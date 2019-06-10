走自己的路，做想做的事—王景弘希望能讓Uber合不合法變成假議題

不少人對於王景弘（Tony Q）的印象在柯文哲野生官網、在嘉義燈會寶可夢，畢竟那兩件事情太令人矚目了，或者也有人覺得他是選舉或政治中的一股力量，從中央到地方，好像無往不利。

對於王景弘本人而言，這些事情都不是他的主要目的，或許成為他藍圖的一部分，或許是意外的風景，「2014年後我就決定要往公共服務的方向走，我想做的是要把生活變得更好的事情，而不是以獲利為基礎的事情，我要用資訊放大社會。」他想了一下，又說：「如果要用一句話講完，就是寫程式改變世界。」所以，自2009年進入社會局接了一年的電話開始，發現社會結構產生的問題後，就開始輾轉於各政府機關了解運作，提供資訊專長，做著自己想要做的事情，希望成就改變世界的目標。

其實在王景弘的觀念中，他雖換了工作的地點，但卻沒有離開那份工作，他解釋道：「我是利用所有我案子的資源在做我想做的事情，而不是為單一的案子去做，像是2015年台中參與式預算網站，那個網站預算不高，找不到廠商做，但因為和人民參與公共服務也有關，我就去協助他們完成，這對我而言並不是一個單一的案子，而是我的whole picture中的拼圖一角。」他至今仍然以自己的形式在關心與參與著，彷彿每完成一件事，身上就多一件包袱，從未卸下，有天「蒐集」完成後，或許就能達到他的最終目標。

從政府到民間車隊 一樣用程式改變系統問題

2018年他落腳台灣大車隊，在Uber合不合法吵得沸沸揚揚時，他想著「我現在改善國內派車系統，就比當年在那邊戰要不要讓Uber合法或不合法更實際，一旦我讓這個台灣的app變得很強悍，那麼Uber合不合法不就變成假議題？」他學會在更高的層次解決問題，也就是當台灣大車隊的app變得更方便使用，無論在付費方式或者優惠上都提供更多元的方案，讓司機們有更好的環境與機會，自然就能提升競爭力，即使外來業者合法上路也不會成為威脅。

他表示， 除了自己是個民族主義者，展開這段幫助本土產業對抗國際產業的故事外，會來到台灣大車隊還有幾個原因，其一是「開計程車本身是一件很辛苦的產業，我想要解決能用系統協助解決的問題，讓他們可以更專心的開車，提高效率，降低營業成本，獲得更好的收入。只要我做好，就可以直接改善兩萬人的生活，還可以改善80萬人每天從A點到B點的乘車體驗。」這是他一直以來寫程式改變世界的作法。

此外，計程車是非常傳統的產業，若能轉型成功，國內其他企業會對自己的轉型有更多信心，而且能理解轉型需要正確的方法，不再只是砸入大量的資金，或者花錢買大廠就可以搞定的事情。「還有，這家公司曾在我過不好時支持過我。」突然低沈和緩的語氣，讓人發現王景弘感性的一面。

面對虎穴 仍勇往直前的性格養成

通常沒有程式設計師喜歡接手別人的程式，尤其是開發使用多年，歷經疊床架屋，但王景弘毅然投入，展開如同預知般漫長而煎熬的重構過程，同時要面對質疑反彈，並不斷溝通。無止盡的系統修改重建、司機與客戶端介面的優化、新商業模式的導入，加上不時的突發事件⋯⋯似乎都難不倒他，即使有情緒也先壓下，他習慣說著「先解一題，再下一題」，一步一步解構事件找出問題的耐性與韌性，只前進不放棄的堅持，或許與幼年的經歷有關。

在單親家庭長大的他，平時幾乎一個人過活，肚子餓了，路口買包子吃，要洗澡就自己劈柴燒水，無人可仰賴。他還記得在嘉義東石的鄉下，想要去哪裡，都靠雙腳走，走累了，還是得走，可能可以停下來休息一下，接著繼續往前。自立自強慣了，兵來將擋，沒有在怕的！

