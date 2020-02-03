性騷擾應對守則：想拒絕又怕尷尬？不明說你們可能連「普通朋友」都當不成

※本篇所提到的受訪者皆由《關鍵評論網》記者親自採訪，但由於採訪內容涉個人隱私，故大多受訪者以匿名呈現。

愛情偶像劇或童話裡常常可以看到，男生主動積極的追求女生，最後，女生糊里糊塗的就跟對方在一起了。

但是，在真實世界裡，女生太糊里糊塗，可能會讓你面臨性騷擾。

這些性騷擾狀況裡，男生到底在想什麼？女生有沒有什麼辦法避免被騷擾？在解答這兩個疑惑前，先讓我們了解，愛情偶像劇的劇本在現實世界中會變怎樣：

小美是個剛升上大學的女孩，而小明是小美的直屬學長，兩人幾乎每天晚上睡前都會傳訊聊一下學校的時事。聽小美說想要加入吉他社，小明甚至自告奮勇說可以陪她練吉他，小美也請小明吃了一頓飯，以示感謝。 有次，小明說要帶小美到處繞繞，讓她多認識這附近。出遊這天，兩人來到沿海的風景名勝區，小明建議小美：「來這裡一定要搭搭看這裡的渡輪。」在渡輪上，涼風徐徐，對小美早有好感的小明，伸手摸了小美的頭，覺得兩人只是朋友關係的小美當下愣住，但一時之間不知道怎麼反應，只能尷尬的微笑閃開。 但小明卻把這樣的閃躲解讀為「害羞」，下了渡輪，走在人潮擁擠的老街，小明突然拉起小美的手，小美再度嚇到，這次她覺得「這根本是性騷擾」，她大力的把手抽開、怒目瞪著小明，小明看到她的表情，則一臉錯愕。

許多人或許會覺得「讓人不舒服的觸碰就是性騷擾」，但難道男生不知道？其實這個道理男生也懂，但既然知道，又為什麼男生比較習慣「動手動腳」？

解惑1：對男生來說，不這麼「主動」就「沒機會了」

小明與小美在渡輪上時，小明突然摸了小美的頭，這時小美心裡的反應是：「這舉動太親密了吧，我們又不是男女朋友！我覺得不舒服。」 但另一方面，小明的想法卻是：她每晚都跟我聊天，約我吃飯，還答應我單獨出來玩，應該是對我也有點好感吧。而且，大家不都說男生要「勇於嘗試」，要是太婆婆媽媽，怎麼可能交的到女朋友？

在男性與女性曖昧的過程中，男性通常被賦予了「主動」的任務。研究性別的台灣大學建築與城鄉研究所教授畢恆達就說：「很多人預期男生要主動、女生要被動，女生如果太主動，難聽一點（被講）水性楊花，好像女方不宜太主動，男方沒主動好像又是畏畏縮縮。」

現年30多歲的男性受訪者J也曾說：「在性別刻板印象裡，女性要吸引男性需要出賣自己的外表；男性要吸引女性需要出賣自己的人格。」

他說，這裡說的「人格」指的是「個性」，網路上常説男生高、富、帥才能交到女友，但受訪者J認為，「這些都不是典型吸引女性的要素」。他認為，真正吸引女性的要素，應該是男生的個性，是不是主動、熱誠、會說話。他說，「一個女性如果不知道如何建立吸引、如何推進關係，她獲得關係的機會依然不少；但一個男性如果不知道如何推進關係，他的機會就少得多了。」

這樣的性別板印象同時也存在女性腦海裡，他說，「如果一個男生對女生不夠積極，她詢問周圍人的看法，社會的刻板印象就會告訴她：『那個男生對妳沒興趣』。」

另一名20多歲的男性受訪者K也說，他知道，就算喜歡對方也不能亂碰別人，「但你知道，男生以前都被教導要『勇於犯錯』（勇於嘗試）。」在這樣的社會氛圍下，男性面對喜歡的女性，不得不主動。【註1】

解惑2：沒事幹嘛碰我啦！碰了不會怎樣，但不碰可能會被哥們笑

除了說服自己要「勇於嘗試，不怕犯錯」，小明在碰小美前，心裡還有另一個聲音：哥兒們都鼓勵我「衝一發」啊，那個小華都交過兩個女朋友了，我這樣一直單身，在他們面前怎麼抬得起頭。

