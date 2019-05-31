時間是往前走的，機會也是。不是所有的人都該無怨無悔地等待，每個人的時間都是有限的。用完了，就會捨棄；浪費了，也再不會回來。

人的心更不是鋼鐵，可以一再傷心，淚流光了，就不會再等了。不要測試一個人的底線，因為等到發現時往往已經來不及；不要等到離開才想挽留，因為決定不要了就不會再回頭。

機會用盡了，就只剩下結果。

不找你不是因為不想，而是不確定你想不想

有多少次，訊息都完成了，然後再按下「送出」鍵的前一秒，變成了「取消」；有過多少次，通訊錄都打開了你的資訊，卻把綠色的撥出鍵換成了紅色的掛斷鍵；有多少次，話都到了嘴邊卻變成一抹苦笑。

你可能永遠都不會發現，每一次與你看似平常的聯繫，背後都蘊含了一年份的勇氣。你也不會知道，每一次的訊息跳出的閃爍視窗，都是一千個想你在閃爍。

不敢常常找你，不是不想，而是不敢讓自己太想。

不要想著他的好，開始對自己好

有時候，你會試著去想，他的的欺騙或許是他的一種善意。

但其實不是這樣的。在他決定要對你一再說謊的時候，就再也不是一種善意。又或者，你們多年的感情只值這一點點的善意而已。

離開的人，他的好已經在過去，你不必再用它們來安慰自己，現在你只要開始對自己好，就好。

「沒事了」，我的事再也不甘你的事了

「沒事了。」這句話其實很殘酷。

堅強久了，就忘記怎麼訴苦；忍痛久了，就對傷習以為常；不被在意久了，就對冷漠處之泰然。可是，這些都不是你的本意。然而越是在乎的人，就越放不下，但就因為放不下，才更發現自己不在對方的心裡。

說著「沒事了」，是不想增加對方的負擔，但更是表示了對方對自己的不關心。「沒事了。」原來說的是：「我們之間沒有任何事發生」、「你的事，其實不甘我的事」。

分開了，也有用盡力氣

有些人不好相處，是的，你早就看出來了。

他脾氣不好、缺點說也說不完，但是，在很多時候，你卻只想跟他相處。無法取代，誰也替代不了。世界上有這麼多人，但他卻是你唯一想要相處那個人。因為他是唯一的，那個人。

每個人的一生都會遇到一個這樣讓自己難以割捨的人，遇到了好好珍惜，而若該離別了，就學著好好道別。使盡全力去愛一個人，分開了也要用盡力氣。

不被心疼，就更要自己心疼自己

「夠了！」這句話常常是說給自己聽的。

當陪笑成了賠罪，當努力成了理所當然，就像是把你的笑臉丟在地上踩一樣。不要試著在心不在自己身上的人做努力，愛情是求不來的，所以你要留下自己的自尊。夠了，當別人不在乎你時，請在乎自己。

不要把別人的不在乎變成是自己的受罪，不要自討苦吃、不要自找罪受。

一直追隨別人，是會累的；想累了，就不要再想，試著停歇一下。不要跟另外一個人要他的在乎，不把你放在心上的，再努力都住不進去；再用力，都是徒勞無功。

別人不要的好，就拿來對自己好；不被心疼，更要自己心疼自己。睡一覺，明天又是新的一天。

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