【信仰碰撞徵稿】一個台灣第四代基督徒的反思：嘲笑對方的宗教反智，誰才是反智？

文：Simon Hu

從第四代基督徒談起：我們的信仰在台灣

我出生於基督教的家庭，是家中的第四代基督徒。家族認識基督教信仰的最初，源自於祖父輩的親人在出門做生意的途中，注意到有人群聚集在街道上，走近一聽，人群的中央是一位先生，說著：「信耶穌的人，後代不會做乞丐！」驚訝之餘親人一聽便決定留到最後。待人群散去，向前再次確認自己是否聽錯，那人的回答是肯定的，於是原本賣牛的生意也不做了，趕緊回頭將這個好消息告訴在家中的母親。怎麼也沒想到得到的回應是：「如果真的這麼好，那我們就信吧！」於是家族就此信了耶穌。

說也奇怪，以前的人很害怕過苦日子嗎？也不能這麼說，應該是，無論如何也希望自己的子孫能過好日子，或許這就是長輩的溫柔吧。日後，長輩們果真持守著當初這既突然，原因卻又實際的信仰，有人當上教會長老，也有許多成為牧師。除了在家族中傳承，因著信仰的熱情，更是傳給更多其他未信主的人們。

焦點回到我身上，身為基督教家庭的孩子，從小週末就是要上教會。這我並不排斥，也沒想過要問為甚麼，畢竟在教會裡也有很多孩子，我們一起聽故事、唱歌，打鬧也不太會被處罰。牧師、老師們也很照顧我們，比起到學校上課，在這裡輕鬆多了，於是在無憂無慮當中渡過了童年。但隨著年紀的增長，學的東西多了、在意的事情也多了，我發現自己再也不能只是很單純的看待所信的信仰。信仰基督教的人口在台灣畢竟是少數，跟其他宗教信仰比起來，基督教相對更加神秘……至少，對我的同學們來說是這樣的，有很多我所熟悉，覺得理所當然的事他們不了解。所以開始要面對他人對我的好奇，或許這是所有台灣基督徒都要面對的吧。

舉幾個例子來說，他們會問我：「你吃飯前閉著眼睛是在睡覺喔？」我說：「我在做謝飯禱告，感謝上帝賜予食物。」之後遇到的情況，有眼睛一張開，發現大家都盯著我看，也有過東西不見的惡作劇。假日同學們約出去玩，我只能說要聚會所以不行。聖經上記載耶穌說：「只是我告訴你們，不要與惡人作對。有人打你的右臉，連左臉也轉過來由他打；」（馬太福音5：39）本來是要勸人不要以惡報惡的經文，被用來開玩笑或吵架時對方用來說嘴的話。

是的，我自稱自己是信基督的，但我不想讓別人知道，因為這只是在表現自己跟別人不同。但別以為這事能夠隱瞞多久，因為老師總是喜歡在基督教相關節日，如復活節或聖殿節時問班上有誰是基督徒，在說不說謊的掙扎當中，我總是選擇坦誠，然後大家就都知道了。曾有一次國文課，不知怎地，老師點名要我起來背「主禱文」（耶穌教門徒禱告的內容），在此要先說明，並沒有規定基督徒一定要會背，不過我是會背的，只會背閩南語版的…。但老師要我用國語背，一時之間轉不過來，我便說：「我不會。」老師：「你不是基督徒嗎怎麼不會！」聽著有同學笑出聲，我感到很羞恥也有些懊悔，心想早知道就直接用閩南語說，也覺得自己因為這個信仰而被看笑話。

人們對基督教有不少迷思，有些也令人哭笑不得。比較有趣的如同：「誒！我也想去教會看看，教會的女生不是都很漂亮？讓你介紹啊！」、「教會裡是不是常常有人在驅魔？有聖水嗎？」也有針對教條提問的：「牧師是不是不能結婚？」、「聽說男生都要割包皮喔？」更多的還是以科學的角度切入：「人明明是演化來的！」、「全人類的始祖是亞當和夏娃，有可能嗎？」這確實很難令人相信，其實亞當在聖經原文的希伯來文當中是人類的意思，是可以解釋為「人」這個物種，所以並不限於一個人吧。

誤解總是源自於對彼此不夠了解。說說基督徒對民間信仰的看法好了，記得有一次和表弟們在街上走，正好經過一間廟，最小的那位對裡面的景象很好奇，所以探頭探腦的，還指著裡面要我們看。哥哥馬上一個箭步擋在他面前，說：「手放下！不可以看裡面。」在快步離開之前，我隱約聽到廟口的太太納悶的問旁邊的人說：「我們這怎麼了嗎？」不諱言的，許多基督徒確實視廟宇、墳墓等地方為禁地，是邪惡勢力存在的地方，能不接觸就不要接觸。如果要信基督教，就必須把家中的神像、偶像除去。甚至有的牧師會直接拿斧頭劈砍神像或丟在火裡燒。

