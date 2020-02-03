想追女生又怕被罵性騷擾【實戰篇】：先詢問對方意願會不會很廢、很沒情調？

※本篇所提到的受訪者皆由《關鍵評論網》記者親自採訪，但由於採訪內容涉個人隱私，故大多受訪者以匿名呈現。

「該約她去看電影嗎？還是算了⋯⋯」

「等下要綠燈了，可以牽她手過馬路嗎？會不會被當癡漢⋯⋯」

「她那麼專注看煙火的表情好可愛，現在氣氛這麼好，我可以親下去嗎？可是這樣會不會被説性騷擾⋯⋯」

正在追求女生的你，每天腦中是否都會出現這樣的困惑？大家又鼓勵男性要「主動出擊」【註1】，但太主動搞不好又會被說性騷擾，做人好難。

但其實，有些原則可以讓你在追求的同時，避免不小心性騷擾到別人。上一篇釐清了那麼多的觀念後，接下來要進展到「實戰技巧」。到底該怎麼告白？什麼狀況下，牽手、擁抱、親吻對方才不會太踰矩？這篇文章都會告訴你。

最重要的觀念：別只想著上床

但在談實戰技巧前，有個最重要的觀念，就是：別只想著上床。

現年30多歲的男性受訪者J就提到，很多男生會在乎兩人是不是男女朋友、能不能上床，更甚於在乎對方的意願。心理諮商師張義平就說，要避免被說性騷擾，最重要的就是「把每個人都當成一個獨立的生命跟個體去看待，」聽起來很老生常談，但他說：

「男生最需要的，是去享受互動的過程，先把結果放開。真的去跟她互動，而不是只是想到『我就要跟這個人上床』、『他會不會變成我女朋友』，尊重身體界線本身就比較容易做到。」

實戰技巧1：我該多積極？就看對方有沒有跟你一起「慢慢加溫」

但就算抱持著，想跟這個人好好相處的心情，在表達愛意、示好、試探時，還是可能不小心踩到紅線。該如何避面踩到對方雷區？受訪者J說，慢慢升溫是重點，「你靠近一點，對方如果也靠近一點的話，你才再繼續靠近一點，兩個人之間的關係就是這樣升高的。」

因此，受訪者J建議，當對方表現冷淡時，也不適合太積極、太主動，例如「約對方見面，看對方答不答應」是在線裡面，「不顧對方的意願送消夜給對方」是跨過了線。

20多歲的女性受訪者Y也曾提到，國中曾有一位追求者，每天都故意跟她同一時間收完書包，即使她冷漠以對，對方還是持續加溫，但最後升高的只有她的怒火。「有一次我故意收得特別慢，走出教室，就發現他在校門口等我。」後來，受訪者Y直接罵對方髒話。她說，「那種追女生會在樓下等你送東西，不算性騷擾，但就是很煩人，算騷擾。」

由此可見，一廂情願、不顧對方意願的積極、主動，很多時候只能造成反效果。此外，曾著有《空間就是性別》的台大城鄉所教授畢恆達和受訪者J都提醒，該有多主動，怎麼樣才不會「太積極」，也會依雙方的社交關係而改變。

畢恆達說，如果兩人是上司和下屬、老師和學生的關係，或是「對方是爸爸媽媽的好朋友」，「因為他對你做什麼事你不敢違逆，就會造成他在回應方式比較害怕。」不只職位、階級關係會影響界線，連約會由誰出錢，也可能影響對方是否能真心表達意願。受訪者J也提醒，「假設你和對方出去，你都會負責出錢請客，那麼你們之間的關係也是不太對等的，她會比較難拒絕你的請求。」

