2023/09/01,
印太

拜登不出席東協峰會，專家：忽視多邊外交恐令中國有機可乘

拜登不出席東協峰會，專家：忽視多邊外交恐令中國有機可乘
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專注東南亞研究的澳洲國立大學學者馬斯頓（Hunter Marston）示警，拜登在美國與東協關係上「放假」，恐讓與北京頻頻在南中國海發生衝突的東南亞部分國家更顯弱勢，難以抵抗中國的海上擴張行徑。馬斯頓認為，拜登缺席東協峰會表明東南亞對美國存在從該區域撤軍的擔憂，也許有一天，東南亞國家就必須自己照顧好自己。

（中央社）美國總統拜登（Joe Biden）9月不出席東協領袖峰會但前往越南訪問；觀察人士評論，這顯示美國在東南亞的區域外交政策上更重視雙邊關係，而非多邊關係，可能導致一些東協國家更向北京靠近。

第43屆東協領袖峰會9月5日至7日登場，期間也會有東協中國峰會、東協美國峰會及東亞峰會等會議。

白宮近日宣布，拜登將於9月7日至10日前往印度參加20國集團（G20）峰會，之後轉往越南，會晤越共中央總書記阮富仲（Nguyen Phu Trong）；另由美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）赴印尼雅加達參與東協領袖峰會。

《美國之音》31日報導，觀察人士分析，雖然美國官員稱，華府對東南亞的政策持續且呈上升趨勢是事實，但在中美摩擦加劇之際，拜登對東協相關峰會不重視，卻深具意義。

新加坡智庫「尤索夫伊薩東南亞研究所」（ISEAS-Yusof Ishak Institute）近期發表一篇文章，共同作者鐘偉倫及佘麗蓮表示，印尼已調整峰會時程，以確保拜登能出席東亞峰會，但拜登最終仍選擇不去雅加達，這是對即將卸任的印尼總統佐科威（Joko Widodo）發出的一個訊號，即印尼不在美國的關注範圍內。

文章說，前美國總統歐巴馬（Barack Obama）2009年簽署「東南亞友好合作條約」、2016年舉辦美國－東協領導人特別峰會，還在兩屆任期內會見10位東協領導人、分別訪問該區域7次，真正體現華府向亞太區域的「傾斜」，這是任何戰略或文件都無法言喻的。

相較之下，拜登在這方面所達成的成就則較少，雖然拜登去年在華府舉辦第二屆美國與東協特別峰會、並在去年底將雙邊關係提升為「全面戰略夥伴關係」，及參加過2次東亞峰會，但幾乎未訪問該區域。

專注東南亞研究的澳洲國立大學學者馬斯頓（Hunter Marston）示警，拜登在美國與東協關係上「放假」，恐讓與北京頻頻在南中國海發生衝突的東南亞部分國家更顯弱勢，難以抵抗中國的海上擴張行徑。

馬斯頓認為，拜登缺席東協峰會表明東南亞對美國存在從該區域撤軍的擔憂，也許有一天，東南亞國家就必須自己照顧好自己。

越南胡志明市國家大學人文與社會科學大學國際關係助理研究員武氏翠安（Vo Thi Thuy An）表示，拜登不親赴東協峰會，必然失去和東協領導人就應對中國在南海的侵略行徑上，有直接表達和交換意見的機會。

從拜登選擇前往越南而不是參加東協峰會則表明，美國在東南亞的外交政策上更重視雙邊而非多邊關係。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺


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