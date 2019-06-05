「明治維新」如何讓日本從封閉島國，變成東亞最先進國家？

19世紀的內憂外患中，長州、薩摩的愛國志士打著「尊王攘夷」的口號推翻了僵化的幕府。在天皇的精神領導下，這些低階武士出身的政治家完成了一場全面而根本的偉大變革，使日本擠身世界強國之列，史稱「明治維新」

內憂外患：「改世」的期盼

19世紀的下層武士仍很悲慘。他們固定的俸祿遭不斷上漲的物價侵蝕，甚至不時遭自身也因勞師動眾的「參勤交代」制度而陷於財政泥淖的大名削減。相比，商人階層雖屬於社會的「下層」，卻享受著武士無法負擔的奢侈品。因此，許多武士將典雅的花園改種蔬果、或改從事手工業；而那些恪守職責不願從商的低階武士，只能看著貴族武士享受著私相授受的特權，過著拆東牆，補西牆的生活。

農民的生活也不好過。1833年，連年歉收與人為疏失，導致了慘絕人寰的「天保大饑饉」，至少數十萬人死於飢餓與疾病。憤怒的民眾將矛頭指向了政府，指控米商囤積居奇、政府放任壟斷，因此在各地爆發了民亂。幕府雖試圖以「天保改革」回應，卻成效不彰，反進一步使民眾對幕府失去信心。

圖片來源：Brooklyn Museum Brooklyn Museum黑船圖

歐洲人恃著船堅炮利，已在1840年的鴉片戰爭敲開了中國的國門。1853年，美國海軍准將培里率艦隊入江戶灣，一年後與德川幕府簽訂「神奈川條約」，打破了日本維持200多年的鎖國政策。後幕府又在列強壓力下簽訂了一系列的不平等條約。這些妥協被知識分子視為侵害日本「國體」的重大恥辱，重挫了幕府的威望，也使廣大國民感到日本淪為半殖民地的迫切危險。

幕府建立後200多年，過時的德川政權無法處理內部的社會問題，也無法對抗外來的西方強權。面對著國家的內憂外患，日本人強烈冀望著一次徹底的改革，一次天翻地覆的「改世」。

尊王攘夷：西南雄藩的愛國志士

在帝國主義的威脅中，首當其衝的就是位處西南的長州、薩摩藩。此處的低階武士，對幕府統治與外國侵略造成的社會混亂十分不滿，因此抱持著絕對的愛國主義，喊出了「尊王攘夷」的口號。這群「志士」主張推翻挾天皇擁權的幕府，將權力交還給天皇、並驅除外國勢力，維持國家主權。他們狂熱地展開了反對西方人的恐怖活動，四處破壞外國人的財產，還在1864年策畫了一次失敗的政變。此舉雖引來外國的報復與幕府的討伐，江戶政權此時已無力控制因自力改革成功日益強大、被稱作「雄藩」的各地諸侯。

在幕府試圖通過法國協助，建立現代化的軍隊以控制政權時，西南二藩也簽訂了祕密的「薩長同盟」約定共同對抗幕府。同時，隨著帝國主義的入侵，日本的民生經濟不斷惡化，使各地都爆發了動亂。社會的混亂在1867年名古屋「可好了！」之亂中達到高峰，數月中，男男女女穿著奇裝異服在大街狂舞縱酒，四處搜括酒食。因對社會徹底絕望而狂亂的人們唱著這麼一首歌：

從西方，長州蝴蝶飛進來； 從橫濱港，金錢湧出去。 有什麼不可以呢？ 好啊！這樣不好嗎？ 這樣可好了！

1867年11月，長州、薩摩、土佐、佐賀四藩宣布「大政奉還」將政權交還給天皇，因此與幕府間正式進入了後稱「辰戊戰爭」的內戰狀態。不過，隨著「可好了」之亂擴散到全國各地，德川幕府早失去與西南雄藩一戰的實力。戰爭一面倒的進行，1868年1月3日天皇軍進入天皇所在的京都，4月幕府的根據地江戶投降，改名東京，1869年所有抵抗結束。265年的德川幕府統治正式終結，這些西南出身的低階武士，以西鄉隆盛、伊藤博文、木戶孝允為首的愛國志士成為了日本新的統治者。

破舊立新：新時代的開端

戊辰戰爭後，不滿時政者成了當權者。他們深感只有徹底改革才能使日本脫離困境。如伊藤博文於其回憶錄所說，他們的目標是「繁榮、力量、文化，並且此後在平等的基礎上被認可為世界上最強大、最文明的國家之一。」他們確實做到了。

明治政權雷厲風行的進行了一系列社會改革，破除舊時代的「陋習」。第一步是廢除過去基於儒學的士、農、工、商的四階層，重劃為稱為華族的貴族、稱為士族的高級武士、以及稱為平民的廣大民眾（占90％以上），後又陸續撤銷了關於職業與交往的限制。二是廢藩置縣，收回各地大名的權力，改為中央指派的縣官以加強中央對地方的控制，其成功連英國駐英公使哈里，都驚嘆如此快速且和平的中央集權過程「非人力所能及」。三是建立以徵兵制為基礎的新軍隊，並削減武士俸祿，甚至剝奪了武士帶刀的權力，結束了武士作為職業軍人骨幹的任務。

圖片來源：《末代武士》劇照 電影《末代武士》即是以薩摩之亂為背景

自然，如此大規模改革的反彈也不在少數。除了零星的民變，較嚴重的叛亂還是由不甘沒落的士族發起。其中最著名的就是1877年的「薩摩之亂」。西鄉隆盛雖同屬辰戊戰爭中的英雄，卻較堅持傳統。因此，在出於對韓政策的歧異辭官回鄉後，他隱然成了舊武士中的精神領袖。由於身旁圍繞著感覺被明治政府出賣的年輕武士，他最後不太情願的在鹿兒島揭竿而起，反抗自己一手打出來的政權。然而，他率領的武士卻不敵對抗由平民組成的現代化軍隊，最終戰敗自殺。西鄉隆盛的失敗是保守勢力最後的反抗，也象徵著武士時代的正式結束。

