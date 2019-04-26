一招逆轉勝，台灣選舉史上那些你猜不到的選舉招數

選舉可說是台灣的「全民運動」，每一年大大小小選舉不斷，才剛選完縣市首長、議員，隔年又要選總統、立法委員。這廂才在搖旗吶喊忙著補選，那廂剛選上了就想著要如何參選另一場，有人只想著做好一任，有人卻可以從里長選到議員、再選到市長、總統大位，無一不選。

細數哪些年的「選前大絕招」

人家說，太陽底下沒有新鮮事，但偏偏候選人卻總有新招可出，而你也永遠想不到下一步，甚至比電影情節還要曲折離奇。這些猛招既險又奇，回頭看台彎選舉史，你會不得不讚嘆候選人招招驚奇、步步為營，令人歎為觀止。

1997年台北縣長選前之夜，綠營蘇貞昌與藍營謝深山的選情膠著、難分難解，孰料，當時罹癌的民進黨籍立委盧修一竟抱病跑到蘇的造勢現場，下跪磕頭請求選民支持。外界認為，盧修一的「驚天一跪」，是蘇昌貞最後打敗謝深山的關鍵因素。

2000年總統大選，獨立參選的宋楚瑜，聲勢原本如日中天，國民黨的連戰、民進黨的陳水扁聲勢遠遠落後於他。沒想到，就在宋楚瑜衝刺總統大選的關鍵時刻，被人爆出「興票案」，只有24歲的宋楚瑜之子宋鎮遠，擁有1億600萬餘元的不明鉅款，後來更被證實這筆錢金額是2.4億元。致使選情大逆轉，成為當年陳水扁當選的一大關鍵。

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事隔四年，國民黨連戰與親民黨宋楚瑜攜手捲土重來，挑戰當年欲求總統連任的陳水扁。連戰、宋楚瑜分別在台北市、台中市，當眾趴下親吻土地，以求表達對台灣的熱愛。這「趴地親土」的畫面以及五體投地的舉動，一度引起各大國際媒體的關注，包括日本NHK電視台以及美聯社、路透社，都有相關報導與解讀。但這些舉動，怎麼樣都比不過「兩顆子彈」的威力。

至今仍是最懸疑「319槍擊案」

2004年3月19日，總統大選前一日，爭取總統連任的民進黨陳水扁、呂秀蓮，在民進黨大票倉臺南市金華路掃街拜票，下午1時45分突然發生槍擊事件。由於當時道路兩旁的群眾燃放鞭炮迎接總統來訪，聲響掩蓋槍聲，一片混亂中也無人看見嫌犯。隨後陳呂兩人被送往離事發地點5.8公里外的奇美醫院治療。事後警方調查發現，兇手一共連開兩槍，一槍穿過吉普車擋風玻璃擊中呂秀蓮的膝蓋，一槍則擦過陳水扁的腹部，造成11公分長的傷口。

「兩顆子彈」引發前所未有的衝擊，本來以當時的選情估計，陳水扁所屬的民進黨幾乎篤定敗選，然而槍擊案震驚全國，情勢一夕間逆轉。次日的總統大選投票，開票結果陳水扁、呂秀蓮順利連任，雙方得票率差距僅0.228%。

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史上最玄，信者恆信、不信者恆不信

因為時間、地點的巧合，傷處顯眼又精準避開要害等情節，且當年推測的嫌疑犯已經離奇死亡，涉嫌犯案的槍械仍尚未尋獲，動機、犯人、作案細節通通無解，一度還請出美籍刑事專家李昌鈺等人調查，但至今仍無定論，堪稱是台灣選舉史上最離奇的懸案。

不少人認為，一切是陳水扁的自導自演，也有人說是呂秀蓮一手策劃，甚至有傳言，呂秀蓮才是真正的目標。多年來，319槍擊案始終真相未明，謠言不斷流傳，民間眾說紛紜，它不僅是總統選舉史上首宗槍擊案，更是改變眾多政治人物命運的重大事件，也早已成為「信者恆信、不信者恆不信」的羅生門。

在這世紀懸案期滿15年前夕，一部解密319事件真相的原創台灣電影《幻術》即將上映。根據龐大的公開事證資料及刑事警察局的調查報告，推展出顛覆全民、前所未有的新觀點，以「電影」的方式重現當年社會大眾沒有看見的事件全貌。

《幻術》由導演符昌鋒執導、《老師你會不會回來》製片郭木盛攜手，運用史無前例的電影手法，描述近代台灣政治就像是一場大型幻術，唯有當局者本人才能破解其中機關，試圖打造台灣版《誰殺了甘迺迪》，帶領觀眾縱覽台灣錯綜複雜的歷史和政治人物，讓觀眾重新理解台灣政治，預計2019年5月3日上映。