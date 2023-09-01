2023/09/01,
軍事

國防部「112年中共軍力報告書」：習近平第3任期可能推動統一進程

國防部「112年中共軍力報告書」：習近平第3任期可能推動統一進程
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中共軍委副主席張又俠「破格留任」，他曾參加1979年中越戰爭等戰役；軍委副主席何衛東曾任東部戰區司令員，熟悉對台戰備事務；國防部長李尚福為中共航天專家，大力推動武器裝備科技化、信息化及實戰化發展；聯合參謀長劉振立曾參加對越戰役。國防部強調，顯見共軍強化對台作戰整備，提升反介入／區域拒止（A2/AD）能力，作為部隊戰訓重點方向。

（中央社）國防部在「112年中共軍力報告書」中指出，中共在二十大將「一個國家，兩種制度」方針納共產黨章程，對台政策方向更明確，且習近平提出「堅定不移推進祖國統一進程」，顯見可能在其第3任期內推動解決「台灣問題」進程。

國防部今天將「民國113年度國防預算書」、「112年中共軍力報告書」及「國防部五年兵力整建及施政計畫報告」送抵立法院。

國防部在中共軍力報告書中表示，俄烏戰爭自去年開戰迄今，國際地緣政治轉為美盟民主國家與親中極權國家的2大集團勢力對抗，各自拉攏理念相近國家，加深軍事戰略夥伴關係，連帶影響對台政策。

國防部分析，中共在第20次全國代表大會（二十大）中，將「一個國家，兩種制度」方針，修訂納入共產黨章程，對台工作政策方向更趨明確，而中國國家主席習近平在今年全國人民代表大會第一次會議，提及「堅定不移推進祖國統一進程」，顯見中共可能在習近平第3任期內，推動解決「台灣問題」進程。

國防部也指出，觀察第20屆中央軍事委員會人事布局，軍委會將領具備「實戰經驗」、「科技專長」及「熟悉台海事務」等資歷。

例如，軍委副主席張又俠「破格留任」，他曾參加1979年中越戰爭等戰役；軍委副主席何衛東曾任東部戰區司令員，熟悉對台戰備事務；國防部長李尚福為中共航天專家，大力推動武器裝備科技化、信息化及實戰化發展；聯合參謀長劉振立曾參加對越戰役。國防部強調，顯見共軍強化對台作戰整備，提升反介入／區域拒止（A2/AD）能力，作為部隊戰訓重點方向。

在各個軍種戰略層面，國防部指出，中共陸軍完善「合成旅」部隊（類似台灣聯合兵種營）部隊編制，建設高效、全域及多能陸軍；海軍部分，確保在2035年前，於第一島鏈至第二島鏈間的海域，建立戰略防禦縱深與抗擊強敵戰力；空軍部分，確保在2035年建成攻防兼備的戰略空軍，同時擁有對第二島鏈作戰所需空中機動、補給及戰略縱深打擊能力。

火箭軍部分，在2027年建立第一島鏈內對敵精準打擊能力，2050年建成核天一體信息化戰略核能量；戰略支援部隊將成為共軍打贏信息化戰爭的關鍵力量；武警部隊在戰時將遂行防衛作戰。

至於中共對台威脅態樣與犯台時機的評估，國防部指出，共軍持續在台灣周邊海空域從事不同威脅強度軍事行動，並運用聯合戰備警巡、遠海長航等作為，展現拒止外軍介入台海事務能力，提高戰時外部軍力介入困難度，並預先因應國際可能的反制措施，因此研判仍繼續以低、中、高強度「軍事活動」，對台保持軍事威懾力度。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀


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