【2019台北電影節】穿越時空：關於敘事型VR的幾點觀察

文：郭敏容（新加坡電影節策展人、2014-2018年台北電影節策展人）

VR是電影嗎？影展該接納VR嗎？影展該以什麼角度介紹／納入VR影片、該給何種份量？類似討論不過是近兩年的事。

在此同時，VR的信教者——躍躍欲試的創作者、年輕且帶有創業思維的製片、終究領悟賣產品得有著內容一起走的主要頭顯大品牌，承諾和真心程度各異的影展，正以無限的想像力迅速發展敘事型VR。

2017年末我首次接觸VR影片，當時的關鍵概念是在360度的全景空間裡觀眾觀看的自主性，以及對創作者而言，該如何掌握敘事、發展不同敘事法；另一個關鍵則是如何避免觀看者頭暈。2018年初，我觀摩日舞影展新先鋒單元【註1】，在體驗這些作品時，我常覺得自己在科展現場，而不像影展——入選作品的多元性及實驗性衝擊我原先對VR作品侷限的定義：360度影片只是出發點，創作者已經往前走。

去年我前往威尼斯影展觀摩VR入選影片及創投提案，相較於日舞影展對實驗階段新媒體科技的多元包容，威尼斯影展選片專注VR表現，作品的完成度也相對高。在產業活動上可以觀察到威尼斯影展有意識地透過既有電影籌備、融資、影展等機制為敘事型VR影片的產製、籌資、發行映演建議道路。

在短暫的時間內，敘事型VR影片呈現兩個走向：動畫作品大幅超過實拍，同時互動型VR作品迅速發展。CG動畫成為VR作品主流的發展脈絡，也許是面對360攝影機實拍影像龐雜的後製（影像縫合、將工作人員及攝影器材的穿幫影子從影像中抹除等）的一種選擇。

另外，相較於轉一圈就望盡的360實拍影像，CG動畫的製作方式對空間掌控比較彈性，有助於敘事發展；若希望觀者能在影像空間裡悠遊（自由走動或移動身體位置觀看延伸的空間），或希望能加上其他感知互動的元素，實拍幾乎是無法做到的，這也促成VR作品裡更多的CG動畫片段【註2】。

在這樣觀察短期間VR發展的特性下，台北電影節本年度VR單元影片幾乎均為CG動畫製作。《噩夢專線》（Dispatch，2017）與《婚戒物語》（Tales of Wedding Rings VR，2018）兩部作品沒有其他的互動元素，但兩者在敘事設計和觀看視角的創新讓VR影片的想像力得以延伸。

《噩夢專線》是一部倚靠聲音敘事的犯罪驚悚作品，由報案中心警察與報案者共同解決危機來推展敘事。觀眾所看到是一片漆黑，在這樣不被定義的空間裡，透過話筒兩端的對話建構犯罪現場，以聲音的來源主控觀眾注意力，情節緊湊。漫畫改編的《婚戒物語》無視於VR開展的360度空間，反其道而行的保持原本漫畫的畫框，透過3D的場景讓觀眾可以「探頭」進畫框內，看到原本漫畫中無法看到的畫外世界。

對敘事型VR影片的另一個觀察是在選材上，天文意外成為一個小主題，如本次選片《星球》三部曲（The Spheres，2018）完全設定在外太空，《彩虹鳥傳奇》（Crow: The Legend，2018）則有穿梭於星球間的歷程。但這也許不是偶然。黑暗無垠的宇宙無法實拍，反而正適合CG動畫的揮灑空間，而浩瀚的外太空只有星球間的相對位置，對觀眾來說，或許反而開放了看VR避免頭暈的理想要素【註3】。

從本次入選的《噩夢專線》、《星球》三部曲與《婚戒物語》來看，成為VR製作主流的CG與動畫方式，對VR影片整體敘事和美學表現還有另外一個影響：減少事件圍繞著攝影機／觀者搬演的刻意感。

在VR 360度實拍影片中，攝影機的位置即是預設觀眾在該影像空間裡的身體，由於構圖的侷限（但高明的影片仍可看到令人讚賞的構圖），不少360影片選擇讓攝影機擺放在事件中心，有些影片會將這個視角納入敘事裡，有些則尚未能找到方法避免事件、演員對著攝影機行事的刻意感，這也讓VR敘事顯得不夠成熟。

然而，以《星球》三部曲為例，從大爆炸、黑洞、講到我們所居住的地球在宇宙間的移動、與星球的距離、吸入黑洞等，本片在介紹宇宙成形的歷史裡，觀眾所佔據的是有別於傳統敘事，空間先於時間的另一種全知可能。觀眾的眼角餘光捕捉太空裡各個方向的事件，好奇地在空間裡移動，這與傳統電影透過攝影機強調的固定觀賞位置脫鉤。另外，該片使用觸覺、聲音引導互動，讓這部本質上接近教育紀錄片的作品，在VR發展的美學上獲得眾多肯定。

就如同電影不只是劇場的攝影版，隨著科技發展（或因技術限制而另覓途徑）的VR作品的敘事與美學，確實將逐漸發展出另一套語言系統，等著我們去探究。



【註1】這個自2007年起為跨媒體、實驗影像、科技藝術所策劃的單元，在這兩年大量入選VR／AR（Augmented Reality，擴增實境）／MR（Mixed Reality，混合實境）作品。

【註2】同時入選去年日舞影展及威尼斯影展的美洲原住民女巫師紀錄片《Awavena》融合實拍的360度紀錄片段及CG製作的女巫培養歷程，是非常優秀的例子。

【註3】有些觀眾在看VR影片時會頭暈，是因為VR頭顯內看到世界前進，但現實裡的身體不動，造成腦內視知覺與身體感不協調而引發頭暈，或稱之為動暈症（Motion Sickness）。但觀賞本片不會感到頭暈，可能是多種因素交織的結果。包括CG細緻處理、移動速度控制得宜、太空世界的影像資訊相較於陸地複雜的地景視覺相對單純，以及其他互動（走動）與感知刺激元素帶給大腦其他刺激，例如：觸覺回饋，或是聲音帶給聽覺產生的空間感受，這些與視覺相呼應，因此大腦不會產生感覺與認知之間的落差或衝突，也比較不易誘發動暈。以上觀點感謝VR研究者柯宜均補充建議。

※本文獲台北電影節授權刊登，原文刊載於2019台北電影節專刊。

責任編輯：游千慧

核稿編輯：潘柏翰