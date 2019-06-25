【2019坎城影展】《我哥哥的女人》：大齡魯蛇與金卡戴珊之間的距離

文：許耀文

博士生蘇菲亞浪擲八年青春時光，攻讀義大利哲學家葛西蘭（Antonio Gramsci）思想，這天卻在大學教職面試出局，翣羽而歸，正當她步出學術象牙塔時，霎時刮起強風，層層文卷從她胸前掙脫，隨著風雪漫天飛舞，斷紙余墨化作無語，未來一片蒼茫，什麼都不剩。

35歲的大齡女子，主修政治哲學，畢業立刻變成失業，扛下鉅額學費貸款，剛和男朋友分手，沒房、沒車、沒常識、沒技能，身邊閨蜜都已結婚生子，她只好暫時住進情場浪子哥哥的公寓裡，暫時，嗯對，待業。沒想到浪子為了一個女人突然想要定下來，兄妹關係日漸疏遠，眼看連生命裡最後一塊浮木都要抓不住的蘇非亞，開始「歡」、開始爆走⋯⋯

如果說女魯蛇電影可以被歸類成一個類型標籤，前有美國第一尷尬才女「鬼塔」（Greta Gerwig）演出經典的《紐約哈哈哈》（Frances Ha）、後青春期的詩《紐約新鮮人》（Mistress America），再有前年坎城金攝影機獎《沒人愛小姐》（Jeune Femme），這些處於人生撞牆期不時脫序的角色，可憐之人也必有可愛之處，所以才讓觀眾產生共鳴。

對照之下《我哥哥的女人》（La Femme de Mon Frère，暫譯）的主角蘇菲亞，全程高頻密集魁北克腔法語連發，完全是一架後青春更年期「躁鬱到模糊」的瘋狂自走炮，即使片中不乏冷幽默與佳句串場，蘇菲亞這個慘烈的悲劇性人物，實在令人難以喜歡，甚至難以忍受。

可是赫塞（Hermann Hesse）曾寫道（筆者同樣討人厭的掉書袋起手式）：「凡是我們本身沒有的東西，並不能激動我們的心」，這位如此失敗、如此討人厭的角色，卻映照出當代知識份子的樣貌，一針針扎進了觀眾的痛處。

我們與金卡戴珊之間的距離

川普當選成為美國總統、英國脫歐歹戲拖棚、全球極右與反智勢力反撲、中美貿易戰、台灣還有一群人在肖想發大財，世界仍在運轉，一切卻似乎變得越來越糟糕。父親安慰沮喪的蘇菲亞，他說，在他自己年輕的時候，曾以為一切都還有可能、都還有希望，現在卻留下這樣的世界給下一代，他也不知道該怎麼辦。

「你一方面是資歷過高，另一方面卻是什麼都不會。」求職中心的阿姨如此對蘇菲亞說。

蘇菲亞研究葛西蘭的學說，他提出文化霸權／領導權，國家與社會的想像等種種學說，但是時代不同啦，階級與知識的流動不再像從前那樣。哲學在這個時代，或許更顯得英雄無用武之地。什麼傅柯，什麼馬克思，什麼什麼主義都拿不定主意，就像她那一篇標題永遠令人記不住又臭又長的論文，一個知識份子如蘇菲亞，亂世中毫無縛雞之力。

Photo Credit：Memento Films

片中提到美國名媛金卡戴珊（Kim Kardashian），她被當作贏家（Winner）與魯蛇（Loser）蘇菲亞對照，本片導演莫妮亞喬柯里（Monia Chokri）在訪談中提到：「卡戴珊是我們這個世代最有影響力的人物之一，她靠著一張張的照片建立自己的形象，但是她閱讀嗎？她有喜歡的事情嗎？我不得而知。我唯一知道的就是照片當中的她。我們能做什麼呢？如果我們失去了知識，這個社會還能怎麼辦？」

如此失敗如此無能為力，面對頑冥不靈的現實，如同面對高牆，我們或許不是雞蛋，而是積鬱而變質的鐵蛋皮蛋鹹蛋臭雞蛋，同樣脆弱不堪一擊。

我哥哥的女人 a.k.a 完美的臭婊子

同為贏家的還有哥哥愛上的女人——艾洛伊斯（Eloïse）。

蘇菲亞人生第二次墮胎，哥哥陪他去診所，醫師艾洛伊斯以為他們是情侶，費了好一番功夫才解釋清楚，於是蘇菲亞跟哥哥說這個女人不錯，你應該找這種類型的女人交往。沒想到事情弄巧成真，蘇菲亞又氣又後悔說：「我是叫你找像艾洛伊斯這樣的女人，而不是真的找她！」

Photo Credit：Memento Films

艾洛伊斯充滿自信成熟美麗，應對得宜，人見人愛，妹妹燃起熊熊妒火。一次飯局上，艾洛伊斯聊起哲學家傅柯（Michel Foucault），蘇菲亞逮住機會，準備在專業領域裡給她個下馬威，卻只證明了艾洛伊斯肚裡確實有些墨水，不是笨蛋花瓶。

在蘇菲亞與哥哥大吵大鬧，氣氛僵到極點的家庭聚會上，艾洛伊斯冷靜坐在座位上，她說當自己沮喪難過的時候，她還是會想辦法微笑，微笑可以減輕壓力調整賀爾蒙，即使有時是看起來有點假，像這樣「嘻～」，一個尷尬的「特－寫－鏡－頭」。

艾洛伊斯大概就是這種女人，完美的臭婊子。

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航