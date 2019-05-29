一臉自信說著別人聽不懂的話：中風造成的「流利型失語症」是怎麼回事？

文：好痛痛、曾鳳菊語言治療師

「你今天好嗎？」我問道。

「今天還算不錯，黃色的紅色的扁，廟名、草間學生」，王先生一臉自信的說著聽不太懂的話。

「你說什麼？」問的同時我把頭轉向王先生的兒子，想看看他有沒有頭緒。兒子兩手一攤。

「以前可以的東西，現在跑不出來！」王先生瞪大眼睛。

「廟草，蝗蟲，我幾個兒子，我太太怎麼講？」，王先生連手勢都用出來了，並且自己也很困惑地說著。

「小孩的東西，怎麼變這樣？」王先生自發說出的話，有些可以被理解，但是許多是大家和王先生本人也不確定說的是什麼。

中風造成的流利型失語症

這是王先生突然中風的第一天評估，他得了流利型失語症，意思是大腦中表達和理解語言的地方受損。雖然說話和以往一樣流利，但是無法找出能夠表達自己意思的詞彙，也聽不懂別人說的話語。雖然有理解和表達的問題，但智力、精神狀態並不會受到太多的影響。

相較於流利型失語症，另一種非流利型失語症則無法順暢說話，可能一次只能說出一兩個詞。不過這樣的分類對於失語症有些太過簡化，失語症是綜合性複雜的症狀，有很多種類型，和不同的嚴重程度。今天會著重在如何治療、復健，以及家屬如何陪伴。

其實失語症並不罕見，中風是最常見造成失語症的原因，而65歲以下的第一次中風的患者，有15％可能會有失語症，85歲以上的中風患者更高達43％的比例有失語症。

語言治療師可以協助失語症患者

如果中風有失語症的現象，會需要語言治療師的協助，和好痛痛這裡常介紹的物理治療師不一樣，語言治療師專長於治療說話的能力，例如構音障礙、兒童語言發展遲緩、聽力障礙、口吃、失語症、腦性麻痺造成的運動言語障礙、吞嚥和口腔等問題相關的治療。

失語症一開始需要先重新建立溝通方式，以及安撫情緒。畢竟原本好好的，突然有天聽不懂外界說什麼，也無法完整表達自己的想法與感受，一定會很慌亂的。不過好在通常失語症患者對於圖像、手勢或文字的理解和表達能力，相較起來可保留地較好，所以有些可以透過畫圖、文字等方式來讓個案理解或溝通。

失語症的聽力並沒有受損，有問題的地方在於把聽到的語音變成能夠理解的概念。而說話也是，並不是患者忘記了那些詞彙的概念，而是轉化成語言的過程受損了。這是與失智症非常大的不同。語音和語詞的理解或提取路徑的障礙，這些是語言治療師要重新訓練患者的地方。

語言治療師要讓患者先理解與接受現況，然後持續利用文字、書寫和聲音來協助理解，拆解注音、聲調，有層次地提取語音、單字、語詞、片語和句子等。初期以常用語詞（聽、說、讀和寫）為主的治療方向，和逐步聽理解指令。

正向的回饋很重要

有一件事情蠻重要的，而且也適用於各種復健，那就是要注意復健訓練的難度和內容，要讓患者有信心、感受到正面的回饋，會讓患者更願意去練習。但又不能太簡單，會讓個案覺得我們把他當孩子看待。所以專業的語言治療師必須時時仔細觀察患者的進度，有彈性的去調整復健內容。通常在中風後6個月內有積極復健的話，失語症都能有很明顯的進步，協助患者重新回到原本的生活與社交環境中。當然很難恢復到中風前的樣子，有時有些語詞就是會說錯，也可以坦然告知對方，讓溝通可以持續。

語言治療師並不是在教導個案說話，而是引導個案說話。但是治療過程中的進步，要用到生活情境中其實會有一些困難要克服。主要是因為角色的關係，我們會希望患者的太太或家人，能夠把自己換成一個朋友或是引導者的角色來引導患者說話。因為單純的問句比較無法啟動大腦的語言迴路。我們通常會希望治療的過程中家人也可以在旁陪伴，去體驗如何讓患者開口說話。

家人的陪伴

每位失語症患者的類型和嚴重程度都很不一樣，而且和家人、朋友以前的相處方式也已經很多年了，所以不容易去改變他們的溝通風格。不過我很建議家人、朋友可以把說話的速度放慢些，並且把關鍵字寫出來，可以大大提升患者的理解能力。

有些患者的家屬比較厲害的，比較可以同理患者的情緒，例如在說不出話來的時候，說：「爸爸你心裡是不是很『難過』？」並且寫下「難過」兩個字，引導他去說出自己的受，將會是最佳的陪伴態度。

本文經好痛痛授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航