因此，如果你的地位比對方高，就要避免太主動的邀約、觸碰，因為對方就算答應你的邀請、不拒絕你的觸碰，也可很可能只是擔心破壞關係，而不是真心想跟你交往。

那麼位階不同時該怎麼追求對方？受訪者J，可以改成「說出來，但不約」，例如，主管想要約下屬，可以向對方傳達這樣的想法：「我對妳有些好感，不過這和工作沒關係，妳不用擔心，如果妳也有類似的感覺，可以找我聊天或約我，如果沒有就當我沒說過。」把主動權給予對方，避免對方不敢拒絕，也才能知道對方真正的意願。

實戰技巧2：我該怎麼告白？

如果你有心儀的對象，心裡一定會冒出「該怎麼告白」的疑惑。而告白，也可以分成「容易被當變態」跟「不容易被當變態」兩類。

第1種是用口頭說「我喜歡妳」，受訪者J就說，「心態上是，如果有機會的話我會有興趣多認識妳一些，如果妳對我也有好感的話，我們可能可以進一步發展。」明確表達自己的感情，但也給對方選擇的空間。【註2】

第2種是用實際行動暗示，但也是最容易發生性騷擾爭議的一種。在世新大學開設「性別平等法」的德臻法律事務所律師莊喬汝也常常勸學生，不要用肢體接觸來暗示對他人有好感，「過馬路牽起（手）來、看夜景把人摟進我懷裡、熊抱，這都是非常本能的反應，」但莊喬汝提醒：「那個本能可能會受到自己情緒的誤導，過程中可能會忽略掉：你真的有那麼確定對方跟你在同一個想像裡面嗎？」萬一沒有，噢喔，你可能一不小心就性騷擾別人。

實戰技巧3：我該怎麼約對方出來？

追求過程中，邀喜歡的對象出來吃飯、見面，是感情增溫必不可少的步驟。但怎麼開口才好？受訪者J認為，最好的方式就是「直說」。

受訪者J說，「有些男性在邀約時也會因為不敢表達出自己的意圖，而用很迂迴的方式約，例如說團體約、有公事所以約等等，這些方式固然比較不容易被拒絕，但也相對沒有表達出自己的意圖，對方想直接拒絕也很難。」

這樣的狀況也容易造成誤解，莊喬汝就說，曾聽過男生約喜歡女生出去，不是一對一的邀約，「比如他找他室友，然後約妳跟妳的室友」，女生可能真的無法發現那是追求。

相較於迂迴的邀約，受訪者J認為，只要給對方足夠的自主性、讓對方可以選擇自己要不要赴約，主動、單獨邀約並沒有越線。

實戰技巧4：循序漸進的觸碰

另外，如果兩個人互有好感，是否有可能自然而然發生肢體接觸？多數的女性受訪者都認為「有」。

女性受訪者G就說，「有好感（的話），平常的相處就會有肢體觸碰，可能是手肘碰到手肘、並肩坐、過馬路會擋一下。」莊喬汝也說：「有一些試探如果不是太嚴重，並不會認為它是性騷擾，比如我單獨約他，他同意跟我去吃飯了，我碰了一下他的肩，比如說我很想跟他靠近，我碰了他的手。」

但莊喬汝跟畢恆達都強調，這樣的觸碰需要循序漸進。

莊喬汝說：「漸進式的探索比較不會出事情。」她也常開玩笑提醒學生，「如果你要碰對方，可不可以從對方的四肢開始碰起。」她舉例，如果直接抱著人家就親了一下，或是還沒牽手就熊抱對方，都太唐突了。

但受訪者J也提醒，在「循序漸進」的狀況下，也必須考慮對方的意願，如果只有你單方面在那邊「漸進」，對方根本沒有想跟你增加互動，那可能就得等等對方，或是如果確認對方對你沒有好感，也許就該停止。

實戰技巧5：想觸碰敏感部位，先詢問對方意願

莊喬汝建議大家「從對方的四肢開始碰起」，那麼可以就這麼一路「循序漸進」，碰下去、抱下去、親下去嗎？

當然不是。

莊喬汝說，「我常跟他們（學生）開玩笑，當你可能成立犯罪的時候，你就一定要問了。我們法律上面有『性騷擾罪』、有『強制罪性交罪』、有『強制猥褻罪』。就是說碰到一些比較敏感的部位的時候，本於基本的尊重，就真的要問了。」

