從基隆三山國王廟太乙宮，看「三山國王」是否真是純客家守護神？

2020總統及立法委員選舉將屆，各政治人物為爭取支持，紛紛參香拜廟動了起來，除展現宮廟宗教團體令人側目的群眾實力外，在滿天神佛中，捻香參拜哪位神祇，走訪哪間廟宇都是學問，其中更包含深刻的族群意涵。

因家傳淵源，我個人較為熟悉的神明是「三山國王」，有趣的是，從小浸淫宮廟文化，家中行事曆總會配合廟宇節慶、神明生日度過的我，及長才發現原來徹頭徹尾「閩南人」（或稱閩南裔臺灣人）的我們家族，竟然長期依賴所謂的「客家」神明三山國王護佑，不由得讓人對三山國王的「歸屬」感到興味盎然起來。

三山國王信仰的源起與來台：肇跡於隋、顯靈於唐、受封於宋、渡台於明

三山國王信仰發源自廣東東部，三山國王原指現今廣東省揭陽市揭西縣河婆街道北面三座山巒（巾山、明山、獨山）之山神，祖廟亦位居此地，稱「霖田祖廟」。三山國王是古人對名山靈石的自然崇拜，亦即「山不在高，有仙則靈」，再加上其後民間傳說不斷，並由元朝翰林國史院編修劉希孟系統化為《潮州路明貺三山國王廟記》，明初再載入《永樂大典》，連官方都加以認證。

由於歷朝歷代的故事疊加與鄉野流傳，形成許多版本的「三山國王傳奇」。綜合簡述：隋末天下大亂，三山國王坐鎮地方保境安民；至唐代，教科書上知名的《師說》作者，名列唐宋八大家的韓愈遭貶至潮州時，遇霪雨霏霏，稻穀不收，祈求神明護佑有成，上《祭界石神文》感謝三山神；元《潮州路明貺三山國王廟記》更載明宋初宋太祖平定南漢與宋太宗親征北漢之際，三山國王再度顯靈，金戈鐵甲逼降太原，一統天下後，宋太宗贈額「明貺」（神明恩賜之意），不過《宋會要輯稿》則記述宋徽宗時亦有贈額「明貺」，無論如何都是三山國王廟別稱「明貺廟」的典故，最後在南宋末年還曾護持流亡小朝廷少帝一時。傳奇總結為：「肇跡於隋、顯靈於唐、受封於宋。」

從上述元朝正式的官方記載可知，三山國王發源極早，加上三山國王三位山神人格化後（大王巾山國王，俗姓連名傑，為助政明肅寧國王；二王明山國王，俗姓趙名軒，為清化盛德報國王；三王獨山國王，俗姓喬名俊，為惠威宏應豐國王），更義結金蘭，既富桃園三結義的義氣，在南宋末年還抵禦蒙古追兵，擁有抵抗蒙古帝國的氣節，在紛爭動亂的時代足以凝聚人心，於粵東成為家喻戶曉的民間信仰，而台灣正是移民社會，來自廣東省東部的移民便將自身信仰帶進台灣。渡臺祖廟是為彰化縣溪湖鎮荷婆崙霖肇宮，於明萬曆十四年（西元1586年）在臺開基。

基隆三山國王廟太乙宮內的三山國王｜Photo Credit:高紹沖提供

現身說法：以基隆市三山國王廟「太乙宮」為例

不過目前客家委員會與地方政府客家事務局推動的「三山國王客家文化節」，甚至是客家電視台皆極力將三山國王與客家神祇畫上等號，類似「義民爺」般的存在其實有待商榷。

先讓我以一位基隆市三山國王廟信徒現身說法並細說從頭，本廟「太乙宮」由基隆市信女閩南人李菊，因重病垂危祈禱還願緣故，先自彰化霖肇宮分靈，建堂後由其族人等信眾捐地建廟，1976年位於基隆市愛四路2巷30號的三山國王廟「太乙宮」落成，也正式成為基隆北海岸地區三山國王祖廟。

