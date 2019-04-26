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美國2020總統初選大爆滿：當千禧世代最愛的「同志」市長對上「國民爺爺」拜登
我們想讓你知道的是
美國民主黨總統大選競爭激烈，但共和黨方面，目前只有前麻薩諸塞州州長宣布挑戰現任總統川普。未來誰能入主白宮，也可能影響美中台未來的關係。
美國2020總統大選即將開跑，為與現任總統川普一較高下，民主黨內初選目前打得火熱，有意角逐大位的候選人多達20人，除了前副總統拜登（Joe Biden）宣布參選，另外還有公開出櫃的男同志市長巴提吉格（Pete Buttigieg）、台裔美國企業家楊安澤（Andrew Yang）等人，其中女性參選人數更多達6人，多元族群讓這場黨內初選頗為精彩。
（中央社）前美國副總統拜登今天正式宣布參加民主黨總統初選，這讓有意角逐大位的民主黨人士多達約20人，包括台裔楊安澤、男同志市長巴提吉格等人，其中女性參選人數更多達6人。
拜登（Joe Biden）今天上午以附上3分半影片的推文表示，美國現任總統川普「根本性改變了這個國家的特質」，他無法袖手旁觀，正式宣布投入民主黨總統初選。
在3分半的競選影片中，拜登表示，他相信川普的4年任期在歷史上只是一個特殊時刻，「但如果我們讓川普在白宮做滿8年，他將永遠地、從根本上改變這個國家的特質，改變我們是誰」，並且這個國家的核心價值、美國在世界的地位、美國的民主與所有造就美國的一切，都將面臨威脅，拜登說他不能對此坐視不理、袖手旁觀，這也是為何他宣布投入美國總統大選。
數個月來，華府政壇盛傳拜登有意角逐民主黨總統候選人提名，在各項民調上他也一直雄踞高位。
曾擔任前總統歐巴馬副手8年的拜登，親民、幽默的鄰家爺爺形象讓美國選民感到安心。真清晰政治網站（RealClearPolitics）民調顯示，拜登以29.3%支持率，高居所有民主黨參選人之首。
在表態參與初選的20人中，拜登的從政經歷最豐富。拜登在29歲時就當選聯邦參議員，30歲上任時是美國最年輕的參議院議員，隨後更連任6屆參議員，在2009年擔任副總統之前，他已有36年的國會資歷，也成為司法與外交關係委員會主席。
媒體也認為立場偏向中間派的拜登，在美國中西部各州吸票能力最強，特別是此區過去支持民主黨的許多低收入選民近年倒向川普。不過拜登參選不利點在於，在今年分別遭到2名同黨人士指控，有不恰當的身體接觸。
曾競選內華達州副州長的民主黨人露西．弗洛雷斯（Lucy Flores）聲稱，拜登在2014年的一次競選活動上，從她身後觸摸她、並親吻她的腦後；民主黨國會議員助理艾米．拉波斯（Amy Lappos）也指出，拜登在2009年的一次籌款活動上，拜登把她拉到自己身邊，用鼻子蹭她的鼻子。
拜登表示，他助選多年來給予外界無數的握手和擁抱，他並未認知到這是不適當的。但拜登也說，如今被指出不當，他會恭敬地聽，但強調這絕不是他的意圖。
而拜登也曾在前國防部長卡特（Ash Carter）2015年宣誓就職時，把雙手放在一旁觀禮卡特夫人的雙肩上而遭批評，當時的照片日前在網路上瘋傳，卡特夫人不得不撰文澄清，拜登當時的舉措單純是「一名親密的朋友幫助某人度過重要的大日子」。
多元族群問鼎白宮，美國人能否接受同志總統？
民主黨向來自詡是自由、開放政黨，深獲年輕選民支持，黨內也存在多元聲音。從宣布角逐民主黨總統候選人的名單中，也可以看到民主黨的自由、多元黨性。