在一神論的框架中，不認為除了上帝之外還有其他的神明，就算是，也不是最大的。掌管宇宙萬物如祂，不太需要分工給其他人。（至於前陣子有人說上帝透過媽祖託夢給政治人物，我個人覺得除了牽強之外，也想不出這樣拐彎抹角有甚麼意義。）或許在基督教信仰當中，許多信徒的所作所為站在「宗教正確」，但在宗教信仰如此多元的台灣，激烈的做法確實無法被多數人所接受。隔著文章、隔著影片，人們看著聚會時的大吼大叫、聽到遊行中咒罵他人的言論。事實上，人們沒有義務了解這些行為背後的意義，只知道，你們基督教就是這麼的自大狂妄。

Photo Credit: Depositphotos

在一次機會中，我有幸跟一位道教的朋友談到信仰，說「有幸」是因為信仰這種話題總不是個好話題。他說他們信奉無極老母，也是世上萬物的主宰，派許多先賢到世上開導、拯救蒼生，跟你們基督教還蠻像的。聽了之後，我的防衛心馬上出現，這幾乎算是根生蒂固的護教心態了，我想：「要談可以，我不會輕易認輸的。」不過，過程中沒有甚麼火花，既然是聊天也不需要有結論什麼的。事後，我笑自己這麼認真幹嘛？基督徒就要這麼好鬥把其他宗教都打趴嗎？要不是他跟我談，我大概這輩子也無法想像原來彼此的信仰還真是有那麼點相像。

誤解總是源自於對彼此不夠了解。耶穌來到世上給了他的門徒們兩個命令，一個是大誡命「愛神與愛人如己」；一個是大使命「使萬人作祂的門徒」。生活上宗教間的衝突、信仰理念的摩擦，總是不斷的強迫我離開原本看基督教信仰所站的位置。如果想要持守著信仰愛神，又要愛身邊那些非基督徒的人，就必須要站在其他角度來看自己原本的信仰、學習看見其他人所在乎的。

在1970年代，有一位台灣人牧師名叫黃彰輝，他提出「處境化」神學的概念，就是信仰本土化的概念。為什麼要提處境化？因為基督教給人的印象，很明顯是外國人的宗教，不是在說這個信仰不適合台灣人，而是聖經的背景是以兩千多年以前的以色列人為主，而大部分對聖經的詮釋也都是由西方世界的學者研究、提出。既然覺得基督教是普世的、對人有幫助的，當然也要尋找適合台灣人的信仰詮釋，縮短台灣人與上帝的距離，這就叫做基督信仰的「本土化」，也就是「接地氣」。

力求將基督教教義融入當地的歷史文化情境中，將聖經的語言和意涵「去神話化」，讓它不再只是遙遠的傳說故事；將西方學者對基督教的詮釋「去實況化」，讓信仰回到它的本質。最後拿著這塊「璞玉」，以台灣人的價值做為裝飾，發展屬於台灣的基督教信仰。唯有這樣，基督徒才能在這塊土地找到屬於自己的信仰認同；唯有這樣，才不會盲目的抄襲別人的信仰觀，幫台灣的城市取外國名字或是遵守不合時代的規條。

或許很多人會說，代表台灣的信仰價值是建立在有這麼多不同的民間信仰，隨著代代相傳、香火傳承，這才是台灣人的根，基督教是外來的宗教不是嗎？但其實，如同我從朋友身上看見的，不同的宗教之間還是存在著相同的價值、對事物的認同，因為這些認同，所以我們可以坐在一起面對面談話，所以我們可以一起討論如何在各自的信仰中，讓這塊我們所愛的土地越來越好。在過去的基督教歷史當中，強迫他人接受信仰從來沒有好下場，大使命不是給人這樣實踐的，而是以身作則，讓他人看見這個信仰「值得」。

曾經有一位長輩對我說，找一天，你到廟裏面去看看，會發現有許多信眾跪在壇前，甚至有人全身趴在地上念念有辭。我不是要你注意這些儀式，而是試著想想看他們在說什麼，猜猜看他們會向那位神明求什麼。當一位母親拿著孩子的生辰八字或准考證來到神明面前，她在乎的是什麼？當一位先生拿著香到爐前，站了許久才終於插進香爐，什麼原因使他願意花上時間和金錢？很多時候我們花時間嘲笑對方的宗教是反智的，但沒人真正在乎這些行為背後的真正意義，如果人可以解決，如果人心中有平安，還需要來到神明面前嗎？

當你願意花時間思考，就會發現宗教信仰核心的價值所在。基督教沒什麼了不起的，真正了不起的是人們為他人擺上的心。在愛神中學會愛人如己，在愛人如己中使萬人看見你的愛。學會看見他人的需要，而非一昧批判；學習用自己的信仰幫助他人，而非攻擊，就是從一個信基督教的人，轉變為一個基督徒的開始。

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九