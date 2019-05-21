「日本地球之友」來台，述說福島核災「被消失」的災民

環境資訊中心特約記者 李育琴 高雄報導

「福島核災已經八年，然而事件尚未完全結束，很多事實被掩蓋，很多人仍為此受苦。」環保團體日本地球之友（FoE Japan）理事滿田夏花，四月中應綠色公民行動聯盟邀請來台，並到高雄分享其長期協助福島災民所觀察到的實際情況，同時解析核災後的日本能源政策。

日本地球之友每年公布《福島現況調查報告》，理事滿田夏花來台分享福島避難者的實際情況 | 攝影：李育琴

要避難者返鄉，政府取消住宅補助

日本地球之友在2011年開始，持續進行福島現地和災民調查，透過每年出版的《福島現況調查報告》，讓外界了解受害者的實際情況，並披露出許多問題和責任尚未解決。

滿田夏花指出，為迎接2020東京奧運，日本政府打著「從福島核災後復興的奧運」口號，努力把福島事故所衍生的問題抹去。為了讓大家看到表面上核災已經處理完的假象，福島縣把許多路旁、公園的輻射監測器撤走，並且取消核災區的避難指示，停止對移居外地避難者的住宅補助。

政府希望以此鼓勵災民返鄉，但卻因此把避難者逼入困境，而核災衍生的問題和相關責任，也因此被隱藏、消失。

日本地球之友製作海報，說明福島災民的處境和未被解決的問題，要求政府負起責任 | 圖片來源：FoE Japan

根據一份福島核災後所做的調查，七成福島縣民覺得災後身心受創，而在經濟上，有79%的縣民認為受到影響，生活困難。核災過後，生活巨變，家族成員被拆散，而原本有正職工作或自營業者，後來都必須靠打工或兼差過活，過去仰賴土地的農牧業者，也失去了與大自然互動共生的生活。

由於政府發出避難指示，最初有16萬餘人離鄉避難，住進組合屋，也有不在避難指示區的人選擇自主避難。福島縣統計，至今避難者約有四萬餘人。不過，地球之友發現，不列入統計的避難者更多，且多數生活窮困。

這些避難者無法返鄉，如今又因政府要終止相關住宅補助，經濟更加困頓。

滿田夏花說，核災過後八年，政府為了創造出「災害已經結束，避難者應該要回家」的氛圍，不只中斷補助，甚至透過媒體製造輿論，抨擊災民選擇自主避難，拿了鉅額賠償卻持續抗爭，企圖製造大眾對避難者的誤解，把避難者逼入困境。

調查顯示，與核災相關的死亡人數有267位，其中多數為自殺。有無法回復原來生活的畜牧業者，也有因長期避難生活導致心理疾病而自殺。滿田說，這些人應該都算是因核災而死。

日本地球之友理事滿田夏花來台說明福島現況 | 攝影：李育琴。

縣府鼓勵居民返鄉，但返鄉者非原居民

福島縣宣稱，縣內各町居民已陸續返鄉，返鄉人數約在6%至52%之間。但滿田夏花質疑，這些災民是真的自願返鄉嗎？

以楢葉町來說，雖然現在有3000多位居民，約為過去的一半，但許多是從事災後除污和復原工作而移入的人口，也有一些是參與地方復興的企業招募的員工。實際返鄉的，並非原來的居民。

地球之友透過與當地居民的訪談，了解他們對返鄉政策的看法。有富岡町的居民說，「考量到核輻射的問題，現在並不適合孩子居住，因此無法返鄉，但是有一天還是希望能夠回到充滿回憶的富岡。」

返鄉的多為年長者，有為了守護祖先創立的家園而返鄉的60歲農夫，從原有的農耕轉而到當地太陽能電廠工作。也有90歲的長輩高興地返鄉，卻感嘆社區的房子都已拆除，看不見復興重建的樣子。