太乙宮地處廟口夜市後方丘陵，居高臨下，自山門沿步道拾級而上，沒幾步路便到，因地勢高而視野良好，可將整個基隆內港錯綜建築一覽無遺。樓層依鋼筋石柱支撐，與山景融為一體，頗有「懸空寺」味道。外牆則以紅壁橙磚覆蓋，暖色系撫慰人心，與鄰近的梓桑文化祭景點「許梓桑古厝」相映成趣。此外，一二樓層間有一瞭望廣場，除舉辦法會外，更可讓遊客信眾俯瞰基隆港區，堪稱基隆私房景點。

太乙宮雖無煙霧繚繞，亦無車馬喧囂，與山腳下熙來攘往的廟口夜市大異其趣，而廟宇並非地處深山，宮廟委員及信徒更近全數為閩南人，我同時參加過幾次進香團，團員信眾也是類似狀況。

更有次以「代理主任委員」身分參與宜蘭縣宮廟舉辦的「中國巾明獨三山國王協會全國宮廟聯誼會暨民俗文化藝文活動」，親身實地田野調查。當時典禮莊嚴隆重，場面如同嘉年華會，各地信眾遠道而來，共襄盛舉，除見識到三山國王信仰於宜蘭地區的風行外，無論是接待的禮賓亦或是同桌其他宮廟的主任委員，與大遮雨棚下坐滿類似流水席的信徒們，都聽到大家操著一口流利閩南語，親切地問候寒暄。三山國王為客家專屬神祇說法，似乎難以為繼。

作者擔任代理主任委員的照片｜Photo Credit:高紹沖提供

三山國王是否真是純客家守護神？

首先，就發源地而言。

依元朝紀錄，當時三山國王信仰早已傳遍古潮州及其周邊，《潮州路明貺三山國王廟記》清楚載明「潮之三邑，梅惠二州，在在有祠。」潮州三邑本就以操閩南語（含潮汕方言）居多，操客語居次，而梅惠二州，梅州是完全的客家原鄉，惠州海豐、陸豐近海緊鄰潮州之地，亦是以閩南語溝通者多數，顯示在三山國王的發跡地，便非由客家族群所獨佔，而是操閩南語（含潮汕方言）的閩南人、客家人甚至是當地少數民族畬族的共同信仰。

其次，來台後的分布與客家族群關聯度。

然而，三山國王為何會形成客家人專屬信仰此種以偏概全的印象，其實還是與清朝來台拓墾的粵東移民有關，粵東移民部分操閩南語（含潮汕方言），部分操客家語，但深入原住民領域的粵東移民又以客家人比例偏高，原鄉的山神三山國王無庸置疑地成為移民心靈依歸，大肆興建廟宇，從而形成三山國王為客家神明的第一印象。

再就目前台灣各縣市三山國王宮廟分布的數量來看，以宜蘭縣、屏東縣、彰化縣最多，彰化縣三山國王廟數量高，明顯與祖廟所在地相關。而宜蘭縣與屏東縣的分布便不脫先民拓墾的遺跡，只是時過境遷，客家人或移居他處或融入閩南族群，使兩縣市最終以閩南人占多數，但仍供奉當年庇佑的神明三山國王。

而其他地區的三山國王廟同時與「閩粵械鬥」有關，粵人為團結一心，立廟鞏固粵東信仰三山國王，但隨著爭鬥結束，部分移居，部分融合混居後，三山國王也成為閩南民眾的精神信仰，如以閩南人為主的基隆市也有六間三山國王廟。

至於客家人聚居比例最高的桃竹苗三山國王廟數量反倒落居下風，則是因族群關係較為和緩，不復前述幾種狀況需積極強化族群認同，但同時也成為三山國王非純客家守護神之明證。

簡言之，粵東居民在原鄉便包含閩南人（含操潮汕方言）與客家人，移民後便將粵東三山國王信仰在台灣及香港等地發揚光大。甚至隨著華僑的腳步擴展，於東南亞等國，尤其是馬來西亞多見三山國王廟的蹤跡。在在顯示出民間信仰無遠弗屆的力量，連信眾如我出國若遇見廟宇都倍感親切，遑論當時初至海外朝不保夕的移民。

最後在此鄭重強調，本文並非在否定三山國王護持客家信眾的事實，只是三位山神慈悲為懷，三山國王信仰終究超越了族群，成為客家人及閩南人的共同信仰。畢竟神明勸人向善，無論各族群只要行善積德，便心誠則靈，三山國王定將澤被台灣蒼生啊！

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航