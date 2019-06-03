當媽媽不再拿香祭祖：神所愛的世人，有包括不信基督的我嗎？

文：李碼齊

那應該是國小三、四年級的時候。「衣服換好了嗎？我們要出門囉！」媽媽在隔壁房間對著我喊道。「要去哪？」我好奇地回問了一聲。媽媽說：「要去拜土地公」，我便不耐煩抱怨了一句：「吼，又要去拜拜。」

語方落，父母便異口同聲責怪我，尤其媽媽口中說的那句：「那什麼態度，土地公是神明耶！」至今仍在年近三十的我腦中迴盪，如此虔誠、如此有力。

宗教碰撞：我認得焚香燒金的土地公，也識得雙手合十的天主

從小我就跟宗教挺有緣分，家裡因為做生意，所以每逢農曆初二、十六都會前去土地公廟，家門也會擺上香案祭拜，所以對傳統民間信仰的祭祀並不陌生。雖然不排斥，但也沒有特別的好感。

另一個宗教緣分，則是學校。從國小到高中，我都唸同一間天主教的教會學校，國小時學校的輔導室都是由修女管理，時常會看見修女穿梭校園中。還記得有一次，爸爸送我上學前帶我去早餐店，卻跟店員起了口角，爸爸還沒氣消，對我講話也就比較大聲。到學校後，站在校門的修女看見我似乎有些沮喪，便主動上前摟著我的肩，溫柔地詢問發生什麼事，聽我說完後修女只輕輕微笑著說：「沒事的，晚上回家給爸爸一個擁抱。」

在我印象中，學校每個學期都會舉辦一次開學彌撒，從國小到高中的這十二年都沒有間斷，一個早上的時間坐在天主堂裡聽神父分享故事與人生，確實讓小小的心靈得到課本知識以外的滋潤。神父從來不曾鼓勵我們非教友的同學要信仰上帝，所以對我來說，去教堂與聽神父宣講都是讓自己有機會接觸不同的宗教、包容不同的信仰，套一句高中老師曾對我說的話：「就當作是得到另一位神明的保佑吧！」

後來，大學考上歷史系，把西洋中古史的相關課程都修了一輪，對教會與中古歐洲史便更加著迷。不過我很清楚知道，喜歡這個宗教的歷史，與發自內心願意信仰是兩回事。

其實讀教會學校也並非我的意願，國小時父母因為各種考量而把我送去教會學校，但都跟宗教無關。有時候媽媽會陪我翻著學校發的聖歌歌本，我會教她哼個兩句，所以從小我就不認為，傳統民間信仰跟天主教有衝突，畢竟父母根本不反對或制止我在教會學校所接觸到的宗教元素。

示意圖，非當事人｜Photo Credit: Reuters/達志影像

家庭碰撞：家中神明的香爐怎麼空空如也？

雖然家中始終保持著傳統的民間道教信仰，但對我來說，都只是生活當中不明顯的存在。直到有一天，我面臨了人生的重大轉折，對於未來徬徨無助，完全不知道該怎麼辦。

當時在親戚的建議下，我開始去宮廟祭拜、問事，雖然問事的結果並不能盡如人意，但事後回想起來，在人生無助的時刻，「宗教信仰」並非迷信，而是一種指引，作為走下去的依據和參考，總比原地踏步還要來得好。想起之前去某間濟公私壇問事時，濟公透過乩童告訴我：「要記得，人生的路不只一條。未來會怎樣，只有你才有資格決定，不是我們這些神明。」

也因為那陣子跟傳統信仰的接觸，家中決定供奉神明和祖先，我與父母三人在親朋好友的各種幫助下，親自到高雄、嘉義，請示濟公、關聖帝君與觀世音菩薩，將祂們的神靈請回家供奉。對我來說，那是一趟很特別的經驗和體會，也看見父母相當虔誠的心意。

在安奉神明後約一年的時間，某次返鄉我約了媽媽去土地公廟拜拜，卻得到讓我很意外的拒絕。原先以為是媽媽太忙，但我發現，家中早晚都要上一炷清香的神明與祖先，香爐怎麼空空如也？

一問之下，我才知道原來已經有一段時間不上香了。

爸爸告訴我，媽媽不久前在朋友的邀請下，到了附近的基督教會參加活動，原本只是想著能打發時間、多認識朋友，卻引導媽媽踏上另一條我從未想過的信仰之路。

由於過去唸了十二年的教會學校，知道天主教跟基督教有些差異，但總是系出同源，而且多接觸不同的人群也不算壞事，我一開始也很鼓勵。只是沒想到，這件事情對家裡造成的衝擊，遠比我想的還要更大。

