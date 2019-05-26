血染東非種族滅：反思盧安達大屠殺，真相是正義的前奏曲嗎？

白宮卸任後，柯林頓（Bill Clinton）在出版著作中提到，此生最大遺憾就是未曾出兵介入1994年的盧安達大屠殺。那是在美國剛剛倉皇撤出索馬利亞未久，那是一個交雜著仇恨和感傷，永誌史冊讓人難忘的大屠殺。雖在人類歷史並不少見，然則系統性的生命滅絕標幟著人性無可寬恕的「根本惡」，就在25年後的今天、這場發生在東非的種族淨化（Lustrace）仍然歷歷在目，更可悲的是我們無法百分百肯定不再發生。

《盧安達飯店》

電影《盧安達飯店》只係一端，圍繞著大屠殺的討論不絕於縷。可能不少人都知道慘劇始於一場死了兩個總統的空難，人口數佔八成、歷史上久居弱勢的胡圖族藉此展開了針對圖西族的種族追殺。老的幼的、男的女的人人都在槍響下成亡魂，從空難發生的4月6日開始，一百天內死了八十萬人。這樣難以想像但也真切發生的恐怖就在兩個同文同種、坐擁相同文化、一樣信仰的族群，想來難以置信。盧安達的故事已為人寫得太多，本文不欲細贅事件發生緣由、過程云云，我想或者可從國際法角度的「人道干預」和轉型正義的操作類型兩大層面分述。

國際法上的「不干涉原則」

首就國際法視角言，立基國家主權完整與獨立性，國際法上的「不干涉原則」（non-intervention）乃尋常通奉準則。這是一個有長久歷史但非全無爭議的原則，「不干涉」的緣由不僅指向主權國家獨立自主，更且關乎國際秩序平衡和區域安全，用以防杜任何國家行帝國主義擴張或領土侵略之實。當然國際法上所謂「軍事干涉」和「武力攻擊」（armed attack）容有程度差異，惟基本上都是破壞國際和平與安全，都為國際法不允。

「不干涉原則」的國際法實例

但也就是在這樣主權為上的國際法規範下，許多長年獨裁的軍閥或殘殺自己百姓的領袖藉此「不干涉原則」為保命符，正當化自己排拒外國勢力關心人權。

國際法上「不干涉原則」最著名案例厥為1986年的「尼加拉瓜案」（Nicaragua Case）。當時國際法院判決書寫道：「不干涉原則禁止所有國家直接或間接介入其他國家的內部或外部事務，不干涉是基於主權國家有權決定其自身事務，包括選擇其政治、經濟、社會和文化體系，以及其外交政策制定等等，使用強制方法干涉這些選擇並不妥當，尤以使用武力干涉的強制手段更乃禁止。」蓋唯一合法的國際法上干涉依據來自聯合國憲章第七章行使執行措施（enforcement measures），這個條陳可以豁免聯合國憲章第二條第七項明文的「不可干涉會員國內部事務」。

軍事干涉的理由不只一項，從保護僑民、維護民族自決原則（self-determination）、介入內戰等等都是，而其中最最獲有政治正確與外交支持可能性的就是「人道干涉」（humanitarian intervention）。簡單的說所謂「人道干涉」的意涵係指「一個或數個國家以軍事力量進入他國，保護該國人民不受重大人權侵害。」但這在國際法上不是一個沒有爭論的原則，具體事例如1971年的印度揮軍孟加拉、幫助孟國境內遭迫害少數族群；又在1979年、會吃人肉的烏干達暴君阿敏被坦尚尼亞入侵推翻也是一例，而烏干達正是盧安達政權更迭和大屠殺爆發的關鍵鄰國。

國際刑事法庭的設立與流變

盧安達慘劇在國際法上另一個著名意義就是促進了國際刑事法的發展，在還未有《國際刑事法院規約》當耳，安理會授權下即曾有過前南斯拉夫與盧安達國際刑事法庭設立，後來規約成立後納入了種族隔離罪（apartheid）和侵略罪（the crime of aggression）等，若縱言以論則前揭兩法庭和後來的《國際刑事法院規約》最大差異可能落在第三十條的主觀要件——故意（intention）和明知（knowledge）。

