！》，不同於DC以往黑暗沈重的風格，鮮豔色調的影像風格，劇情比較像是青少年的英雄冒險，偏向青春喜劇YA片的風格。DC在塑造角色方面一向認真，雖然許多人認為《沙贊！》不太像DC的電影，但無論是正派、反派，片中角色的刻畫度與豐富性都很足夠，電影中不僅能感受到歡樂輕鬆的氛圍，也有寫實、反思的情節，人物的鮮活程度更是DC電影宇宙的佼佼者。

DC在選擇導演方面也自有一套邏輯。之前溫子仁執導的《水行俠》獲得成功之後，這次《沙贊！》找來拍恐怖片的大衛桑德柏格執導，因此電影在凝聚張力、施加心理壓力、營造緊張氛圍等相當出色，順勢提升觀眾的專注力。導演將塑造情節的娛樂性極高，將超級英雄試著掌握能力的過程，表現出前所未有的歡樂場面。

然而電影太過於偏重喜劇橋段，不斷透過對白反問有關超能力的價值，不會配合劇情趁機帶出情感高潮，在逆境中強調家庭與團結的重要性，反而不斷地穿插強調笑點，重要的劇情轉折卻常常被草草略過，反派塑造也有印象不深刻的缺憾，讓電影的調性顯得有些混亂不夠明確。

《沙贊！》藉由一位青少年意外獲得古老魔法能力，成為新一代沙贊的過程，對照到開頭完全一樣的鏡象反派角色，說明了人性光明與黑暗兩者對立的微妙關係。超級英雄拯救大家的劇情、不堪一擊的反派人物、插科打諢的冷笑話、極度煽情的正能量與價值觀⋯⋯太像漫威的元素，反而失去了DC獨有的暗黑風格，如果沒有DC標誌，很容易被不熟悉超級英雄電影的觀眾誤認是漫威出品。

家庭親情、團結與自我探索是《沙贊！》重要的主題。DC宇宙定調主角為15歲的青少年Billy，原本是個叛逆的孤兒，在一次意外事件得到巫師沙贊賜予的魔法神奇力量，之後只要大喊咒語「沙贊！」（SHAZAM），就可以變身為成年的超級英雄。

之前Billy從無數個寄養家庭逃跑，發現自己是被親生媽媽惡意棄養後，心灰意冷下回到寄養家庭，Billy與寄養家庭的有趣磨合，從寄養父母與兄弟姊妹得到真心關懷與家庭溫暖，讓Billy在分享「沙贊力量」的那幕，毫無保留地展現出這些珍貴的情誼。兄弟姊妹各個特色鮮明，好哥兒們Freddy更是唯一知道秘密的人。

儘管變身超級英雄，骨子裡還是個得意忘形的小屁孩。Billy與Freddy開始研究摸索飛行、快速移動、力氣大、用手發射閃電等超能力的過程，準備測試這些能力的限制，似乎並沒有認真打擊犯罪的計畫，只是享受著成人世界的美好生活，把這些超能力用在意想不到的地方，如利用超能力翹課、反抗校園惡霸、當街頭藝人賺錢、拍開箱影片、兼差當網紅、變為成年人買啤酒、去舞廳，讓人對15歲少年的想像力非常佩服，也讓這位新英雄一出場就有極強的吸引力。

Billy初登場就以機智的表現讓人印象深刻，他不是循規蹈矩的乖乖牌，有著同齡孩子的叛逆，但並非是壞孩子。而且Billy很快就知道了，自己需要向大師學習使用超能力，因為他必須對抗塞迪希瓦納博士控制的邪惡力量。

但其實希瓦納博士也有著悲傷的家庭故事，電影也從他的家庭故事開始。從小希瓦納就被爸爸及哥哥瞧不起，經常給予否定，讓他飽受挫折。幼時他也曾受到巫師沙贊的召喚，卻因為心智不夠堅定而未被選上成為「沙贊力量」的繼承者⋯⋯即使他是反派角色，這種背景也讓觀眾對他心生憐憫。

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以電影風格來說，《沙贊！》有著強烈的奇幻色彩，來歷不明的巫師與特色鮮明的居所，古老與神祕氣息十足，讓片中超能力的來源極具傳奇性。且電影裡的反派角色除了人類，還包含了宗教強調的「七宗罪」，在片中被具象化為魔鬼的型態，使反派形象也有著濃濃的魔法氣息。

《沙贊！》的英雄設定也相當有新意，不同於其他超級英雄的喜感，竟然只要喊出特定的咒語就能化身英雄，幾乎是絕無僅有的故事。而且Billy變身英雄後，具備了力大無窮、刀槍不入、飛行能力、閃電速度、手指發射電流等多重本領，超能力的大爆發、巨大的潛力有多強？在超級英雄中大概只有超人、漫威宇宙最強英雄「驚奇隊長」可以媲美。

可惜電影最精彩的部份大都與如何成為超級英雄無關，劇情只提供了一個非常基本的英雄出道舞台，演員們對戲產生的化學反應、如何內化自省探索、結尾的故事轉折才是本片的精華所在，亦是電影成功的要素，也讓《沙贊！》達到了一部超級英雄電影該有水準。

而飾演Billy的柴克萊威將突然發現有超能力的小屁孩，從一開始的手足無措、不敢置信，到得心應手、愛現愛炫的反應，將變身前口頭說要低調，變身後完全不顧後果的衝動表現，把流傳千古的神力用在耍小聰明，同時又要克服尋找家庭歸屬的迷惘，揣摩的十分成功，口條、肢體的節奏精準無法挑剔，清楚表現出一個性格可愛的超級英雄。

靠著影集《宅男特務》積累多年的喜劇功力，柴克萊威在片中表現得非常出色，形象塑造也相當飽滿。有趣的是，柴克萊威曾在漫威電影的《雷神索爾2》及《雷神索爾3》飾演小配角范達爾戰士，或許未來會有越來越多的演員，在演出DC或漫威電影後，再跨界投身到另一個宇宙。

《沙贊！》或許是近年來最不像超級英雄電影的超級英雄電影，描述了一位超級英雄追尋自我存在意義的過程，讓觀眾也陪同經歷了一段見證英雄誕生的旅程，是部非常特別的超級英雄電影。

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航