世新大學口語傳播系副教授、婦女新知副董事長李佩雯說，不管是男生或是女生都得取的對方的同意，「我想親吻你，我想抱抱你，就問『我可以親吻你嗎？』、『我可以抱抱你嗎？』然後可以得到對方積極的回應，如果對方微微笑或是點點頭，或是說『好』，你再進行的話，這樣就會免除所謂的可能是性侵的疑慮，或是男生會很害怕被誣告。」

不過受訪者J也提醒，這麼問的原因，是因為你真的在乎對方的意願。「如果對方說不要，你就真的別做。」

實戰技巧6：觸碰時，請留給對方「拒絕的可能性」

如果你不想被當性騷擾犯，在觸碰的過程中，情境、空間、動作，是否能讓別人覺得「安心」，有沒有給人「拒絕的可能性」，也非常重要。

受訪者J就舉例，如果今天兩個人半夜坐在公園長椅上，你想擁抱對方，可以口頭告訴對方，你很想擁抱對方，但也告訴她，如果她沒有意願、不想擁抱，就直說沒關係。如果對方點頭或表示願意，可以緩緩地靠近對方，然後抱她。

在這個情境中，「拒絕的空間」有3個：

提醒對方「不想也沒關係」 緩緩地靠近 在公園長椅上

第1點，提醒對方「不想也沒關係」，是讓對方有口頭拒絕的選項。

第2點，「緩緩地靠近」是為了給對方往後退、離開的空間。在討論性騷擾的定義時，畢恆達也曾提到，比起慢慢的靠近，趁其不意的抱別人、親別人，更容易被認定為性騷擾。

第3點則是注意兩人所處的空間，是否讓對方能跑走。受訪者J説，「如果今天是對方在你的住處，因為人在你的地盤，你說出這樣的話，對方可能會很難直接拒絕你，怕會激怒你；但如果是在一般街道上的長椅，對方隨時可以轉身走人，必要時也可以呼喊求救，這樣的情境對方比較能表達真實的意願。」

男性受訪者Z談到自己追求異性的失敗經驗，也提到了「公共空間」的重要性。他說，有次，他喜歡的女生借住他家的客房，晚上，他為了想跟對方有多一點相處、聊天的機會，他開玩笑的說：「要不要等下在你房間看電影？」但對方聽了馬上生氣，事後直接在臉書上刪除Z這個好友。

事後，Z自省，雖然他沒有任何不良意圖，但「在同一個房間，也滿多女生不會接受的吧，畢竟那是我家的房間，而且是在房間裡面。比如說，（要是）一起去咖啡店，那是個比較開放的空間，不是家裡房間那麼私密，（結果可能）就不一樣。」【註3】

實戰技巧7：怎麼分辨她是不是「欲拒還迎」？

另外也有些女生，真的比較內向，就算心底希望對方觸碰，也可能會閃躲。這時候，該怎麼知道她是真心想逃，還是有點嬌羞？

女性受訪者A就屬於這樣的女孩，A説，想要知道對方是不是真心閃躲，必須觀察對方的眼神、肢體動作和臉部表情。「假如是害羞的閃躲，她應該會重新看你的眼睛，那個眼神、神情是表達出舒服或是想要繼續的狀態。肢體是放鬆的，不是緊繃的。」

A說，也可以觀察「這個女生有沒有持續跟你肢體互動，你要觸碰的時候對方可能躲開了，但是這個人持續在跟你開心的聊天，沒有拉開距離，如果我躲開，但又回到原本的距離，可能就偏向想要繼續。」

