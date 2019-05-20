【專訪】敗選後的民進黨「青年」發言人：黨的危機就是流失年輕人

2018年地方大選後，全台政黨分佈「翻盤」，不同於2016年民進黨拿下立委過半和總統獲得「全面執政」，國民黨去年底則在22個縣市獲得16個首長，也掌握全台多數議會，而民進黨則因敗選，蔡英文辭去黨主席以示負責，在檢討聲中黨內也進行黨主席改選和大幅組織改造。

在這波改造中，60歲的前行政院秘書長卓榮泰當選新任黨主席，而學運出身，曾任台北市政府發言人和立委，但已在2010年離開政治圈回鄉種田、開書店的羅文嘉，53歲又重回政壇擔任秘書長，除了找來許多不同背景的青年擔任各部門主管，2月也宣布4位新任青年發言人。

其中40歲的周江杰和30歲的李問，原本就在黨內擔任客家部和公關部任職，而地方文化工作者李明俐，和39歲的律師李晏榕則是從外面「挖角」來的「兼職發言人」，民進黨過去用青年發言人並不算少見，像是林琮盛、何孟樺，現在成為市議員的張志豪、吳沛憶、曾角逐新竹縣長的鄭朝方等都在30到40歲之間，這些「青年」為何選擇加入民進黨？看起來比國民黨更「友善青年」的民進黨，他們又是怎麼看的？

一個由外、一個由內，他們入黨原因是「同一個」

李晏榕在今年年初民進黨進行改組後才加入，她坦言當羅文嘉找她時，以為是要找她參選「聽到是發言人我就愣住了，因為這位置對選舉的人來講很有幫助，有曝光、有能見度，黨內一定很多人爭取，當時我連黨員都不是。羅文嘉說，他也離開民進黨9年了，現在回來，想找一些跟民進黨比較沒有淵源、外圍的人，並且在各自領域有發展的，能有化學作用。」

曾在2016年代表社民黨參選立委的李晏榕表示，時空背景和政治情勢不同，她認為國家正在面對更大的主權威脅，加入執政黨，會有更大空間可以做點事，當時一同當「說客」的羅文嘉太太也說，如果輸了2020，恐怕不會再有2024，「我把老公捐出去，希望妳能幫忙他」，對李晏榕而言是非常重要的推力。

而今年剛滿30歲的李問，原本就是民進黨公關部副主任，是今年新上任的發言人中最年輕的，讀台大人類學系的他從校內媒體開始接觸公共議題，到美國攻讀人類學碩士時，以中國農村拆遷為研究主題。

當年在四川農村田野調查時，發現當地的農民對國家政策幾乎完全沒有「改變或反應」的權利，只能乖乖輔導轉業成工廠工人、住到集體住宅。他好奇地尾隨共產黨的參訪團拍了幾張照片，卻被十幾個警察圍住嚴厲斥責審問，告誡他不准對官員拍照，這些經驗讓他感受到獨裁統治的不自由。

李問坦言，當晚他就告訴爸媽自己要放棄台美雙重國籍，回台灣當兵、工作和生活，「我不希望台灣變中國，想替家鄉做點事」，憑著熱血返台，後來一路跟著民進黨打2016選戰、選後進入國安會、民進黨國際事務部、公關部、遠景基金會等，從沒離開過民進黨的相關組織。

民進黨也有「世代落差」？

也許是本來就身處較「外圍」的角色，今年2月才入黨的李晏榕坦言，雖然從外面看不太會感受到，但自己慢慢接觸、親眼看到民進黨內部運作後，發現民進黨是「蠻老化」的政黨，雖然有很多年輕人負責基層黨務工作，不過「就算年齡不重要，資歷也很重要」，權力組成結構還是偏老。

我覺得民進黨內部的權力結構，反映了現在台灣社會的某些不平等的現實，像性別的比例，一級主管有2、30位，可是不到三分之一是女性，世代落差也是，權力掌握在比較年老的人身上，他們對很多事情的觀念，例如年金改革或同婚，都已經和現在的年輕人差很多了，可是他們是做決定的人，下面的人要影響他們也不是那麼容易。 長遠來看，這對黨會是個危機，年輕人可能會更想加入像時代力量這樣很年輕的黨，我想羅文嘉也有看到這點，因此吸引、培養1990後出生的年輕人加入，對民進黨很重要，不然未來這個黨就真的會消失了。