母子碰撞：我最終還是成了母親數落的對象

隨著媽媽去參加教會的時間越來越長，除了家中神桌不上香之外，農曆每月初一、十五的祭拜也省去，過年祭拜祖先時，媽媽連香都不願意拿。後來，媽媽說了教會牧師告訴她的觀點，讓她改變對傳統信仰的認知。

「牧師說，那些神像只是木偶，我們只是在拜一個木頭，都不是真的神。燒香對身體很不好，又會製造空氣汙染，所以這些都不必了。」霎時間，我難以置信這是在我國小時，曾罵我對土地公不敬的媽媽所說的話。

有一天返鄉時已深夜11點，媽媽開車到火車站接我，車上聊到了我的某位朋友最近面臨喪父之痛，還說到他們是基督徒，所以喪禮很快就會結束。沒想到媽媽開始說，基督教喪禮很簡單，不像台灣民間信仰的喪禮都要花大錢又浪費，接著便是一番批評與嫌惡。

那個長期隱忍的情緒，還是爆發了。

我立刻反駁說：「夠了吧？一直在我面前數落我的信仰，那我們這些信的人又算什麼？」接著便是一陣沉默，直到家門都一語未發。

其實這次摩擦並非突然，一邊是我所信仰的神，一邊是養育我長大成人的母親，我該為了宗教問題而跟媽媽產生衝突嗎？這是我長期在心中跟自己拉鋸的聲音，我不願為此頂撞母親，我對於她改信基督教也沒有意見，這是每個人的宗教緣分與自由，但怎麼會回過頭批評自己曾經信仰的一切？

過去讀了十二年的教會學校，大學進入歷史系也讓我對天主教、基督教的「歷史」有更深刻的認識，但在母親接觸基督教後，我在她面前從來不曾批評基督教一個字，時至今日，這都是我心中一道不能跨越、嚴格遵守的界線。

但這之間的為難與掙扎，我確實感到相當、相當痛苦。

示意圖，非當事人｜Photo Credit:AP/達志影像

信仰碰撞：神所愛的世人，有包括不信基督的我嗎？

從媽媽開始跟朋友參加教會活動到我發現她的轉變，前後大概是半年的時間，而夾在這之間最為難的人，就是我爸爸。

由於工作的關係，我偶爾才能返鄉一趟，發現媽媽宗教信仰轉變的那段期間，我完全不知道該怎麼辦，只好和爸爸溝通。雖然爸爸承諾依然會早晚替家裡的神明和祖先上香，但我感受得到他的為難，畢竟他不反對媽媽去教會參加禮拜。

在跟母親的口角後，坦白說我們倆都有點駝鳥心態，即使目前已恢復如初，但彼此都知道有件事依然無解，選擇不去碰觸這個沒有交集的問題。原本教會發的《聖經》，從客廳櫃子上最顯眼的位子，被媽媽收到了一旁的抽屜中；去教堂或是參加教會活動，父母在我面前也避而不談。而我對這些也不再過問，深怕繼續碰撞下去，會讓親情一點一點流失。

從過去讀教會學校開始，我都願意尊重不同宗教間的立場，我所接觸過的民間宗教也沒有要求我們把基督教視為「非我族類」；故至今我依然無法理解，為何基督徒口中的上帝，會讓媽媽無法包容台灣民間信仰，到底是上帝的旨意，還是詮釋教義的牧師與教會的問題？

某種程度上我跟媽媽之間，已形成一道看不見卻實際存在的藩籬，若這份已有傷痕的親情，是上帝對我不願信仰祂的懲罰，我想我一輩子都不會、也不願知道自己錯在哪。

最後，我想借用一部我很喜歡的電影《天使與魔鬼》當中，主角羅伯・蘭登（Robert Langdon）教授面對教廷總司庫時所說的話，來當成我的結論：「我的理智告訴我，我永遠無法『理解』上帝；如果『相信』上帝是一種天賦，那我沒有這份天賦。」

如今，家中的香爐仍然焚著清香，只是已不再如往日的虔誠；若「神愛世人」，又怎會殘忍地讓一個孩子，面對無法包容不同宗教的母親？

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航