要談這些當然還可以說說獅子山特別法院、東帝汶特別刑事法庭、或者柬埔寨特別刑事法庭等著名案例；再且國際刑事法院和聯合國間關連同是國際法上重要議題，如2011年5月聯合國安理會將利比亞總統格達費送交國際刑事法庭審理。而若單就國際刑事法院來談，從2002年開始運轉後，受理了包括烏干達、剛果、中非共和國等數國移送案件，這裡面有締約國主動將境內人權侵害事件移送者；也有聯合國安理會將案件移送國際刑事法院的檢察官者、例如肯亞和象牙海岸；最著名案件則如蘇丹前總統巴席爾（Omaral-Beshir）因為達弗大屠殺、而被國際刑事法院檢察官以違反人道罪逮捕。引這些例子是想指述國際（刑事）法在拘束力上不若許多人所想薄弱，又從此可比對包括盧安達在內，涉及種族與人道的屠殺、當今世界主軸體系如何面對。

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轉型正義在盧安達

再就轉型正義層面申述，大屠殺過後的盧安達和如今全球許多國家一同，浸身難以完美又不得不做的轉型正義工程。在圖西族領袖、菁英出身的現任總統卡加梅（Paul Kagame）平定屠殺後，「我們現在都是盧安達人」成了政府奉之圭臬的口號，彼我劃分和族群異同歸入法律體制下嚴禁。

卡加梅的政府在屠殺後的幾年每週在烏魯威洛酒店（Hotel Urugwiro）舉辦「反省會」，這不像是瓜地馬拉轉型正義的「澄清歷史」，也不似南非的「真相與和解委員會」。謂轉型正義者當然是個龐大且深邃的多面向難題，但以法律或程序切入，有時而窮的難以達到政治哲學高度，具體的說，「歷史會是法官」不必然一定發生，德國發生在1985年的歷史學者大辯論就是一端。大牌學者恩斯特・諾特（Ernst Nolte）寫下《不會繼續的過去》、企圖以比較淡化納粹種族清洗的過往，就是極右學術遮羞經典。

「賈卡卡」法庭、應報主義與和解共生

這裡無由延贅所有轉型正義的類型與意涵，或者本文可以說說盧安達大屠殺後該國政府所採饒富特色的「賈卡卡」（gacaca）法庭。在盧安達語言中，「賈卡卡」意味著「草原上的正義」，這源出於古老土著的審判庭就這樣援採於大屠殺後。「賈卡卡」可以宣告徒刑、但不能判處死刑。這是一種超級快速甚至極其草率的審判，組成份子主要乃地方頭人，最慢幾天、至快甚且一個小時就終結一件連環屠殺案。「賈卡卡」的重點係在被告坦承犯刑，只消坦白則必定從寬減刑，這理論上是個開窗予族群間橄欖枝的計畫，同時賦予1994屠夫們重新回融盧安達社會的機會；惟另一方面真相擷取和司法正義之間扞格、多大程度上背離歷史轉型，這也饒引討論深思。

賈卡卡法庭難以想像的總共審理了兩百多萬件案子，國際特赦組織和人權相關機構則屢次猛烈砲火，抨擊「賈卡卡」法庭流於速成、嚴重不符轉型正義宗旨。然此事重點與矛盾所在，正於盧安達的「賈卡卡」自始沒有想要步履西方核心價值衡平，咸認框架下的「三U」——「真相」（ukuri）、「和解」（ubwiyunge）、「正義」（ubutabera）本非賈卡卡邏輯下妥協所能達至。

質言之，如今盧安達有著高度融合族群、更且大幅提升「盧安達人」識字率、醫療保障、國家基礎建設等等，但於卡加梅操刀下的族群傷痕修復踱步於「應報主義」和「和解共生」之間，有實用快捷效益、但可能少了具歷史縱深的磅礡反省。