克服心理障礙1：詢問對方意願很丟臉？

對於詢問對方的意願，很多人都會提出質疑。

30多歲的男性受訪者X聽到詢問對方意願，直接的說：「這就很瞎啊！」他擔心，這樣的殷勤詢問，會讓女生覺得，這個人是不是沒經驗、這個人是不是很廢，等於降低了他在對方心中的魅力指數。

而這樣狀況，對「母胎單身」的男性來說，更難以接受。李佩雯説，男生「同儕之間會互相比較，你有沒有性經驗啊、你長不長啊、你大不大、你時間久不久啊，類似的這種性經驗的吹噓跟比較。」「然後男子氣概文化裡面強調，好像一定要很強勢才叫做man，這些錯誤的觀念讓男性覺得他們不可能問出口。」

但其實，多數的女生不這麼認為，因為工作關係常與外國人交流女性受訪者G聽到這個疑慮，直接的說：「他想太多！我認識的，波蘭的、美國的、土耳其的人，國外的人都沒在怕丟臉，他們都會信心十足。」而女性受訪者D也說，如果男生先問了再觸碰，她反而會覺得很紳士。在受訪的7、8位女性中，只有受訪者A認為，男生直接開口問，會讓她覺得對方沒經驗。

看過許多「把妹影片」的男性受訪者Z也說，很多人認為詢問對方的意願似乎就要低聲下氣、怯生生的懇求同意，但其實多數把妹書、把妹影片都建議，大方、不卑不亢的詢問對方，反而能增加魅力。

克服心理障礙2：詢問對方意願很沒情調？

除了擔心被當成沒經驗的草食男，大家對開口詢問的另一個疑慮，或許是不分男女的，那就是：問了很煞風景、問了氣氛就沒了。

李佩雯繼續說，「我覺得大家把它想得好像很嚴重或是很嚴肅，但是事實上在親密關係的發生的過程中，徵得同意有時候可以非常浪漫、非常調情。」

受訪者J也提供了比較有情調的問法：「基本上不一定要問到『妳願意嗎？』的這種程度，可能就只是句『我覺得妳好美，我想抱妳。』把自己想做的事情先說出來。」在對方有「拒絕的空間」的情況下，緩緩靠上去。

最重要的精神：不是你不夠努力，對方有「不接受你」的權利

無論上述實戰演練你做得多麼好，仍然有個最重要的觀念：尊重別人有「不接受」的權利。

常與大學男女討論感情問題的莊喬汝説：「當人家說不喜歡你的時候，或是你一再示好，但對方的回應不如你想像的時候，你不要跟自己講說是你努力不夠，你要意識到，也許他跟你沒有同樣的走在那個正在發展的路上。」「今天你喜歡人家的時候，要尊重人家對身體自主、對情感的選擇權。對方有權利不選擇接受你的好，並不是你覺得你很好人家就要接受你。」

如果回到「怎麼樣才不會被當變態」這件事，總歸老話一句，就是尊重。莊喬汝說：「尊重對方是個獨立的人，我夠尊重她的話，那麼她不喜歡我的時候，我就會知道，也許我們必須換個關係去相處。」

延伸閱讀：

【註1】礙於篇幅關係，本篇只討論異性戀男女的狀況。另外，關於「男性必須主動出擊」的概念，是很嚴重的性別刻板印象，也是束縛男性的框架。但受訪者J也說，「我們期望性別平等，但這種改變不是一蹴可幾，性別不平等的刻板印象、行事方式會存留很長一段時間。」在此之前，希望被鼓勵主動的男性，可以先從尊重、不騷擾開始。

【註2】告白時，受訪者J比較不建議馬上追問「你願意跟我交往嗎？」，他認為，說出這樣對白，心態上「在乎你和對方的身份（是不是男女朋友），多過在乎兩人實際的關係（感情好不好、有沒有話聊），也等於在和對方索求，容易給對方壓力。

【註3】這是關於肢體觸碰的詢問，如果想要知道「性行為」該怎麼詢問，才能「很性感」，可以參考《臉紅紅》的這篇文章。