可以發現，明治維新不能理解為單純的「西化」。很多關鍵的改革比起模仿西方，更是去除僵化過時的舊制度，代之以符合社經環境的政策。即使是西方色彩較深的制憲與經濟改革，明治改革也不照搬西方制度，而是根據日本獨特的國情，塑造了仍深具日本色彩的現代社會。

文明開化：東亞第一個憲法

在明治政權逐漸穩定後，針對「長薩集團」瓜分權力，對新幕府的批評逐漸出現，民間也出現了探討憲法草案的民權運動。另一方面，為了廢除過去簽下的不平等條約，也有必要向西方國家證明日本真的成為一個「文明開化」的國家，也就是一個具有憲法的現代政府。在這些壓力之下，明治天皇在1875年頒布了《立憲政體詔書》，宣布要逐步建立憲政體制。

圖片來源：作者提供 明治憲法，可見各自仍有「法律範圍內」、「不違背臣民義務」等限制

經過了10多年的國外考察、國內討論，明治天皇在1891年將《大日本帝國憲法》遞給了黑田首相，並入伊勢神宮向祖先報告今後日本國將有新的「基本大法」，正式使日本成為東亞首個具有近代憲法的國家。明治憲法主要參考與日本國情相近，偏向保守、專制主義的德國憲法，但仍大幅超前時代，並對日本政治具有重大影響，如民權家高田早苗所評「遠遠高於期望」。

明治憲法的起草者伊藤博文，在考察了國外各地的憲法後，在自由主義與傳統上以天皇為尊的「國體」間做了取捨。首先，言論、人身自由等人權雖被保障，卻是由天皇所賜予，而不是不可動搖的基本人權，因此人權的保障不是絕對，而有「在法律的規定內」這種條件存在。再者，憲法雖以三權分立為基礎，天皇以及代行其職責的內閣權力極大，例如帝國議會並不是「立法機關」，而僅是「天皇立法的輔助機關」，而且內閣僅對天皇，而不對人民或議會負責。

這些取捨反映了當時的日本國情，明治政治家雖感到變革的壓力，卻也不希望全盤照搬西方的制度，而是制定了在他們心目中符合「現代的日本」所需的憲法。明治憲法的性質有一定的模糊空間，使日本政治也不斷隨時代變遷，從明治時期的內閣元老政治、大正時期的民主政黨政治、到昭和時期的軍國主義政治，不同時間對天皇、內閣、議會的角色的闡釋使明治憲法的實行有截然不同的面貌。

殖產興業：走向工業社會

除了社會文化的「文明開化」外，明治維新的另一個口號就是「殖產興業」，也就是發展經濟，培植工業。政府首先推動的就是現代化的基礎建設。通訊部分，至1890年時，日本已在全國運營200多個電報局，也設置了50多個電話局，不過當時的主幹還是由「郵便之父」前島密所建設的郵政系統，自1871年以來已處理了2億多份郵件。同時，政府也改革幣制，將本來高達1600多種的紙幣，簡化成沿用至今的日圓，又設立大量國立銀行以支持產業的資金需求。

除建設之外，政府也直接經營一些重點產業，諸如東京－橫濱的鐵路公司、長崎與水護的軍事工業，及機械化的紡織模範工廠。然而，大量的建設支出與無效率的官營企業使政府債台高築。岩倉具視曾經說過「寧願將九州與四國賣給外國人，也不想再借更多的債。」可見當時財政情況多麼嚴峻。因此，後來政府逐漸縮減財政，將產業交由私人，專心於培育企業成長。

政府離手後，紡織業就興盛了起來。本來政府建設的模範工廠空買了昂貴的機器，卻沒有相應的技術與經營能力。但日本商人後來針對日本的情況進行了種種技術創新，用木頭取代貴重的鐵製機器，大幅降低了成本，使輕工業成為了經濟發展的火車頭。

政府培植產業時，日本經濟的特色──財閥也發展了起來。以四大財閥三井、三菱、住友、安田為首的大集團通過政府的保護發展了日本的重工業及金融業。例如上次提到的三井財閥就是在辰戊戰爭中支持天皇軍押對了寶，取得了大量的政府資金，後又因此取得了九州煤礦的開採權利，成為了「三井的金子」。三井集團後來又跨足銀行、紡織、製紙等等產業，並將本來以家族為主幹的決策模式轉化為現代的控股公司制度，形成日本財閥的典型。

隨著新政府上台後產業限制放寬，許多地方的小手工業者也發展了起來，甚至進入了世界市場。如金澤的金箔業本受限制只能有100多名工匠，但在解除限制後，從業人數急遽擴張到了1500多人，最後甚至取代了本由德國主導的金箔產業，最高占了世界市場的90％。另一方面，日本人也試圖模仿本由外國進口的商品。例如福原有信本在銀座經營西藥房，但後來決定自行研究開發高價的化妝品，最後變成了世界知名品牌資生堂。

明治維新成功的將日本轉為一個飛速進步的近代社會，這奠基於幕府時代的基礎。對天皇的忠誠鼓舞了愛國及改革的熱情，天皇虛位統治的傳統又催生了立憲主義，原始工業化也使沒有了限制的產業，如脫疆野馬般發展，使日本在數十年間發展為經濟強國之一。然而在進步的凱歌中，憲法的缺陷與發展的代價，也為日本的未來投上一道的陰影。

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本文經蔡霖東授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航