受訪者J說，「由於刻板印象中男性扮演主動的一方，所以關於兩性間如何建立吸引、如何推進關係的系統性知識，多半都是男性在研究的。」因此，男性朋友間也會積極地討論這些狀況，無形中對單身的男性、還沒有性經驗的男性，形成同儕壓力。

現年30多歲的男性受訪者X說得很直接：「沒有經驗的那種人，他們都是工科宅宅，客觀現實上就很難有女生朋友，當他詢問身旁的人，該怎麼確定女生是否對自己有好感的時候，身旁的朋友可能會回他『啊你就摸下去就對了啊』。」

X說，他自己也曾是這樣鼓譟的群眾，雖然知道有「性騷擾」的疑慮，但一群男生聚在一起的氛圍，大家自然而然就會這樣講幹話，一方面是想看好戲，想看看這個男生能做些什麼，一方面也是真心希望自己的好哥們可以脫單。

雖然這樣的對話吹噓、鼓譟的成份居多，但是受訪者X說，「當你處在處男焦慮【註2】的時候，目的就只有一個，就是打砲，沒踩線就打不到砲，如果不衝還會被自己的朋友笑，就沒機會擺脫處男。」

男性在「必須主動」跟「同儕焦慮」的影響下，的確容易做出類似性騷擾的事。我們當然希望，有一天這些性別刻板印象帶來的壓力可以消失，但在那個平權的社會到來以前，身為女性，可以如何避免性騷擾的狀況呢？

重點1：人很好的學長？還是對「妳」特別好的學長？

針對小明這個學長，小美總覺得自己很幸運，剛升上大學就遇到友善的學長姐，告訴她好多系上、社團的重要資源，還說要陪她練吉他，希望跟小明可以一直保持這樣的友情。 但另一方面，小明所想的卻是完全不一樣的劇情。小美剛升上大學，小明就注意到這個可愛的學妹。他想像的是，多次找小美聊天，甚至願意陪她練吉他，「她應該也知道我喜歡她吧。」

男性受訪者C聽了小明與小美的故事，也直接了當説：「對啊，要是對你沒興趣，幹嘛在你身上花那麼多時間。」

對此，德臻法律事務所律師莊喬汝對女同學喊話：「妳真的要記得『天下沒有白吃的午餐』，沒有人會無緣無故對妳好，那個好可能是帶有目的。妳被人家喜歡事件好事，表示有人欣賞妳，但是這件事不要造成誤解或是落差。」

莊喬汝提醒：「當有人單獨約妳出去，甚至不是單獨，比如他找他室友，然後約妳跟妳的室友，妳也不要以為那個是純粹出去認識朋友，妳要有個敏感度。」

莊喬汝説，男性與女性在肢體接觸上的認知差異，很難一夕之間彌平，她說：「必須透過教育倡議的方式，告訴我們的女孩跟我們的男孩，其實，坐在你對面的這個人，跟你的想法不一樣，你們必須對彼此有基本尊重。」

重點2：妳沒說不要，他怎麼會知道

小明在渡輪上突然伸手摸了小美的頭，當下小美雖然不太能接受這個動作，但但面對熟人突然做這樣的舉動，小美心裡的想法是：「他幹嘛這樣摸我？他是喜歡我嗎？但他又沒告白，我要拒絕他嗎？」在這些複雜的想法下，被嚇到的小美來不及反應，也只能用尷尬的微笑、稍微躲開來化解窘境。 然而，小明心裡想的是，小美的微笑閃躲應該只是害羞吧，會害羞，是不是表示她也有點喜歡我，看來是個好兆頭，等等找個機會，牽她的手吧。

的確對許多女性來講，突如其來的觸碰，可能會讓女生一下子不知道如何反應，就會以禮貌的微笑、假裝沒事來回應。有些女性則是擔心，明白拒絕對方後，會被別人說「我沒那個意思，是妳自己太敏感」，也有的擔心，果斷拒絕對方會讓對方「很沒面子」、「很尷尬」。

