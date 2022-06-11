【小說】《候鳥的女兒》選摘：大規模滅絕正在發生，我決意跟隨一隻鳥兒飛越千山萬水
我們想讓你知道的是
隨著「薩加尼號」的航線更加遠離文明世界，法蘭妮的祕密即將在孤絕的冰海上揭露──究竟是什麼樣的過往，讓親愛之人一一從她身邊消失，留下她隨著候鳥飛行的軌跡，不斷逃離人群、逃向世界的盡頭？而追著燕鷗抵達荒無人煙的極地終點之後，她的生命又將何去何從？
文：夏洛特・麥康納吉（Charlotte McConaghy）
第一章
動物俱在凋亡，世上很快就將只有我們孑然獨活。
曾經，我丈夫在險峻的大西洋岩岸發現了一群暴風海燕。他帶我去那裡的那天晚上，我並不知道這些是碩果僅存的暴風海燕，我只知道牠們在夜間洞穴中顯得異常兇猛，總會大膽在月光下潛入水中。我們和暴風海燕相伴許久，只有在那些黑暗的時刻，我們才能假裝自己和牠們一樣狂野而自由。
動物漸漸消失，這不僅是黑暗未來的預警前兆，而是當下真正發生的現實；此時此刻，我們已能夠目睹並感受到大規模滅絕正在發生。我決意跟隨一隻鳥兒飛越千山萬水，也許我希望鳥兒能帶著我飛往彼方，歸向所有鳥的同類，逃向所有遭人類殺戮的生物。也許我是想藉此探索自己的殘酷本性，想知道為何我總是離開所有人、所有地方、所有一切，或者我只是希望，這隻鳥的最後一次遷徙之旅能助我找到歸屬之地。
曾經，是鳥兒造就了比現在更狂烈的我。
格陵蘭：築巢季節
我能夠目睹這一切全靠運氣：她的翅膀夾住了如髮絲般細的金屬線，拉動籃子輕輕覆蓋在她身上。
我調整姿勢讓身體坐直一些。
她起初沒有反應，但不知何故，她知道自己不再自由，她發現周遭的世界有了些微改變，或者是很大的改變。
我慢慢接近，不願嚇到她，尖叫呼嘯的狂風刺咬著我的臉頰和鼻子，冰封的岩石上到處都是她的同類，許多在空中盤旋，但這些鳥兒很快就開始閃避我。我的靴子踩在雪地上嘎吱作響，我看見她的羽毛輕輕鼓動猶豫著要拍翅，意圖要飛起，她和她的伴侶所建造的鳥巢由散落的草枝砌在岩石的縫隙中，看起來原始又簡陋，她不再需要這座巢了——她的幼雛已經學會潛水自行尋找食物——但她卻像所有無法放手的母親一樣回到巢中。我用手掀起籃子時屏住了呼吸，在我冰冷的雙手覆住她、阻止她拍翅之前，她突然爆發了反抗，但她只振了一次翅膀。
現在我必須快速動作，我一直在練習，現在終於到了正式執行的一刻，我的手指迅速將標記環套在她腳上，將環套從關節上移到羽毛下伸出的腿，我太熟悉她的鳴叫了，和我在許多夜晚夢中所發出的聲音如出一轍。
「對不起，我們快好了，快好了。」
我開始顫抖，但繼續動作，現在收手已經太遲，你已經碰觸了她，標記了她，強行讓你的人性凌駕於她之上，此舉是如此可恨。
塑膠牢牢固定在她腿上，將追蹤器裝設定位，追蹤器閃爍一下表明功能運作正常。在我要釋放她之際，她卻靜止住了，我這才感覺到她的心跳在我掌心裡搏搏跳動。
心跳阻止了我的動作，那啪啪啪的輕響跳得如此之快又如此脆弱。
她的嘴喙呈紅色，紅得像是浸在血裡的鮮紅，那抹紅讓她在我心中變得強大。我將她放回巢中，帶著籠子悄悄離開，我想讓她自由迸發，我想讓她的羽翅憤怒滿漲，正如我的想像一樣，她在振翅時更顯光彩奪目，紅色的雙腳搭配鮮紅色的鳥喙，和一頭天鵝絨般的黑色冠羽，她的尾羽像是兩道雙刃，翅膀鋒利的邊緣更顯優雅。
