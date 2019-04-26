不再被「用過即丟」：立院禁止派遣「定期合約」，欠資遣費最重可罰150萬元

（中央社）立法院會今（26）日三讀修正通過《勞動基準法》部分條文，明定派遣事業單位與派遣勞工訂定的勞動契約，應為不定期契約，並將派遣勞工工資保障入法。

為避免派遣事業單位以要派契約期間作為與派遣勞工訂定定期契約的理由，以規避勞工法令相關終止契約及給付資遣費的責任，同時兼顧派遣勞工的僱用安定，立法院會今天三讀修正通過《勞動基準法》部分條文，明定派遣事業單位與派遣勞工訂定的勞動契約，應為不定期契約。

三讀條文明定，單位積欠派遣勞工工資經主管機關處罰或依《勞基法》規定限期令其給付而屆期未給付者，派遣勞工得請求要派單位給付。要派單位應自派遣勞工請求之日起30日內給付。要派單位依上述規定給付者，得向派遣事業單位求償或扣抵要派契約的應付費用。

面對此次的修法，勞動部在條文初審時，透過書面報告指出，目前行政機關及司法機關均肯認派遣勞工所從事的派遣工作，即為派遣事業單位的經常性業務，應屬不定期契約，這次修法以法律明文規範派遣事業單位，應與派遣勞工訂定不定期契約，勞動部表示支持。

勞動部也表示，修法明定派遣事業單位積欠派遣勞工工資，經派遣勞工向其請求給付工資，雇主仍不給付時，得請求要派單位負給付責任等，該修正方向是透過法律規定要求要派單位負擔工資補充責任，保障派遣勞工的工資安全，勞動部也表示支持。

全台超過80萬臨時派遣工，派遣專法為何拖了5年？

主計處統計，2018年我國共有81萬4000名「非典型」勞工（部分時間、臨時性或人力派遣工作者），其中有63萬7000人從事臨時性或人力派遣，比去年增加了8000人。

為保障派遣勞工的權益，勞動部2014年曾擬訂「派遣勞工保護法」草案，但勞資雙方對內容都不滿。工商團體認為，草案規定「要派單位運用派遣勞工總人數不得超過僱用總人數3%」太少，會限縮企業彈性用人；勞方代表則主張，派遣根本不該存在，台灣社會應該走向「零派遣」，擔心立法恐讓派遣「合理化」、「正當化」，草案最終由行政院退回勞動部。

《聯合報》報導，台灣勞動派遣產業工會秘書長施士青說，工會支持勞基法修法，但假派遣、假承攬的問題不解決，仍有缺漏；對於應制訂專法或在各勞動相關法令規範，勞團意見也不一致，有人認為若包裹入專法，反而有歧視派遣工疑慮，但若只是寫進《勞基法》，又形同將派遣勞動體制化，承認派遣工應永遠存在。

文化大學教授李健鴻則認為，只修《勞基法》，處理的畢竟只是特定權益，中長期還是需要制定專法，除保障派遣工權益，更可加強要派單位與派遣公司的管制。

《中央社》報導，勞動部漲許銘春本月22日受訪時表示，勞動派遣因為勞僱團體對派遣人數事業單位上限、負面表列使用行業別，存有滿重大的歧見，短期內要訂定勞動派遣專法，會比較困難一點。現在就是分階段，初期以行政指導，以及勞資雙方有共識條文入法先推動，但是最終還是會落實總統的政見，訂定專法。

勞退條例修正案三讀，積欠退休金、資遣費可罰150萬

《自由時報》報導，除了派遣勞工權益入法，立法院今日也通過「勞工退休金條例部分條文修正案」，未來雇主若積欠退休金或資遣費，罰鍰金額將從現行的25萬元以下，提高為30萬到150萬元，而且罰鍰將限期給付，屆期未給付者應按次處罰，而且相關權責的優先程度將高於普通債權，必須優先清償。

此外也明定勞工每月自提6%退休金到個人帳戶，將可不計入所得稅課稅，適用對象包括自營作業者、實際從事勞務的雇主及受委任工作者等，在勞退金的請領權益部分，本次修法延長遺屬及法定請領人在勞工過世後的勞退帳戶請求權時效，由現行5年延長為10年。

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核稿編輯：楊之瑜