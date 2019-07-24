【未來大人物】黃偉翔：我要讓技能的價值被社會看見

7月初，黃偉翔收到一紙公文，讓他想要裱框收藏。原來是行政院青年諮詢委員會的會議紀錄，上面寫著「以往無人關注的國手們，今年將首度納入國慶遊行的行列，讓為國爭光的選手們獲得國人喝采⋯⋯」這次會議上黃偉翔提出〈安排第45屆國際技能競賽代表團於108年度國慶典禮遊行〉討論案，順利通過，並作成以上的決議，這項來自國家的肯定與重視，鼓舞了技能界。

黃偉翔，關鍵評論網2017年未來大人物，創立技職3.0成為獨立記者、非營利組織 Skills for U執行長、教育廣播電台主持人，第二屆行政院青年諮詢委員會委員。

圖片提供/黃偉翔 黃偉翔6月參加行政院青年諮詢委員會會議，提出安排技能國手參加國慶遊行的討論案，獲得通過。

提起黃偉翔，大家都會想到技職。

自2014年以來，黃偉翔的名字似乎就與技職緊緊相連，無論是工作、演講、得獎，還有許多報導。

他以獨立記者身份營運技職3.0網站，追蹤、記錄其他媒體並不重視的《兵役法》修法過程，直到三讀通過，《兵役法》修正對技職領域是項重要事件，可讓參賽的技職國手，有只當12天補充兵的法源依據，這是他的「守備範圍」，他盡全力去關注。

2017年台灣技能代表團前往阿布達比，參加兩年一屆有技能奧運之稱的「國際技能競賽（WorldSkills Competition）」，他靠募資前往採訪，當下台灣技能水準在會場上值得國人驕傲，但國內卻沒有其他媒體現身報導，甚至選手也很少有親友團同行，與其他國家的熱烈相較，竟然有些淒涼。

不同於運動競賽後的舉國歡呼，技能競賽乏人問津的原因在何處？

黃偉翔開始意識到「報導能產生的影響雖然不小，但若能獲得大眾認同、討論，技職才能不再是邊陲聲音。」於是決定擴大組織成立 Skills for U。除了媒體外，還「以技能與社會對話，使技能成為一種媒介，讓大家關心社會的議題，而過程中技能的價值就會被看見。」他說，這也是創立這個非營利組織的目的。

Photo Credit: 關鍵評論網/葛晶瑩 黃偉翔說到用技能與社會對話時，突然拿出手機打開自己的臉書，上面的個人簡介就是這句話，對這個目標的努力與執著可見一斑。

問題解決後，結果會說話。

2018年夏，Skills for U與8位技職國手，在新北市萬里區大鵬國小進行「偏鄉校園老舊空間改造計畫」，經媒體報導後，自然吸引許多人注意。黃偉翔在一次技能競賽中遇見幾位技職老師，老師們看見他就很熱切地表示，由於國手改造偏鄉的報導，使學生們主動詢問是否也可以用技能幫助周遭的社區⋯⋯，這樣的回饋雖是黃偉翔想要的成果，但如此突然而至，也是驚喜。

「我要做的並不是要一直改造校園，而是想要表達我們有多種技能，如設計、土木、花藝、機械等，可以組合出不同的解決方案，而最後要呈現的議題是偏鄉。」2017年偏鄉教育條例三讀通過，黃偉翔認為翌年應該會有很多偏鄉政策與計畫發展，因而選擇偏鄉議題，藉著萬里一所小學的改造，讓大家認識偏鄉的教育環境，進而關心。

Photo Credit: Skills for U Skills for U 與8位不同專業的技職國手，共同投入改造偏鄉校園的計畫。

又如，Skills for U曾受邀去阿里山區，幫獨居老人整修居所，雖然整修房子已經幫助到他們，但黃偉翔不滿足於此，他以更寬廣的視角來觀察整件事，「我們打開水龍頭發現有泥沙，可見管線很久沒換，於是我們將目標延伸到管線，請有配管技能的人把整組管線換掉，讓住在此的居民可以享用潔淨水資源，而這是聯合國永續發展中的基本人權之一，偏鄉獨居的老人也該享有的權利。」

看起來是一個管線換置，但卻是透過配管的技能，讓這群人享有潔淨的水資源。「目的是對話，對話的媒介是技能。」黃偉翔再度強調，藉由技能呈現人們享有潔淨水資源的基本權利。

黃偉翔的理念不但在台灣發揚，更受到國際的肯定。在世界級職業教育與技能發展組織國際技能組織（ WorldSkills International, WSI）與HP基金會合辦BeChangeMaker技能新創組織2018年選拔中，Skills for U「以技能與社會對話」的論述體系不但獲選，還一路挺進世界前12強，是東亞唯一。

「在國際組織的立場，技能很重要，但以這樣的體系去協助高職的師生，去發展課程，更深受認可。」黃偉翔說，而且他透露，由於時差的緣故，當時連續幾個月與WSI開會簡報都在半夜，雖然辛苦，但卻收穫滿滿，因為在這難得的交流機會中，他一方面吸收國際對於技能的見解，另一方面則堅實了自己的理念，更確認技能是發展社會創新的重要媒介，技能絕不僅是用來就業與賺錢，還可以解決各種社會問題，甚至國際議題。

但回歸現實，他說：「無論怎麼做，還是要回到台灣目前的政策，思考要如何進行。」事實上，他與新北市政府教育局在進行改造校園的合作時，就已經開始討論方案，希望從學校課程開始，「尤其108 課綱上路後，高職將開始在課程融入在地產業元素，讓學生不僅學習單一技能，而能跨領域學習。」黃偉翔為此至羅東高商參訪結合在地的微型創業課程，也認為108課綱上路後，對高職的課程也將帶來很大的影響。

不止學技能，還要學技能素養。

「要讓一個有技能的人不僅僅是賺錢而已，而是知道這個技能在社會上能扮演什麼角色，這就是一個素養的展現。我們現在與新北市教育局一起合作，以新北所有高職來嘗試，一步步改變新北的高職課程。」這並不是天馬行空的想法，預計將於109年8月實行。而在這段時間內，Skills for U 將協助老師們認識各種社會議題，然後設想學生能學到什麼，規劃出適合的課程。

「只要有一位老師願意往這個方向走之後，就能在這所學校發揮影響力，然後擴散，我們期待能攜手高職老師去發展與社會對話的課程。」黃偉翔表示Skills for U將成為這個環境的支持者，並扮演串連起政府、社區、學校、企業的角色。近來也陸續前往各高職分享心得，協助老師們面對108課綱導入素養的挑戰。

每年台灣有一半以上的國中畢業生會進入高職，而高職遍布各地，黃偉翔的目標是讓在台灣不同地方的技職學校，都跟在地連結，如此技能將會立體化，其價值將更顯而易見，更受到尊重。

Photo Credit : 黃偉翔 黃偉翔於2017隻身前往阿布達比報導國際技能競賽，替為國爭光的選手們留下紀錄。

今年8月又將有58位國手代表台灣，參加於俄羅斯喀山舉辦的第45屆國際技能競賽，Skills for U目前正在募資希望能前往俄羅斯報導選手們的比賽，請至台灣之光・帥翻全世界｜技能奧運採訪計畫看更多競賽詳情。

Photo Credit: Skills for U 賽事將於台灣時間8月22日～27日14:00至23:00舉行，透過「技職3.0」 Facebook 粉絲專頁收看 Live 直播替選手們加油。

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核稿編輯：楊之瑜



