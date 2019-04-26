美國2020總統初選大爆滿：當千禧世代最愛的「同志」市長對上「國民爺爺」拜登

美國2020總統大選即將開跑，為與現任總統川普一較高下，民主黨內初選目前打得火熱，有意角逐大位的候選人多達20人，除了前副總統拜登（Joe Biden）宣布參選，另外還有公開出櫃的男同志市長巴提吉格（Pete Buttigieg）、台裔美國企業家楊安澤（Andrew Yang）等人，其中女性參選人數更多達6人，多元族群讓這場黨內初選頗為精彩。

（中央社）前美國副總統拜登今天正式宣布參加民主黨總統初選，這讓有意角逐大位的民主黨人士多達約20人，包括台裔楊安澤、男同志市長巴提吉格等人，其中女性參選人數更多達6人。

拜登（Joe Biden）今天上午以附上3分半影片的推文表示，美國現任總統川普「根本性改變了這個國家的特質」，他無法袖手旁觀，正式宣布投入民主黨總統初選。

在3分半的競選影片中，拜登表示，他相信川普的4年任期在歷史上只是一個特殊時刻，「但如果我們讓川普在白宮做滿8年，他將永遠地、從根本上改變這個國家的特質，改變我們是誰」，並且這個國家的核心價值、美國在世界的地位、美國的民主與所有造就美國的一切，都將面臨威脅，拜登說他不能對此坐視不理、袖手旁觀，這也是為何他宣布投入美國總統大選。

數個月來，華府政壇盛傳拜登有意角逐民主黨總統候選人提名，在各項民調上他也一直雄踞高位。

曾擔任前總統歐巴馬副手8年的拜登，親民、幽默的鄰家爺爺形象讓美國選民感到安心。真清晰政治網站（RealClearPolitics）民調顯示，拜登以29.3%支持率，高居所有民主黨參選人之首。

Stephanie Carter, the wife of former Defense Secretary Ash Carter, countered claims that a 2015 photo of her and then-Vice President Joe Biden shows inappropriate behavior. https://t.co/MkPz6CAb5C — HuffPost (@HuffPost) 2019年4月1日

多元族群問鼎白宮，美國人能否接受同志總統？

民主黨向來自詡是自由、開放政黨，深獲年輕選民支持，黨內也存在多元聲音。從宣布角逐民主黨總統候選人的名單中，也可以看到民主黨的自由、多元黨性。

近來聲勢看漲的印第安納州南本德市男同志市長巴提吉格（Pete Buttigieg），年僅37歲，還不到拜登的一半年紀。巴提吉格是退伍軍人，會說7種外語。他若能出線，將是美國史上首位同志總統候選人。

年輕、出櫃、名校與退役軍官集一身，讓巴提吉格獲得眾多年輕世代的關注與支持。｜Photo Credit: AP/達志影像

今年也有許多不同族裔參選，父母來自台灣的楊安澤由商界跨足政壇，是民主黨首位爭取總統候選人提名的亞裔人士。44歲的楊安澤近來在網路知名度竄升，支持者更自稱「楊幫」（Yang Gang）。

女性參選爆炸也是今年一大特色。包括參議員賀錦麗（Kamala Harris）、華倫（Elizabeth Warren）與陸天娜（Kirsten Gillibrand）等人在內，已有6名女性宣布投入民主黨黨內總統初選。其中，賀錦麗與陸天娜都深耕美國華人族群，賀錦麗的中文姓名來自舊金山僑領，而陸天娜則是大學時期曾經台灣與中國待過半年，也曾在香港律師事務所工作過，造訪紐約華人社區時還會用中文溝通。

雖然民主黨競爭激烈，但共和黨方面，目前只有前麻薩諸塞州州長韋爾德（Bill Weld）一人宣布挑戰現任總統川普。

美國大選，和台灣有什麼關係？

「Taiwan Watch: 美國國會台灣觀測站」指出，國會資歷豐富的拜登，在國會服務的時間裡，長期耕耘參議院外交委員會，並多次擔任委員會主席。

美國國會台灣觀測站分析，拜登於美中台關係的思考邏輯屬於「建制派」，也就是根據當前局勢謀求美國國家利益最大化的務實主義。並指出美台關係近年快速加溫，外界普遍認為川普（以及其幕僚）防中友台的態度扮演關鍵性的角色，因此作為2020美國總統大選反對黨最有希望推出的候選人，過去又是國會中負責外交事務委員會的資深成員，拜登對於台海兩岸的看法，值得後續觀察。

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核稿編輯：楊之瑜