我遙望著她在空中盤旋，正在試圖習慣身上裝設的新裝置，追蹤器不會妨礙她的動作——因為體積就和我小指頭的指甲一樣袖珍且輕盈——但她不喜歡追蹤器的存在。她突然發出一聲尖利的叫聲俯衝向我，我興奮地笑開來，低頭閃避保護臉部，但她沒有再次俯衝，而是回到她的巢穴並在巢中安身，彷彿巢中還有一顆她必須保護的蛋。對她來說，方才的五分鐘像是從未發生過。
我隻身來到這裡已有六天，昨晚的風將我的帳篷吹入海中，風雨拍打侵襲我全身，這種天空中最具保護欲的鳥類啄傷我的頭和手超過十次，但我已幫三隻北極燕鷗繫上標記環，證實了我的努力。我的血管裡彷彿充斥著大海的鹽分。
我停在山頂又瞭望了一次，狂風在這一刻停止呼嘯，冰面廣闊而耀眼，邊緣是黑白相間的海洋和遙遠的灰色地平線，巨大的天藍色冰層碎片懶洋洋地飄過，即使現在正是仲夏時分，仍有數十隻北極燕鷗填滿了天空和大地間的空白，牠們是此地僅剩的北極燕鷗，也許是全世界碩果僅存的一群。如果我有能力在任何一個地方停留，也許這裡就是我的歸處，但鳥不會留下，我也不會。
我租來的車非常暖，車內暖氣全開，我把凍僵的雙手放在出風口感受皮膚上的陣陣刺痛，副駕座位上擺著一疊文件夾，我在裡頭摸索著尋找那個姓名：恩尼斯．馬龍，他是薩加尼號的船長。
我已經和七艘船的七名船長談過，當初我看到最後一艘船的名字時，我想我內心有某個瘋狂的部分一直暗自希望這次不要談成，因為薩加尼在因紐特語中是烏鴉的意思。
我掃視文件上的資訊：馬龍在四十九年前出生於阿拉斯加，和妻子瑟爾莎生下兩個年幼的孩子，他的船隻是獲准合法捕撈大西洋鯡魚的最後幾艘漁船之一，有七名船員，根據碼頭的時間表，薩加尼號將在接下來兩晚停泊於安馬薩利克。
我在導航中輸入「安馬薩利克」，在寒冷的道路上緩緩前行，我需要開一整天車才能抵達這座城鎮，我離開北極圈向南行駛，一邊思考要如何說服他，我詢問過的每一位船長都拒絕了我，因為他們不願讓未經訓練的陌生人登船，他們也不喜歡每天的例行工作被我打亂，不樂意改變航線——我這才知道水手是一群迷信的人，一種信奉標準的生物，尤其現在他們的生存方式遭到威脅；正當我們不斷捕殺陸地上和天空中的動物時，漁民也將海裡的生物趕盡殺絕。
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獲利都被通膨稀釋？！小資族投資最容易忽略的「沉沒成本」
我們想讓你知道的是
每年落實保單健檢、當心通膨可能稀釋資產的隱形成本，是小資族在理財時特別要留意的面向。
本文作者：VI College價值投資學院 台灣區總經理 黃士豪
由於資訊流通發達，相當多年輕上班族皆能吸收到相對充足的投資理財觀念，比起需要自己花時間做功課及了解的股票，有些人可能會透過銀行行員及保險經理人的推薦而購買基金或是投資型保單。
這些看似相對有保障的「投資產品」，有時候可能正悄悄讓通膨吃掉你的資產。同樣金錢放到別的投資標的上，即使無法讓你賺更多錢，卻可能幫你省下許多不必要成本浪費。
前來向我諮詢的學員邱老師是位中學的約聘老師，多年來工作一直相當穩定，但他總覺得自己只是「約聘」身份，不是終身職的「鐵飯碗」。因此儘管邱老師每月有五萬多不錯的月薪，為了有更多資金可以用來理財，邱老師日常生活單純沒什麼特別開銷，偶爾買些網路小說作為日常休閒娛樂，幾年下來也累積170幾萬總資產。
