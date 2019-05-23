羅大佑：58歲當爸爸，接送女兒上學「過癮極了」

文：馬萱人、王美珍｜攝影：陳鴻文

今年（2019年）3月底，「永豐Legacy Taipei 傳音樂展演空間」，羅大佑「週三聚樂部——經典不插電之夜」現場。歌與歌之間，他也談天：解釋不插電演唱的難，聊歌曲的時代背景，時而喊口渴請聽眾讓他喝口水，還要安慰咳嗽月餘未癒的嘉賓黃韻玲「有點失聲沒關係啦……」，像位親切的鄰家大叔。

當年那位捲髮墨鏡黑衣、彷彿總是抿嘴不語的歌者，哪兒去了？

寫過童年、鹿港小鎮、光陰的故事、野百合也有春天、滾滾紅塵、明天會更好、戀曲1980……無數膾炙人口作品，歌中記錄了台灣社會的變遷，自己的感情與人生也轉折了好幾回，住的地方換過台灣、美國、香港、到大陸，最後又回到台灣。

如今他的生活有了變化：今年65歲的羅大佑，58歲時才當了爸爸。這位超級巨星不僅每天都會親自開車送小學一年級的女兒上學，到早上的老師、家長、小朋友在校園門口的畫面，用了一句很特別的形容：「過癮極了！」

羅大佑總敏感於各種「變」，但對他來說，什麼是不變的珍貴？這幾年他領會了一個深刻的感受：原來，「生命是個圓。」

醫師身份創作，用不流血的方式劃一刀

Photo Credit: 陳鴻文攝影提供 工作室一隅的顯微鏡，時時提醒羅大佑，記得醫生世家的根

回看羅大佑的音樂之路，可以用「瘋子」來形容。學生時代念醫學院的他，為了練歌，最喜歡晚上九點之後拿著吉他到大體解剖室，旁邊就是屍體冰櫃……。他不怕，「因為那裡迴音效果最好！」

1970年代末他成為實習醫生，下班後則是以多軌錄音機一人錄下眾多自彈自唱原創曲。蹲馬步多年，1982年一舉推出公認的「台灣流行音樂200最佳專輯」冠軍《之乎者也》，以雷鬼旋律大唱「知之為不知，在在不在乎……。」

隔年，羅大佑舉行本國音樂史上首見的個人搖滾演唱會――當年啥輔助器材皆無，他和樂團只能對著音箱傳出的聲音唱歌演奏。1987年，他竟然連紐約醫生執照都不要了，跑到香港擔任「新藝城」電影公司音樂總監，只為確定自己有全面的創作能力……。

為什麼羅大佑的歌，不只是情與愛，總是和大家有些不一樣？

「醫師這個身份，對我有很大的影響。」羅大佑的爸爸是醫師，小時候家裡就開醫院，他自己也曾擔任內科與放射科醫師。採訪時我們發現，他的工作室，除了多把吉他以外，還有一台顯微鏡。他說，「喔，這是小時候家裡醫院的，留下來提醒我，要記著家裡的根啊！」

「我們幹過很多一般人不會去做的事。一刀下去，就是血了……。」穿白袍的訓練，每個動作都可能牽涉生死，他也用同樣認真的態度對待創作，不寫浮濫的歌。醫學是一種方法，可以看見、關懷人的問題，創作也是。

此外，醫學院的訓練必須能理性隔離自己的情緒，但這是反人性的。因此，他特別需要把感情在創作裡抒發奔放。「雖然創作也是掏心掏肺，但是你不用真正去劃那一刀啊。這就是創作的好！」

Photo Credit: 陳鴻文攝影提供 羅大佑的工作室裡放著粵語歌曲《皇后大道東》的門牌，標記著他的香港歲月

當了爸爸想更遠：下一代，童年能唱什麼歌？

醫者的理性，藝術家的感性，融合成了羅大佑。但現在羅大佑的創作DNA，又新增了一個影響力極大的新身份：「爸爸」。

說起女兒，他的眼睛都會笑。問起嚴肅如他，也會和女兒說些幼稚話嗎？他說，「當然會！」例如哪些呢？「當然不能和你們分享，這是我和她的秘密！」

很少人知道，他接下來最想寫的歌，竟是兒歌。其實，他從2006年左右即開始創作兒童音樂，還已錄了音。「我看見孩子唱大人的卡拉OK，很可怕。」他觀察台灣小朋友多半只能唱如「小星星」等國內外老民謠，要不然就是過於商業的帶動唱歌曲，就是沒有自己的歌。