對於無法馬上反應的狀況，啟宗心理諮商所諮商師張義平建議，他會引導個案，「如果現在比較冷靜了，再重來一次，你會想到什麼比較委婉的說法，可以表達你的不舒服，但好像又不會給他很沒面子。」如果先思考過，下次遇到類似的情況，就可以有比較好的反應。

莊喬汝則建議女性，勇敢說出自己的不適：「其實雙方都要有認知，今天你很喜歡人家的時候，要尊重人家對身體自主、對情感的選擇權。今天妳被人家喜歡的時候，妳必須尊重對方感情的付出，當妳覺得跟他沒有發展的可能性的時候，請妳直接告訴他，妳不要創造一個很曖昧的情境⋯⋯讓對方一直付出。」

受訪者J則進一步警示女孩，「有些情況是，女性一直設法婉轉地拒絕男性的邀約⋯⋯這段過程持續的越長，雙方的認知落差就變得越大。男方覺得女方沒有拒絕的意思（他就是沒有這方面的sense），所以漸漸覺得有機會；女方覺得自己表達的已經很明確了，男方為什麼還是一直在騷擾她。」

受訪者J説：「最後的結果就是認知上的落差一次爆發，兩人的關係無法再維持普通的友誼。⋯⋯ 但也可能一開始明確拒絕，男方接收到了，雙方沒有認知上的落差，就能做個普通朋友。」

張義平也說，台灣的教育似乎習慣標準答案，造成女生的想像裡只有「拒絕」跟「不拒絕」兩個選項，「要嘛我就得表達，要嘛不能表達⋯⋯但其實『說』是有很多不同的方法。」

而莊喬汝則建議，可以透過一些暗示，讓對方知道自己無意發展男女朋友的關係，「當然不是有學長說要教妳吉他，妳就要馬上說『不好意思，我真的不喜歡你。』但我們可以教導我們的孩子說，『學長我可不可以找我的室友一起去？』或是『那你不用載我，我自己去。』，還是我們在一個公開場合教吉他。」

在男女交往的過程中，可能發生很多無法直說的幽微狀況。當然身為男性，必須學習尊重對方的身體自主權，也必須放過自己，不用以「不主動就沒機會」或「我還是處男怎麼辦」的想法來給自己壓力。但身為女性，也可以在理解男性的焦慮或苦衷後，透過這兩個重點，避免性騷擾的發生。

培養敏感的覺察能力，知道對方是否在追求你。 如果不喜歡他的追求，或不喜歡對方的動作，就勇敢拒絕吧。

延伸閱讀：

【註1】這樣「你不主動就交不到女朋友」的風氣，其實對許多本性內向、不愛社交男性造成很大的心理壓力。以前內向的受訪者J就說，為了培養自己成為外向、有吸引力的男性，「曾經面對鏡子練習微笑，走路上調整自己的肢體動作，自願擔任大學的班代，錄音給自己聽、調整自己說話的速度，參加各式各樣的活動。」

除了把自己變成「另一個人」，受訪者J也積極向外尋求跟女生「接觸」的機會，甚至做了些「違反對方意願的肢體觸碰」，「例如聊天時邀約玩笑地抓住對方的手要帶她走；或是在客運上過於刻意地往對方肩膀上貼。」

他說，這些行動事後想起來都接近性騷擾，他説：「這些行為並不是好事。但我仍會為自己辯護⋯⋯ 沒有這些大量嘗試、犯錯的經驗，一個內向的人似乎很難在這方面有所成長。我們就是不知道該怎麼做，社交障礙的人又能怎樣學習社交技巧呢？新手總是得上路⋯⋯」

我當然希望有天可以性別平等，不論什麼性別的人都可以不用被歸類，不用背負特定的社會期待（比如男生不一定要主動，女生不一定要矜持）。但這種改變不是一蹴可幾，性別不平等的刻板印象、行事方式可能會存留很長一段時間。在此之前，希望被讓女性多認識男性的想法，培養足夠的敏感度，彼此先從尊重、不騷擾開始。

【註2】處男焦慮：在青少年男性同儕間，「性能力」常常成為成年、有自主能力的象徵，處男焦慮指男性因為沒有過性行為，而感到內心不安，也擔心因此在同儕間地位下降、不被尊重。