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不過，在民進黨內部待了幾年的李問則有不同看法，他受訪時說，民進黨內部的黨工的年齡分佈很平均，不同世代的人都有，像這次組改，羅文嘉找來分布於「五六七八年級」的人組成「斜槓團隊」。包括他在內，民進黨中也有不少人20幾歲就當上部門主管，不會因為「年紀小」、「沒資歷」就被認為不能做事或是意見不被採納。

在李問的經驗裡，民進黨的工作文化是「充分授權」的，即使年輕黨工也有機會負責大型專案，意見在開會時也能被拿出來討論，「很多工作都是專案制，你可能還很新，但也會負責做大活動，主要是看能不能做出什麼成績被看到」。

青年怎麼看「敗選的民進黨」？

當大家在討論為何去年地方大選民進黨會輸那麼慘，有人說是因為某些施政議題，有些人則認為是溝通，在檢討過往的失敗經驗時，李晏榕覺得「溝通」確實是民進黨去年沒做好的地方，「我們這批新的發言人上來，跟去年民進黨大選慘敗有很大的關係。我們站在一個期待民進黨重新站起來 、重新被信任、有新氣象的時刻，被期待帶給大家這樣的感覺。」

李晏榕說，

蔡英文很多政策方向都是對年輕人的未來好的，年金改革、同性婚姻、再生能源等，但這也得罪了很多人，影響到他們對政府的觀感，你有一個遠大的目標，那很好，但面對現階段某些人立即受到的損害，不能不處理，例如有些軍公教其實支持年金改革，但這些人的聲音都沒有被呈現出來，這就是民進黨不夠積極為政策辯護。

李問則分析，去年敗選原因是民進黨在很多施政議題上，呈現「進退失據」的狀態，「不管對文青還是鄉親，對年輕人還是老人」，支持者們都是相同感覺，搞不清楚黨的立場和價值、確切的定位，選票就流失了。

「不同意見」的黨內青年能做什麼？

面對民進黨過去執政2年半間許多爭議案件，包括勞基法修法、同性婚姻、年金改革等，李問和李晏榕雖不否認黨內有世代落差，不過在他們看來，主要問題似乎還是在「溝通」，而非民進黨的價值主張受到懷疑。

敗選後許多青年黨工組成「青年回防陣線」，也加入連署的李問坦言，青年想要在黨內發聲或是改變黨，這沒有捷徑，像2016年時的同婚議題，民進黨沒辦法在那個當下提出一個有智慧的解答，這是整個黨都要承擔的後果，不過理念討論的空間依然存在，當時黨內就有不少激烈的討論，他們都在討論中盡可能發聲。

除了在對話中勇於表達立場外，李問提起當時民進黨的青年黨工也發起「政治工作者挺修同婚」活動，自己募款、設計和製作了印有「支持婚姻平權」的彩虹識別證帶數千條，「就每天戴著那個上班，在立委辦公室、黨部，我當時在總統府國安會，透過這樣做來表態。」

李晏榕分享自己的觀察，指民進黨組織龐大，階層多，常對時事議題反應不夠快，雖然比國民黨年輕，但比時代力量這樣的新政黨「老」，時力雖然是個小政黨，很多事還沒制度化，但對於各種時事議題的反應是快的。

現在李晏榕對自己發言人的工作期許是溝通要盡量「白話、清楚、明瞭」，不要讓人覺得模擬兩可，也不要詭辯或狡辯：「我覺得黨的發言人不是化妝師，不是黨長了一顆痘痘，我幫它撲粉蓋住、弄成漂亮亮亮的出去，政策宣傳是工作需要，但我還是有自己的想法、表達意見的方式、說話的特色。」

相較於國民黨，李問和李晏榕都認為，民進黨的核心價值，如對國家主權的堅持、建立在民主基礎上的政治經濟發展路線，應該還是和多數年輕人想法相契合。

至於如何吸引年輕人加入，民進黨日前啟動了「青年入陣：選戰特派員」計畫，盼從外部注入新能量，李晏榕說，目前有跨部門運作的「青年小組」，之後可能會變成獨立的青年黨部在全台各地都有據點，雖然短期目標是為了選舉，但長期可能成為民進黨外圍的青年政治團隊，「就是撒種子的概念」。

核稿編輯：羊正鈺