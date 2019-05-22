【信仰碰撞徵稿】不要說「鬼」話：當部落神靈文化與基督信仰碰撞

文：Bali Subalian Nangavulan（金浩誠），南投縣布農族人

2019年4月12日，我在我的家鄉田野地答應了部落文化健康站的課程活動。但我該做些什麼？在家鄉田野，我與族人聊天，也有正式的訪談，我從這地方與人群中「得」，而我應該「施」，甚至一起討論我目前的研究。於是我就起了一個課程名稱為語言與文化，來跟大家分享、交流我的論文主題「qanitu」。

當天我到了現場，開始架設器材和布置場地，就如一般分享者，按照簡報一一順著流程，一開始沒破題，播了一段我望鄉部落外婆的訪談內容，長輩們很安靜的聆聽，我便問長輩們她在說些什麼？他們此起彼落地說著聽到關於鬼、不好的、魔鬼和撒旦等中文名稱，我就詢問在座的長輩有沒有要分享，或是說說看qanitu是什麼？長輩們開始談起qanitu，其中有很多名稱和種類，以前他們親人或知道誰曾被它帶走等故事。

在活動進行中，一位照服員雖在旁忙自己的工作，但不時地抬頭與我對眼，我不疑有他的繼續講著qanitu相關的內容，他突然停下手邊的事情，對我說「你為什麼要說這個？」我回他「這是我論文想釐清的問題。」他說「那是你自己的研究，為什麼要來這裡說這個！」我就察覺他的觀點與我不同，但我還是慢慢地跟他說明是以語言和文化來看這字，了解它的脈絡是很有意義的，但他依然堅決反對我在文化健康站討論這個事情。突然他旁邊的長輩身體不適，想先回家。他接著說「有老人家不舒服，請你不要再說這個了！」

而在我們對話的當中，在座的長輩有的說「他只是想知道」，有的說「他只是想聽故事。」在這樣混亂的場面，看著照服員為身體微恙的長者禱告，我還是尊重該機構裡的工作人員，於是我草草作結，結束了我的分享。



「全麥麵」畫 上面所畫的是布農族qanitu的其中一種，名稱為banbantangia。

我私下去了解那位照服員反對的理由，他以宗教信仰的觀點，一再強調qanitu是屬於靈世界的東西，不應該輕易地討論它，而它是邪惡的，過去族人被它綑綁，所以很多規範，現今信仰基督宗教了，我們才得以自由，也給了我討論qanitu的建議，研究這個應該多討論神，要榮耀神。我也進一步詢問剛剛老人家狀況，他說因為這長輩家裡最近發生許多事情，所以如果再討論這些鬼，他會特別敏感，加上不是每一個人都可以聽或理解這件事的。他給了我一個擁抱，並對他打斷我分享這行為道歉。

如此劇情化的過程，其實我一點也不感到意外，畢竟我的研究在當代或家鄉都是有其爭議的，因為qanitu在每個時代都有不同的過程，甚至意義，看你用什麼樣的觀點來討論。但讓我憤慨的是，當代社會在面對文化時，基督信仰的霸權與壓迫變成一個反射動作，這樣的反射動作對於族人來說是理所當然的，族群和文化的觀點銷聲匿跡，你可以說這是發展至今的現象，族人做了這樣的選擇。

但當你回過頭深入去理解時，qanitu是有脈絡的：在過去，人死了稱qanitu語意為靈魂、祖靈，但現在人走了靈魂稱「is’aang」，而這樣的變化更可以從不同時期的聖經中看到轉變，它是有時代的意涵，年長的長輩或資深的牧師，在討論qanitu時是可以侃侃而談的，但現在族人卻唯恐不及，這當中到底發生了什麼？

從過去教會和族人牧者翻譯中可以看到端倪，主禱文有一句中文為「使我們脫離兇惡」，1958年的族語為「Katu madas mazami mapunsia madiklaan.」（不要帶我們放於不好的地方），但在2008年的族語卻變成「sidangkazavang kaim maisnasia hanitu.」（懇求從hanitu拯救我們）。

從信仰的觀點來看，1958年的「madiklaan」是指一個不好的地方，2008年的「hanitu」是指魔鬼，或和神敵對的角色，而在句構上不可能放置形容詞。其中，「madikla」是不好的形容詞，後面加上後綴an表示地方成為名詞，而hanitu的名詞原意並不是不好的、兇惡等形容。

hanitu的使用，其實在聖經中是混亂的。但當前有一個趨勢，就是hanitu的語意愈來愈趨單一和負面，這其實是一個基督宗教在傳教時有「意圖」的作為。也因此在我的訪談中，許多長輩或牧師較喜歡閱讀過去的聖經，因為在用字的選擇和翻譯上較貼近族人的思維和文化。這也帶出一個觀點，其實過去族人在理解西方督信仰時，本來就多半是用原有概念在理解的。這樣的觀點讓我更視聖經為布農族語的重要文獻，即使上面所說的是基督教世界和故事，但那字句中都隱藏著布農族人的概念與思維，很多都值得分享。



作者提供 1958年，台灣基督教山地文書委員會出版。



作者提供 2008年，台灣基督長老教會布農聖詩委員會出版。

從信仰的角度來看，聖經的一字一句都有信仰上的意義。但從族群和文化的觀點，這些就是族人理解基督信仰的過程，甚至用字、語句都是一直在改變的，qanitu就是如此。而殖民和西方基督宗教的傳入，讓我們對qanitu的認知硬生生斷裂。在這過程中，它也有新的建構和意義，但有時是偏頗甚至汙名的。經過這樣的過程，讓族人在信仰西方基督宗教中與既有文化上產生了嫌隙，無法全觀地進行理解。

在整理這些資料中，有一篇族人所著的聖詩深深吸引著我：

《布農奮興歌集Malas bunun tu huzas tamasaz》1993（舊版於23首；新版於28首）

Aukas Kata Bunun 我們人啊 Aukas kata bunun kailakinang, malavi hanitu sinnava, sipungul Iesu, sakakiva kingkikinuz tastulumah suu, pansing’av sia kanum sinintatangis. 我們可憐的人啊，跟隨著魔鬼的教導，忘記耶穌，請回頭看看你身後的一家人，哭泣的聲音迴響在你胸前。 【司明山牧師1988年著，1993年出版。全正文校長2019年整理。】

這首詩歌從基督信仰的觀點可輕易理解，但從族群的觀點和族語的涵義來看，此首詩歌中的hanitu是中性詞，而hanitu和耶穌都是一個選擇，它所謂可憐的人跟隨hanitu的教導，意指還不認識耶穌的族人，其生活困苦潦倒，心無定所那般的可憐。

歌詞中所謂「忘記耶穌，請回頭看看你身後的一家人」，其實是指當時生活的處境。最後一句「哭泣的聲音迴響在你胸前」，這體現當時族人受到什麼樣的困境，而耶穌或新的信仰給了他們新的可能。以上就是我在這段聖詩創作中看到最真實的信仰過程，加上在家鄉、田野的感受，身處當代的我們應該更開闊地看待更多事情，並將解釋的話語權拿回來。

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航