每天到底要喝多少水，8杯還是2,000毫升？讓營養師跟你說清楚

文：林世航（營養師）

一天要喝多少水呢？8杯還是2,000毫升，也有人說要喝到3,700毫升，到底我們的水需求量是多少呢？飲料、咖啡算不算水呢，好食課這次的專欄要好好告訴你！

每天人體會流失多少水分？

依據年齡的不同，身體的水分含量約為50-70%，成年人約在60%左右，水分又影響許多生理作用，長期輕微的脱水也和慢性疾病的風險有關，所以維持水分的平衡十分重要。

人體水分有以下幾種的流失方式：

無體感的流失：450 至 1,900毫升，如：水分從體表的蒸散

尿液：500至1000毫升

呼吸：250至350毫升

糞便：100至200毫升

有感汗液：難以估計

在未計算到有體感的流汗情況下，約為1,300毫升至3,400毫升的流失，但人體的生化代謝也會產生水分，估計約會產生250至350毫升，可以些許補上人體的流失。所以在沒有流汗的狀況下，一天需要補上1,050至3,100毫升的水分才能維持水分的平衡。

一天要攝取多少「水」？

上面提到，在不計汗液流失的狀況下，我們一天要補足1050至3100毫升的水才能維持水分的平衡，那如果在不特別運動、曬太陽的狀況下，到底要攝取多少水呢？美國農業部的營養素攝取綱領中建議，成年男女每天分別要攝取3,700與2,700毫升的水份（參考連結），這也被引述到世界衛生組織的資料中（參考連結）。

歐洲食品安全局（EFSA）的資料則分別為2,500與2,000毫升（參考連結）。不過有趣的來了，這個攝取量是指「飲用水」，還是「總水量」呢？

水份的建議攝取量包含飲用水、食物、湯

水份的建議攝取量是指「總水量」，並不是指「飲用水」！我們生活中的水分來源非常多元，從飲用水、咖啡、牛奶、湯等液體到食物都含有水份。這些都應該被包含在一整天的水分攝取規劃中，所以可以將水份來源分成：液體水與食物水兩種。不過，每個國家的食物種類差異太大，歐洲國家的食物可提供的水份約佔20-30%，伊朗大約為33%。如果是華人飲食，再加上湯則可以達到40%，所以其實要「喝」多少水，實在難以估計（參考連結）。

男生喝2000毫升，女生喝1500毫升的「液態水」

若以美國農業部的水分建議設取量，食物水以30%計算，男生和女生需要另外攝取2,100與1,500毫升的的液體水，才能維持水分平衡。也有營養學家、醫師提出簡單的方式，用每公斤體重30毫升計算就是一天所需要的水量，若女生以50公斤、男生70公斤計算，一天大概要攝取1,500與2,100毫升的液態水。

不過，這可是液態水的總量，是要包含飲用水、湯汁、果汁、咖啡等，所有都是包含在內的。所以，我們一天確實需要攝取6至8杯的水量，但如果有喝奶茶、咖啡、果汁或是湯，還需要強迫自己喝8杯的水嗎？這樣看起來是沒必要的喔。

水的來源有很多種，如果可以從飲品中獲得其他營養素，如：綠茶的兒茶素、咖啡的綠原酸，一定要強迫喝白開水嗎？

我是認為只要不會有其他的身體負擔，像是熱量、糖、鈉等，任何形式的飲用水都是可以接受的。

※本文獲好食課授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航