訪談顯示居民考量孩子的生活環境而無法回鄉，而實際返鄉者，生活已不如從前。

災後罹癌人數不明，政府撇清責任

「福島核災後還有許多問題沒有解決。」夏田滿花說。以最令人擔心的輻射污染問題，根據官方公布的輻射檢測值，2011年核災後，福島市的輻射值平均最高每小時2.74微西弗，如今降到了0.14微西弗。但她指出，福島市在核災前的正常值是0.04微西弗，因此現在的輻射值仍是原來的三倍以上。

福島市的輻射監測值仍是核災前的三倍以上 | 攝影：李育琴

至於核災輻射造成的健康風險，地球之友質疑，災後罹患甲狀腺癌的青少年人數不明，手術病例和患者處於何種情況，也不明確。

根據福島縣公布的資料，到2018年止，針對40萬個18歲以下孩童進行檢測，核災後陸續被診斷為甲狀腺癌或其疑慮的，有206人，經手術後確認罹癌的有164人，福島縣外的狀況則是完全沒有掌握。然而中央政府和福島縣卻撇清責任，認為孩童罹癌與核災事故不一定有因果關係。

地球之友提出數據指出，2010年福島縣針對18歲以下孩童檢測，40萬人中只有兩人有甲狀腺癌的病徵。

廢污處裡引反彈，核災成本全民負擔

還有，政府對於核災污染物的處理態度，也令居民憤怒和反彈。核污染廢土高達2200萬立方公尺，但政府卻打算把這些廢污土用在重建道路和農地的地基。無法處理的大量輻射廢污水，也想直接排入海中，引發當地居民的強烈抗議和反對。

福島核災後的廢污土、污水處理，以及受害者罹癌的處理不明，政府不應撇清責任｜圖片來源：FoE Japan

另一方面，核災後衍生的處理費用，光是東京電力公司應負擔的賠償和除污費，就高達21.5兆日幣，民間智庫統計甚至達到81兆日幣。

日本政府為了不讓東京電力公司破產，發行國債提供13.5兆日圓的貸款，且還款期長達34年，東電也只須償還借款的25.5%-45.1%即可。

「核災的成本實際上就是全民買單。」滿田夏花說，「不只一般國民買單，還包括了福島的受災戶，還有與核災事件無關的未來世代，都要為此付出代價。」

福島災後日本停用核電，碳排仍持續降低

福島核災造成了如此巨額的損失，但日本政府的能源政策，卻沒有要廢核的意思。

滿田解釋，福島核災前，日本核能占比為28%，核災發生後，核電廠全面停擺，而到2016年，核電僅占總發電量的1.7%。在這期間，全球再生能源包括風力和太陽能，已蓬勃發展，甚至超越了核能。儘管如此，日本政府仍宣稱，2030年要讓核電恢復到20-22%。

日本地球之友抨擊日本政府不切實際，且為了擁核，說出許多謊言來包裝，例如「核電很安全安定」，以及「日本的核能使用規範是全球最嚴格的」。

擁核派還說核電有助於改善氣候變遷、減少碳排放，滿田夏花認為，這兩者實際上並不相關。

福島核災後，沒有使用核能，因發展再生能源，CO2碳排放持續下降 | 攝影：李育琴

從圖表中可知，日本在2011年後關閉核電廠，雖然火力發電增加，但是碳排放卻下降了。原因是民眾的節電，且日本開始發展低排碳的再生能源。

她強調，核電是大規模集中大量供電的系統，反而會促使民眾過度電力消費，仰賴政府供應的電力，而忽視了節能設備的投資。

此外，氣候變遷造成海洋暖化，可能使得需要海水冷卻的核電設施無法有效冷卻，造成機組跳電、發電效率下降等問題。更不用說，海平面上升對位在海岸邊的核電廠帶來的風險。

這又牽涉了另一個擁核者所說的謊言，就是宣稱「核電是便宜的電力」。滿田表示，核能發電不便宜，不只硬體建設成本高，發生事故時，要用很多安全機制來補救。而核災事故的處理費更是高昂，核廢料的處理也是另一筆難以估算的金額。

根據民間智庫計算，核電因時間拉長，要投入的成本更多，而綠色能源的使用時間越長，其成本會降低。滿田夏花最後強調，經過分析，核電成本龐大，最好盡快廢除，轉而投入再生能源的使用，是刻不容緩的任務。

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航