「太多音樂人都把心力放在流行歌曲，沒想下一代要唱什麼。」羅大佑認為，到了做爸爸媽媽的年紀，應該可以把經驗傳給後人，寫給小朋友的歌。於是，相較於30幾年前以〈童年〉等曲留住了同代人的年少，他將再度一步一步打造專屬下一代的音樂共同記憶。

這是尊重小孩為個體的意義與自由——一如他一直在所有歌曲中總在追求的價值。羅大佑，還是原來的羅大佑。

Photo Credit: 羅大佑臉書 羅大佑於臉書分享2017年《家III》與1984年《家》的專輯封面照，「我們帶著她（女兒），來到當初我父母帶著還是小朋友的我來住過一段時間的地方，叫做宜蘭。」

當年父母的溫柔，輪到自己「給」

也正因為成為父親，羅大佑開始回想與上一代的關係。「輪到自己要給的時候，才知道我們的爸媽辛苦到什麼地步。」

他憶及，爸爸媽媽曾費心培養他。在他放棄當醫生改做音樂人時，最後也是開明接受。如今，他也思考：「我又該給女兒什麼樣的家庭與社會？」這幾年，他開始帶著女兒重訪生長地，儘管宜蘭老家已經拆除，而台北老家附近、開封街的老牌甜不辣，羅大佑從一碗5毛錢開始吃，現在是65元……。時代更迭，很多事不同了，但有些卻奇妙地相似。

例如，他當了爸爸之後，也開始聽見一種以前從未注意過、榻榻米房間的門拉上、或櫃子抽屜開闔——非常非常細微的聲音。

原來，那是他父親母親在日式木屋宿舍裡躡手躡腳、深怕吵醒孩子的動作，自己還是小孩時從不曾注意，一切彷彿理所當然。

這幾年，他和太太在哄完女兒入睡之後，也這麼做了。這才懂得當年父母的溫柔，也到了自己的身上。

圓的生命，果然又循環了起來。

惦記朋友沒走完的圓 年紀讓自己多做一點

現在，他要完成的另一個圓，是朋友，也是社會。

到了這個年紀，有些親友更是已經走了，他提了幾個知名的名字：羅曼菲、楊德昌、柯受良……。生命最後皆如此，「他們就這麼證明給你看。」

因此，羅大佑繼續走下去時會想：這些朋友是否有些沒走完的圓——藝術能為社會盡的責任，需要幫忙完成？這是他那一代人的理想。

「你有的，跟人家share嘛，有什麼關係？走的時候不會少拿一樣東西，還會多很多。」例如在Legacy的「週三聚樂部」，雖然多半在唱他的歌、邀請多年老友擔任嘉賓，但這一系列的暖場樂團卻是許多年輕新銳樂團。

「我們這一代有必要幫助年輕人，讓他們的路走得順一點。得這樣做，世代之間理解才會更多。」羅大佑說，年紀大的好處之一，就是能做得更多。

現在的年輕人，不也曾是從前的自己？多些理解，這也是一個圓。

當年離家的年輕人重回青春 6月重登小巨蛋

今年6月，他即將於小巨蛋舉行的｢當年離家的年輕人2.0——青春無悔追夢版｣大型演場會，羅大佑則基本將主軸定在「回到家」、「回到童年」、「回到50世代、60世代的搖滾」。

「在不同的時代做音樂，其實門是一扇一扇地開。」他無法忍受重複，看到新法子總會想試試，在Legacy甚至曾出現電音版〈你的樣子〉。50世代的資深迷哥迷姐則不管什麼風格，每首歌都像衛星導航般啟動腦海記憶，忍不住一起搖擺高唱，青春就這麼再度接上電了。

為了演唱會，他頗有紀律的運動、精進吉他與歌唱技巧等。「我覺得我60歲以後，聲音還比以前好。」

關於年齡，羅大佑完全是樂觀派。應該說，他的重點完全不在此，只很務實看見眼前要做的事。1954年生的他，得知今年夠資格領敬老卡，反而問我們有什麼福利？得知竟有公車免費、捷運與高鐵半價等等，聽得很樂：「那我當然要盡力使用啊。」

他想對50+的讀者說：「我們得肯定自己，生命是一種周期。當它成為圓的時候，一切事就沒有什麼困難了。」羅大佑說。

但是，生命怎麼樣成為一個圓呢？這句有哲理的話，他這麼詮釋：「就看你願不願意回到原點，找到人最基本的一些元素。」

生命繞了一圈，終將發現：最基本的情懷，最珍貴。

本文經50+ FiftyPlus授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航