王景弘的朋友常戲稱他沒有加班這件事，因為他好像無時無刻都在上班，只要出問題就可以看見他上線解決，甚至個人臉書成為對外說明與客服管道，不管是熟或不熟的朋友，都會留言反應問題，當然也常看見支持與鼓勵 。

從功能優化到團隊合作 漸入佳境

這兩個月，投入近一年的心血漸漸有了成績，例如司機與顧客都反應導航與地圖叫車變好用了。地圖功能的好用與否，往往受限於地圖資料，如果原始資料不足或有誤，再好的程式也回天乏術。王景弘採用釜底抽薪的方式，從源頭動手，花了大半年時間重新建構車隊的GIS服務。

「我們自己有主動的GIS工程師在做區域規劃, 同時引入司機回報機制，藉由搜尋無車或App定位失敗的記錄回饋，決定我們應該要優先規劃哪些區域，並主動分批建立起校園內及大型空地，還有捷運出口的地標。」因此，若是使用55688 app的人，會發現叫車的功能變得更聰明，無論是地圖選擇或者輸入上下車點都可以更精準，也顯示熱門地標作為參考，引導司機與客人叫車溝通更順暢。

Photo credit:截自55688 app畫面 輸入文字可立刻選擇附近地標，地圖上也可以顯示熱門地標，如捷運各出口，使乘客可以迅速選取自己的所在位置。

除了功能改善外，過程中司機與公司無形中建立了合作關係。王景弘表示，「有數千位願意跟公司一起改善服務的司機，回報問題後，我們來接球改善，司機也會因為他們能夠改善自己的服務，而對服務更有認同感，這是一個好的循環。」整個運作過程可以說是企業轉型的良好示範。

不能一步到位 但要越來越好

當基礎的功能穩定後，更多商業模式也才能發揮功效，例如支付工具已經高達18種，也串連了6家平台可以點數折抵車資，多語系、代叫車等功能一個個完成上線，還可設定拒搭司機⋯⋯這些優質的服務都必須建構在資訊團隊的整合能力上。「目前越來越好，雖然還有很多不足，但已經比我進來前好很多。」王景弘說，「app評價的提升，可以讓我虛榮一下，但我覺得使用者很寬容，只要感受到我們的努力，就會給予鼓勵。」

Photo Credit:台灣大車隊股份有限公司 在穩定的平台上才能順利發展新的商業模式，提供更多服務，如台灣大車隊導入點數折抵車資後，帶給乘車者的便利可以從點數交易量增加三倍看出。

近來，台灣大車隊的叫車服務讓客人明顯感到改變，成就的達成並不簡單。王景弘雖然以自己的技術能力為傲，但這段期間遭遇許多坎坷，「說轉型過程沒有困難是騙人的，但那就是我們的工作，資訊技術專案最難的並不是在技術，而是在問題意識，真正的點都是在你要解決什麼樣的問題？你有沒有把時間花在最重要的問題上？最重要的問題可能很簡單，2、3個月就可以解決，但有可能4、5年都沒有被人發現並去解決。」他直指關鍵，並且認為轉型有些必要條件，「要先在下面看得夠多，然後結構的處理要由下而上，權力的運用要由上而下。」所以他在掌握第一線工作人員的問題上花最多力氣，其次是各單位的溝通協調，由於開會時常常一個人要對應8個單位，「我每次都被笑說是對上八國聯軍。」

很少人像王景弘這樣沒有家庭的束縛，連休學都自己辦理，這種無畏來自於他覺得「走過的人才能看到真正的風景。我不想當複製品，想要走自己的路，走過去了，我可以看到沒有人看過的東西，而且可以跟別人說我看了一條別人都沒有看過的路；走歪了，我還是有個經驗留下，可以告訴別人，為什麼走歪了。」

這就是王景弘，衝撞體制與主流價值，走出自己的路。

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核稿編輯：楊士範