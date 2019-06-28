【焦點院線】《寄生上流》：奉俊昊揭示了最恐怖的怪獸，正是人類自己

「錢就跟熨斗一樣，可以把一切的問題抹平。」

過去從不吝在作品中點綴著社會評論的南韓導演奉俊昊，這次將鏡頭的砲口轉向了貧富差距，透過一部驚悚滿點的黑色喜劇，揭示了最恐怖的怪獸，正是人類自己。《寄生上流》不負影迷眾望，整體節奏行雲流水、氣氛塑造到位；既是尖銳的社會寫實，亦是警世寓言，幕後的技術水準更是一覽無遺。

電影以兩戶家庭作為對照，一戶是窩在半地下室苟活度日的窮困家庭，一戶則是坐擁山坡別墅的社會菁英。兩家人因為某次意外機緣而逐漸開展的互動，映照出的強烈對比和張力，也就成了這部片的悲喜劇底韻。

導演稱這部片為「一齣沒有小丑的喜劇，一齣沒有反派的悲劇」，這部片模糊了道德的疆線、除去了好人與壞人的標籤，顯出我們不過都是一群寄居世上圖求生存的螻蟻。十來位角色像是拼圖一般，彼此緊緊嵌合地拼出了世界的醜陋樣貌。雖沒有單一演員有特別吸睛的戲份，但整體群戲寫得平衡且完整，各個角色都面面俱到，宋康昊、崔宇植，和朴素淡也都交出了亮眼的表演。

《寄生上流》的劇本雖然在第三段暗藏了許多意想不到的轉折，但敘事的主軸其實是明確且單純的。就如同《末日列車》中低下階層殺到火車頭，卻發現是一場空，又如《玉子》中獨自對抗整個財團體系的小女子在體悟真相後的黯然神傷，《寄生上流》同樣也透過類型電影的框架，去講述一個更大的社會結構問題——貧窮。

而這次的他，沒有用複雜的多線敘事、捨棄精心埋藏隱喻象徵、毫不拐彎抹角地扣問著階級流動的想像（假象）。他比過去都更加理直氣壯與義無反顧，凸顯了這部電影的迫切性和切合時宜。而這樣的創作前提，卻也使得電影的主題較為缺乏曖昧的想像空間，許多角色背景與劇中元素，也都只是作為推展劇情向前的工具，而沒有更深層的影射。像是童軍、帳棚、印地安人、梅酒、小狗、山水盆石，感覺都可以再做更多的聯想。

當然，這也許是一種愛之深責之切的嚴格標準，但若不論深層主題的探討，單就技術層面而言，這確實是令人通體舒暢的一次觀影經驗。不管是剪輯、音效、場面調度、或畫面取鏡，奉俊昊使出了渾身解數，各個層面都是無懈可擊。在懸疑的場景，完全不需要靠音樂就讓人坐立難安，窒息氣氛直逼《噤界》。

Photo Credit：CatchPlay

而故事主場景所在的高級別墅，也透過鏡頭的移位和演員調動，將空間感發揮到極致，好似也成了一個幽靈般的角色。攝影指導洪慶彪（《燃燒烈愛》）的鏡頭，將黑夜中的室內場景拍得既詭譎又優美，構圖中也不乏上對下的隔閡隱喻。

由作曲家鄭在日所譜寫的配樂也為本片增添不少光彩。片頭簡單的鋼琴主題曲〈Opening〉，透過增音和弦，悄悄注入一股童話寓言的奇幻氛圍，讓人想到《水底情深》的長笛旋律。無獨有偶，這兩部片也都使用到「特雷門」這個帶有復古科幻感的電子樂器。

片中除使用韓德爾的歌劇片段作為插曲，鄭亦以仿巴洛克式的〈The Belt of Faith〉一曲，為整部片最精彩的「力爭上游」蒙太奇起到畫龍點睛之效。如同尤格藍西莫的《真寵》中所大量使用的巴哈和韋瓦地，這種充滿恢弘莊嚴與時代迴響的古典樂，與爭權奪利的主題好像意外契合。一段大雨夜晚的戲搭配了一曲〈Water, Ocean〉，當中的悲壯弦樂，則呼應了《復仇者聯盟：無限之戰》的薩諾斯主題，追問著：我們付出了多少代價、而這一切又是否值得？

而那種你終究不屬於某群體的詭譎不安與格格不入，也呼應了《逃出絕命鎮》的深層焦慮。然而，接在喬丹皮爾的兩部片之後問世，《寄生上流》不免少了一些驚奇感，也讓人很難不萌生一股舊路重踏之感，實為可惜。

作為第一部獲得影壇最高榮譽——坎城影展金棕櫚獎的南韓電影，《寄生上流》確實有其獨到的厲害之處，它圓融而俐落地說出了一個雅俗共賞、高普世性的精彩故事。奉俊昊的幕後功力更趨穩健成熟，但往商業路線靠攏的同時，卻似乎也割捨了一些他身為作者導演的古怪與可愛。

若與同樣在探討階級對立的兩部坎城片相比，它少了《燃燒烈愛》的視覺詩意和層層累疊的精彩隱喻，也不及《小偷家族》透過輕巧筆觸卻勾勒出強勁的情緒餘波。這也不見得是壞事，或許這正好可以對上美國影藝學院的保守胃口，明年的奧斯卡最佳國際電影獎，幾乎可說是勝券在握。

Photo Credit：CatchPlay

「如果我有錢，我也會是個好人」。躋身上流的下流正義，究竟是救贖契機，還是徒勞輪迴？而出身優越是否又是另一種悲劇性原罪，注定一生被寄生蟲吸食？奉俊昊沒給出具體答案，而是讓觀眾自行選擇要相信怎麼樣的結局。或許唯有這樣，我們才能在這悲慘世界中好過一些。

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航