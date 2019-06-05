都是神經壓迫，為什麼有人痛、有人麻，有人是無力？

大家是否好奇，常聽到被醫師診斷有神經壓迫，但有的人是痛，有的人是麻，有的人卻是無力，症狀為什麼不同呢？其實重點在於壓到神經的程度差別。

Photo Credit：堡醫師 一張圖秒懂痠痛麻與神經壓迫

神經壓到時，有分程度嚴重與輕微，產生的症狀也不同。一般可以分為3種程度。

第一級：壓到神經邊緣，最痠最痛，但改善最快

一般人的肩頸痠痛，通常是第一級，約佔8成的症狀。有可能是肌肉太緊、姿勢不良等造成的神經被掐住、卡住、套住等等。也有可能是骨刺的壓迫，造成神經本身的血液循環不良等。

第二級：壓到神經實質，最麻，但不一定痛。肌肉稍沒力。而且會漸漸越來越沒力

若是有「麻」的症狀，就是第二級，也嚴重許多囉。需要快點復健治療，矯正姿勢。並且補充維他命B群等營養素，避免神經被壓壞了。

第三級：壓到整個神經，可能不酸麻痛，但很沒力

第三級壓迫的話真的很慘，會肌肉萎縮，無法恢復等長期不可逆問題。

若是第三級壓迫，會造成整個肢體無力（上肢或下肢），嚴重者大小便失禁（脊髓壓迫）。因此若是有嚴重無力的狀況，就是神經壓迫的緊急狀況，必須快點就醫評估是否需要處理。

手麻跟腳麻是一樣的狀況，都是神經壓迫。差別在於壓到頸椎神經或是腰椎的神經。

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486先生也曾經分享他腰痛手麻，害怕全身癱瘓，結果需要開頸椎手術的經歷。有些人拖太久沒治療，造成永久性的神經破壞，而殘留麻木等永久後遺症的現象。

如椎間盤突出，麻很久未治療（大於半年），就容易留下長久的後遺症。

腰椎間盤突出若有以下危險的症狀，如手腳無力、反射降低、大小便習慣異常等，需請醫師盡快評估，是否需要緊急開刀處理破碎的椎間盤。務必請專業醫師來評估，勿拖延手術時間。若積極復健3個月以上，改善成效仍不佳者，通常也需要手術治療。

本文經堡醫師授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

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