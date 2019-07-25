白教堂藝廊「酷兒場所」文獻展：倫敦作為「酷兒城市」的漫長旅程

文：朱晏禛

每年六月份是英國的「驕傲月」（LGBTQ＋ Pride Month），為紀念1969年美國紐約市由同志發起的石牆起義而定。今年六月倫敦各處都在為七月初的驕傲遊行（Pride Parade）做暖身，除了市中心蘇活區酒吧和娛樂場所等熱鬧不減，各區藝文機構也紛紛推出以性別為主題的展覽和活動，支持LGBTQ＋族群近幾十年來為爭取自身權益所做的努力。

南邊有南岸藝術中心的海沃德美術館大展「親吻我的性別」（Kiss My Genders），繼去年夏季舉辦「變裝：自畫像和身體政治」（DRAG: Self-portraits and Body Politics）之後，再次為南岸帶來七彩繽紛的酷兒氛圍。西邊維多莉亞及亞伯特博物館每月底例行的LGBTQ＋導覽活動，今年第五度註冊為遊行節目的一部分，持續實踐文化場館推動社會平等的職責。

Photo Credit: The RIBA Journal 「酷兒場所：1986年至今」展覽現場

做為東倫敦標竿型藝術機構，白教堂藝廊自4月2日至8月25日展出「酷兒場所：1986年至今」文獻展，展期橫跨7月6日一年一度盛大展開的驕傲遊行，溫暖地做出聲援。

展題取自倫敦大學學院城市實驗室（UCL Urban Laboratory）建置的「倫敦LGBTQ＋夜生活場所：1986年至今」（LGBTQ＋ Nightlife Premises: London, 1986-Today）數位地圖，以此為核心集結相關案例的罕見文獻資料，如訪談錄音、影像紀錄、社運人士、政府機構和房東等往來協商的信件等，還原場館負責人們為了保存及促進同志生活品質所做的努力，也見證了倫敦各處同志中心以及酷兒集會場所的興衰起落。

同時展出的有五位藝術家的拼貼、攝影、雕塑、裝置等作品，根植於對LGBTQ＋空間的情感，對日常生活中帶有集體回憶的場所和物件做出詩性詮釋。

「酷兒場所：1986年至今」展覽現場

展覽位於二樓四號藝廊，入口處設置的「倫敦LGBTQ＋夜生活場所：1986年至今」數位介面提供了虛擬的觀展途徑，一面拉動螢幕左方的時間軸，可觀察到主畫面上代表一處或多處機構的色點隨之出現或消失，清楚呈現1986年至今倫敦各區LGBTQ＋場館的營運狀態。

這是由UCL（倫敦大學學院）推動的計畫，採取文獻研究、工作坊、質性訪問等方法，深入與場館使用者和幕後經營者對談，試圖勾勒出他們如何在變動的政府法條和社會環境下，守護LGBTQ＋社群的安全社交環境，共同開拓倫敦繁華夜生活在主流性別之外的獨特篇章。

揭開序幕的是漢娜昆蘭（Hannah Quinlan）和蘿西海斯丁（Rosie Hastings）藝術家雙人組的作品《自由的稀少性之2》（The Scarcity of Liberty #2）。社區佈告欄形式的軟木板上訂滿了在2015和2016年間從170多處地點收集而來的廣告傳單、雜誌內頁、手冊等，為這兩年間數量急遽下降的同志場館留下吉光片羽。

兩位年輕藝術家藉由分析圖像乘載的訊息，探索酷兒場所作為正確性知識傳播者、社會議題討論空間等多元角色可能性，也質疑長期以來佔據主流視覺形象的白人年輕男同志，是否使英國LGBTQ＋族群內的非白人人口（BAME）受到邊緣化。這些問題連同解方在接下來的案例和作品中將被反覆辯證。

Photo Credit：The RIBA Journal 漢娜昆蘭和蘿西海斯丁，《自由的稀少性之2》，2016。

歷史空間的保存與衰亡

昔日在倫敦街巷之中，以不妥協姿態向同志族群提供庇護的各個機構，如今化為一張張影像和白紙黑字，在倚靠四面白牆而立的幾座玻璃展櫃裡，繼續向這座城市提出不變的訴求。由UCL選出的案例以1983至1992年間開設於法靈頓區的倫敦男女同志中心（London Lesbian and Gay Center）為首，這是一間五層樓的多功能活動中心，包含交誼空間、托兒所、書店、會議室、及一層女性專屬的活動空間。

注意到社群中壯年男性同志較受偏重的不對等狀態，中心由男同志及女同志共同管理，強調女性、青年、老年及經濟弱勢成員的參與空間，力推實質性平等。雖說中心經營後期1992年由於政府抽資、財務虧損及管理階層缺乏代表性（以受過大學教育的白人男性為主）等種種原因解散，在營運期間也讓初來乍到倫敦的男女同志們，在社區型經營方式下可以不必刻意呈現特定形象，自由地參與社群。