檢視一下邱老師的投資目標及現況，每個月如果還希望能有5萬多塊的投資被動收入，評估之下約需要達到資產2,000萬元才能達成此一目標，雖然看似還有一段相當長的路要走，但其實邱老師最大的問題在於：她還沒真正開始進行投資理財。
170幾萬元總資產在我看過案例當中算是相當不錯的「基礎」，但邱老師整體資產配置保障型就佔了76%，防守型則為15%，真正能幫助自己增加資產的進攻型只有7%。
這樣的配置形式不單單無法讓每一塊錢發揮最大化價值，甚至有76%資產正因為通膨而逐漸被稀釋。給予邱老師的第一步建議便是保留6個月現金做為保障型資產，將總數壓低至18.48%，防守型可以保留16%，將餘下116萬都投入進攻型資產開始「真正的」投資。
再者，除了資產配置無法跟上目標這個常見問題外，在檢視邱老師的投資組合裡，發現在「保險」及「基金」這兩個區塊，她也犯了相當多保守型投資人會犯的錯誤。
給邱老師的投資建議一：細算兩個成本，落實進行保險健檢。
邱老師的支出中，每個月有8千元是花在保費上，這其實是筆不低的開銷，也遠超過保險支出不得超過收入10%這個標準，當中也存在一些儲蓄險。
如果是醫療險、癌症險等風險型保險不需特別檢視，需要檢視的是那些跟投資混在一起的儲蓄險及投資型保單。
針對這個部份，我建議邱老師先進行一項功課：了解現在贖回手邊那些投資型保單，可換回多少現金？用歸零思考角度先細算機會成本後，可以反問自己：即使10萬最後只能拿回8萬，但當你有這8萬塊時，還會繼續去買相同類型的保險商品嗎？
針對保險商品之取捨，更要有沉沒成本觀念。許多人對投資型保單會猶豫可能是因為保單本身包含其他風險保障，但也要進一步思考「沉沒支出」這項成本。
我建議每年都要進行保單健診，即使投資型保單當中存在風險保障，也該檢視如果單純買那些保險，會不會比較便宜？如果會，那麼這些投資型保單就是弊大於利。
給邱老師的投資建議二：基金存在許多摩擦成本，不適合低資產族。
邱老師目前保守型資產最主要便是每月定期定額9千購買的基金，目前已累積28萬。審視基金投資時建議關注兩個指標；年化報酬率跟投資回報率。
假設投入100元，隔年變成110元，再過一年變成121元，這就代表年化報酬率為10%，而換到投資報酬率則是21%，一個是動態、一個是靜態。用這兩個指標比對其他投資標的，就能夠清楚知道該將資產如何分配？
邱老師所投資基金過往投資報酬率最低約為百分之十幾，最高則曾到百分之四十幾，雖然看起來可以，卻存在相當多容易被忽略的成本。
首先便是邱老師採定期定額每月分三次各扣3千，這就產生相當多手續費；且基金交易背後有販售基金的公司及業務，台灣基金都是從國外代理要支付代理費，還要支付基金管理人費用，帳面上看到的報酬最終會被這些摩擦成本給稀釋了。
很多年輕人都會忽略這一點，基金主要是給有資本的人投資，當你有絕對數字時即使只是年化報酬率1%，收益也相當可觀，卻未必適合資金本位少的年輕投資者。
特別是邱老師有相當明確，每月要有5萬被動收入這個目標，這時增加資產當然是首要關鍵。而基金基本上屬於避險的保守型資產，假設提高資產是首要工作，對保守型投資人來說比起買基金，買ETF會更好，這是肯定的答案。
每年落實保單健檢、當心通膨可能稀釋資產的隱形成本，是小資族在理財時特別要留意的面向。
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。