近來聲勢看漲的印第安納州南本德市男同志市長巴提吉格（Pete Buttigieg），年僅37歲，還不到拜登的一半年紀。巴提吉格是退伍軍人，會說7種外語。他若能出線，將是美國史上首位同志總統候選人。
今年37歲的巴提吉格，自2012年以來，擔任美國印第安納州南本德的市長。在此之前，巴提吉格先後畢業於哈佛大學以及牛津大學，除了有著良好的學歷背景，也曾赴阿富汗服役。
巴提吉格去年與擔任中學教師的男友Chasten Glezman結為連理，如果入主白宮，巴提吉格將是美國史上最年輕的總統（他只比美國法定總統參選資格大2歲），加上他的同志身份，將打破美國總統史上許多紀錄。
《中央社》報導，然而，美國人是否準備好接受一位公開出櫃且與同性伴侶結婚的總統？美國廣播公司新聞網（ABC News）「本週」（This Week）節目在訪問中向他拋出這道問題。
巴提吉格表示：「我認為只有一種方式能驗證。」巴提吉格在2015年競選拚連任期間出櫃，他說南本德社會風氣保守，但他仍以「80%的得票率」贏得連任。「所以，這件事讓我們學到，人們準備好去認識你，並依據你的想法、閱歷及工作成果來評價你這個人。我相信美國人也會那麼做。」
《BBC》報導，巴提吉格是一個非典型的候選人，由於相對缺乏政治經驗，他的競選嚴重仰賴他的背景故事，不過這也使他在總統選舉中脫穎而出。報導指出，他是一個典型的千禧世代，廣受年輕一族的歡迎。
巴提吉格主張每個美國人都應該享有健保，也支持移民政策改革與女性平權。不過政策未有明確細節，也受到外界質疑。《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）專欄作家麥可曼紐（Doyle McManus）就撰文表示，巴提吉格「什麼都有，就是沒有重大議題的立場。」
隨著拜登投入選舉，這波「巴提吉格」熱潮能延燒多久，也讓外界存疑。
今年也有許多不同族裔參選，父母來自台灣的楊安澤由商界跨足政壇，是民主黨首位爭取總統候選人提名的亞裔人士。44歲的楊安澤近來在網路知名度竄升，支持者更自稱「楊幫」（Yang Gang）。
女性參選爆炸也是今年一大特色。包括參議員賀錦麗（Kamala Harris）、華倫（Elizabeth Warren）與陸天娜（Kirsten Gillibrand）等人在內，已有6名女性宣布投入民主黨黨內總統初選。其中，賀錦麗與陸天娜都深耕美國華人族群，賀錦麗的中文姓名來自舊金山僑領，而陸天娜則是大學時期曾經台灣與中國待過半年，也曾在香港律師事務所工作過，造訪紐約華人社區時還會用中文溝通。
雖然民主黨競爭激烈，但共和黨方面，目前只有前麻薩諸塞州州長韋爾德（Bill Weld）一人宣布挑戰現任總統川普。
美國大選，和台灣有什麼關係？
「Taiwan Watch: 美國國會台灣觀測站」指出，國會資歷豐富的拜登，在國會服務的時間裡，長期耕耘參議院外交委員會，並多次擔任委員會主席。
美國國會台灣觀測站分析，拜登於美中台關係的思考邏輯屬於「建制派」，也就是根據當前局勢謀求美國國家利益最大化的務實主義。並指出美台關係近年快速加溫，外界普遍認為川普（以及其幕僚）防中友台的態度扮演關鍵性的角色，因此作為2020美國總統大選反對黨最有希望推出的候選人，過去又是國會中負責外交事務委員會的資深成員，拜登對於台海兩岸的看法，值得後續觀察。
新聞來源：
- 民主黨總統初選大爆炸 多元族群問鼎白宮（中央社）
- 美國人能否接受同志當總統 出櫃參選人這麼說（中央社）
- Pete Buttigieg has everything except positions on major issues（洛杉磯時報）
- Pete Buttigieg: How a young, gay mayor became a Democratic star（BBC）
核稿編輯：楊之瑜