此次展出資料除了樓層規劃圖和鄰里間發送的宣傳單之外，從耳機中喃喃傳出的是兩段由UCL研究人員剪輯的錄音片段，邀集各方人士分享他們對中心的記憶，一同構思如何創建包容性更高的同志社群。

在無數場存亡攸關的戰役中，皇家沃克斯霍爾酒館（Royal Vauxhall Tavern，簡稱RVT）是順利保留原址的幸運兒之一。身為倫敦最早的LGBTQ＋酒吧，從1940年代起便是變裝者和異裝者頻繁造訪的舞台，在1967年同志除罪化之前，以及1980年代左右愛滋病污名化嚴重時，成為男同志們的避風港。

2014年間酒館所在地區一度賣給澳洲房地產開發商，引起常客和相關人士對於聚落存續的廣大擔憂，社會運動組織「RVT未來」（RVT Future）在此背景下一夕成立，進行的宣傳及連署成功讓RVT成為英國史上第一處因為豐富LGBTQ＋文化意義而被訂立為國定二級古蹟的建物。相關過程被導演提姆布朗斯登（Tim Brunsden）拍攝為紀錄片《拯救酒館》（Save The Tavern，2015）。

以「提供有趣、安全、令人放心、及友好的環境」為宗旨的RVT，現今也幾乎每晚都會舉辦卡巴萊表演等各種活動，邀請訪客一起更細緻地看見性別光譜上的各種向度。

空間記憶的詩性詮釋

相對於文獻資料及歷史照片基於事實角度還原過去，藝術作品中的酷兒場所承載更多主觀情感體驗。藝術家將紀實攝影裡較常用以表述時空脈絡的物件和背景提取放大為中心意象，強調這些場所在自身經驗當中的意義。

拉爾夫鄧恩（Ralph Dunn）一系列五張攝影作品《公共廁所》（Public Toilets）透過對活動場所的單純觀看，以隱喻形式觀照受到邊緣化的社交狀態。這間位於劉易舍姆區的男用廁所，曾是雙性戀者和男同志來回逡巡的社會角落，在他們離開之後一扇扇門戶不再需要緊閉，冷暗的灰藍色調也平息了水泥空間裡流動的情慾。

2000年代中期在高級住宅開發計畫影響下，這個地點和許多同志酒吧一樣成為商業化思維的犧牲品，不禁讓人好奇同志們下一站將到何處巡航（Cruising for Sex）呢？

Photo Credit：Ralph Dunn 拉爾夫鄧恩，《公共廁所》，2006。

同樣在作品中大膽揭示同志生活較為隱蔽的一面，普雷姆薩以（Prem Sahib）身為1990年代在藝術圈闖出名聲的年輕英國藝術家（Young British Artists）的一員，基於他對材料物質性的深入研究加上玩世不恭的創作手法完成《螺旋IV》（Helix IV）。

白色橢圓型石膏飾板中央，用高浮雕技法刻畫出一具希臘神話常見的俊美男體，邊緣突兀釘入幾枚過大的鉻合金鋼釘，古典身體搭配令人聯想到前衛金屬環的邊飾，引出顯著的視覺落差感。石膏板圖樣取自倫敦最大連鎖同志三溫暖「戰車」（Chariots）內部牆面裝飾，2016年當三溫暖在東倫敦肖迪奇區的旗艦店即將結束營業、讓道給高級飯店時，普雷姆從建物中搶救出整排衣櫃創作了《你在乎嗎？我們在乎》（Do you care? We do），此作連同《螺旋》在同年被泰特美術館收藏，以挑釁且直言不諱的態度，為LGBTQ＋族群在英國當代藝術的舞台上爭取到許多注意力。

若在天色轉黑時刻前往白教堂藝廊的話，可從對街瞥見二樓長方形玻璃窗戶裡傾瀉而出的金黃色燈光，在展間關閉後徹夜點亮，那是普雷姆的燈光作品《液態黃金》（Liquid Gold）。與上一件雕塑的時空脈絡並陳，彷彿象徵同志三溫暖中的昏黃燈光，作品名稱在現代英語裡時常用來代稱石油或高價原料，也肯定了酷兒場所對促進多元性別文化的重要貢獻。

Photo Credit：Deskgram 普雷姆薩以，《液態黃金》，2019。

倫敦各區曾經人聲鼎沸的酷兒場所，在時空變幻下逸散成影像和文字中一段歷史，關於這些場所的記憶走進學術殿堂創立的虛擬介面，而始終未變的社群情感和集體記憶則受到藝術家提取、一同遷徙進白教堂藝廊中。這段漫長的旅程如同LGBTQ＋族群爭取自由的漫長之路，在抗爭和團結之際共同形塑倫敦作為「酷兒城市」的認同，超越法條框架的社會共識也因此深植所處地域的男男女女心底。

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航