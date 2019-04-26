新北市連鎖超商、咖啡店騎樓全面禁菸，其他5都跟不跟進？

吸菸民眾要注意了，新北市衛生局昨（25）日宣布，今年9月起新北市的連鎖超商、咖啡店騎樓將執行全面禁菸，目前為宣導期，不過自9月1日起違者最高將可裁罰1萬元。首波執法對象包括了7-ELEVEN、全家、OK、萊爾富、美廉社、星巴克、85度C、路易莎咖啡8家業者、約2600個營業場所。

騎樓不是法定的禁菸場所，但依《菸害防制法》規定，各級主管機關可以自行公告指定。新北市衛生局長陳潤秋表示，菸品不僅危害個人健康，菸品暴露更可經由多種管道或形式影響健康，諸如二手菸甚至是三手菸，因此這次禁菸範圍有別於以往室內公共場所，擴大至店家騎樓全面禁菸。

新北市衛生局簡任技正林惠萍表示，新北市目前公告無菸環境有公園綠地、高中以下校門口、家長接送區、周邊人行道、公車候車亭及診所前騎樓，再加上連鎖超商及咖啡店騎樓全面禁菸，總計約8700處。

另外，有些商家會在騎樓擺設桌椅，衛生局也將與設置騎樓座位區的業者洽談合作公告無菸場所，鼓勵更多業者加入騎樓禁菸行列，攜手共建無菸清新的居家環境。

《自由時報》報導，新北市衛生局長陳潤秋表示，新北市目前公告的無菸環境，已有公園綠地、高中以下的校門口、家長接送區、周邊人行道、公車候車亭及診所前方騎樓等，再加上連鎖超商及咖啡店騎樓全面禁菸，總計約有8700處。她說，因為超商、美廉社都有販售香菸，民眾買菸後在騎樓吸菸的情況屢見不鮮，在咖啡店的騎樓抽菸也大有人在，所以將禁菸範圍擴大到這些店家的騎樓。

新北市開出超商禁菸，其他五都是否會跟進？

台北市衛生局健康管理科長林夢蕙表示，現在台北市戶外禁菸場所涵蓋率已經很高，包括校園、無菸人行道、商圈及135條登山步道等區域。未來是否會在騎樓禁菸，還要再評估。

台中市衛生局表示，3年前已與四大超商（統一、全家、萊爾富及OK）合作，已有66家超商參與將騎樓規劃為禁菸區，未來將持續與連鎖咖啡廳及超商協商溝通，如取得店家同意，也將評估於咖啡廳前騎樓設置禁菸區。

《中央社》報導，台南市政府衛生局國民健康科長陳淑娟表示，現階段台南僅止於宣導，請連鎖超商、咖啡店等店家及癮君子配合，莫在騎樓地抽菸，台南不會立即跟進新北市政府的強制性作為。

目前台南公告31處無菸區域，315所學校周遭也禁菸，衛生局今年禁菸作為將朝向公共運輸系統，將公告14個公車轉運站全面禁菸，違者罰款新台幣2000元至1萬元，公車亭禁菸是下一個階段。

高雄市衛生局社區心衛中心主任蘇淑芳表示，高雄市1月1日起實施「公車、計程車候車亭全面禁菸」，宣導期3個月，4月1日起依菸害防制法裁處違法者。

另外高雄市政府也規劃，將在今年6月找四大超商、星巴克、85度C、多那之、路易莎等連鎖咖啡店業者協商，希望能盡快公告超商及咖啡店騎樓全面禁菸。

而根據衛福部國健署，全台同步的無菸環境一共有6類，民眾若於禁菸場所吸菸，將被處以新台幣2000至1萬元的罰鍰。

Photo Credit: 衛福部國健署 網站

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核稿編輯：楊之瑜