「好好保護香港，這是我最大的期望」：香港要審《逃犯條例》，銅鑼灣書店店長逃至台北

香港政府近期將修訂《逃犯條例》，擔心未來可能將被引渡至中國送審，銅鑼灣書店前店長林榮基決定到台灣定居，昨（25）日已飛抵台北。陸委會發言人邱垂正今天表示，已核准一個月在台停留，若要長期居留可依法申請。

香港電台「鏗鏘集」今天於臉書指出，港府近期如火如荼修訂《逃犯條例》，林榮基考量一旦修訂方案落實，他可能會被引渡到中國，因此在25日搭機來台，計劃在台定居。

林榮基於1994年創辦銅鑼灣書店，該書店出售不少中國無法出版的政治禁書，廣受讀者歡迎，不過在2015年10月底，林榮基和銅鑼灣書店的老闆桂民海、員工等5人先後失蹤被捕，中國當局指控他們非法經營書籍，林榮基在中國被扣押近8個月，直到2016年6月，才在監控人員的交換條件下，獲准回港。但他並未按約定返回中國，中國仍然以「違法經營書籍銷售」通緝他。

林榮基向「鏗鏘集」表示，抵台灣後會立即尋找工作機會，其中一個選擇是經營書店，甚至重新再名為「銅鑼灣書店」，因為這是對抗強權的標誌。若工作落實後，就會定居台灣。選擇在本週三「占中九子」判刑後離開香港，林榮基臨走之前留下一段話給香港的民眾說：

「好好保護香港，這是我對香港人最大期望。」

去年就曾想來台開書店

林榮基去年2月訪台參加「台北國際書展」，友人當時向他提議在台灣開書店，他為此先後多次訪台走訪獨立書店，了解當地書巿狀況和盈利模式。去年3月，林榮基與協助他的台灣學者在台北召開記者會，宣佈「銅鑼灣書店」將在西門町重新開業，他說：「台灣可以協助香港種下新思想的種子，無論是新的治理哲學或是獨立；我所指的獨立，不單是政治層面，也包括精神層面上更加獨立。」

不過，「獨立」兩字令他被扣上「播獨」的帽子，去年5月，親北京的媒體指林榮基聯同反華「台獨」學者藉在台開書店「播獨」，報導刊出後，原本答應協助出資的一名台灣朋友，在未知會他的情況下，私自把本來已辦妥的公司商業登記和公證行等文件全部註銷；連當初答應與他合資辦書店的香港友人，也表示在中國有生意「壓力很大」，因而退出。

香港經驗提醒台灣，林榮基：沒有民主只能「要飯吃」

離開土生土長的香港令林榮基傷心難過，但他說，在台北如有機會會再開書店及辦座談會，透過知識交流維持應有的價值觀。他希望港人不要再「食花生」（旁觀看戲的意思），並指惡法之下人人自危，自己是被壓迫的香港人，無奈下要離開，希望香港人能出來，參加本周日（28日）反對《逃犯條例》的遊行。

林榮基在接受台灣《蘋果新聞網》採訪時說，政府強推修訂《逃犯條例》，他為了保命惟有離開，至於對台灣明年選舉的看法？林榮基說，「維持台灣的民主自由是最重要的，有人說民主不能當飯吃，但沒有民主，只能要飯吃，台灣的經濟狀況，比台灣好，香港人現在都不開心，現在的台灣比香港生活快樂得多了。」

香港修逃犯條例，恐有更多港人逃至台灣

《香港01》報導，香港立法會民主派議員毛孟靜昨日陪同林榮基去機場，她說林榮基是土生土長的港人，現在被逼離開故鄉，是屈辱；而他原本也考慮過德國、美國等地，作為流亡目的地，但最後選擇台灣，是因為相信台灣方面不會引渡他到香港。

香港公民黨黨魁楊岳橋表示，《逃犯條例》修正後會有更多港人離港，他稱除公眾認識的林榮基外，據聞也有富商離開，認為只會加深香港人對前景的憂慮。楊岳橋強調，若政府仍冥頑不靈的話，不僅香港人會走，外資同樣會過門而不入，強調政府應該要正視問題。

《中央社》報導，陸委會副主任委員邱垂正今日下午表示，林榮基此行來台申請事由是與友人商談工作問題，政府已核准一個月在台停留時間。

他表示，林榮基未來若要申請工作證或長期居留，可依照「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」提出申請，政府會依照既有機制處理。

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核稿編輯：楊士範