中南美、韓國乃至西班牙的轉型正義難題

類同史實而言，1980年代宏都拉斯一件著名失蹤謀殺案——羅德里哥案（Rodriguez）捲雪般掀起拉丁美洲風潮，連串「強迫失蹤」案件在中南美各國、在美洲人權法庭（Inter-America Court）都被強力關注。具體的說，種族相殘或人權迫害的轉型正義工程漸次在地球上各個角落開展。歷經三千多個日子、無數「強制失蹤」後，宏都拉斯在1992年成立「人權保護委員會」，冀求真相。瓜地馬拉則在長年內戰後透過教會成立「總主教人權辦公室」，大規模援引受害者證詞欲「重建歷史記憶」；同樣在中南美，烏拉圭和巴西的轉型正義報告、同時襲用阿根廷報告名稱為《一不可再》（Never Again）。

在亞洲，台灣的鄰國韓國在1998年金大中當選總統後，在其自家政黨率先成立「濟州四・三事件真相調查特別委員會」，隔兩年並通過《調查疑問死特別法》，特別針對離奇死亡的民族運動人士案件偵查，只是很可惜承辦委員會不若南非「真相與和解委員會」擁強制處分權、可以核發傳票與逮捕令。同樣韓國在2005年，盧武鉉總統上台後國會通過《為真相與和解澄清過去事件基本法》，這是一個相對下比較全面且深層的官方調查，在同樣有著威權政體侵害人權歷史的台灣，可以借鏡。

當然可以再舉西班牙歷經佛朗哥政權後的調查與《特赦法》；或是前捷克斯洛伐克1991年通過的《淨化法》，但這些容且指涉不同處理手腕、甚至目標，但我想核心的問題落在「真相與正義是否必然扞格？」，又「真相是正義的前奏曲嗎？」本文想以曾經慘絕人寰、深陷血海屠殺的盧安達為端點思索，一套完整、符合效益且對子孫能交代的轉型正義工程，面貌該是如何？

以盧安達為例，如今的承平安康很大程度建立在卡加梅個人雷霆霹靂又帶著凶狠的明快操作。長年在任，如今依舊續任總統的卡加梅不要精緻完美的回復正義，也不如某些真相委員會將「政治暴力」和「違反人權」分殊，某種程度上他甚至放過了很多參與屠殺的胡圖族人，事實上卡加梅自己也以暗殺手段對付了不只一個政敵，我們或許可以說在他領導下的盧安達是種變形的「轉型正義」，是一場斷然決絕、直指和解目標的強制！現在的盧安達人確實普遍過的比大屠殺前安好，但這模型是不是能夠全然套用於台灣，本文覺得可疑。

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回首盧安達，深思台灣白色恐怖

筆觸盧安達當然緣起這驚人屠殺周年，然則一個更有意義、「可能」可以避免將來再犯的踏石即是本文後段援引的轉型正義討論。本文當然無從全面深入這個當今熱門實也超艱難的課題，在我看來法律和行政手段嵌入前、政治哲學與歷史縱深的反思毋寧轉型正義奠基全盤的圭臬。我們可以討論東歐式轉型正義的「淨化」（Lustrace）和「肅清」（Bereinigung）適不適合台灣？也應該思索盧安達曾經真切的血流成河到底成因自哪？盧安達後來採用的超極簡草原式正義、適合台灣嗎？

這些問題難有簡率答案，但我以為一套通盤布局、正視過往的轉型正義推演勢不可免，我們不能因為民進黨對軍情體系掌握之弱、因為國安局近乎公然抗命拒絕開示文獻就鬆手；除了讓原住民耆老數十年後在亂葬崗找回父親墳塚，政府應該最大可能的依法律以國家權力斧刃，拼湊事情真相、找出環節中似乎永遠缺席的加害者身影。再者將這樣調查結果與轉型思維排程國民教育更是刻不容緩，我們應該在想法萌芽處植根，應該踩定明確歷史評價是非，不用畏首畏尾、就清楚地讓下一代知道蔣家父子曾經的滿手鮮血。

如果說盧安達大屠殺對人類社會、對台灣有什麼啟示，我認為那就是面對邪惡——我說的是純然的「根本惡」，我們應在第一時間迎頭痛擊斷然處置，在數十年後今天追索同樣不容退卻，轉型正義途徑多重自不待言，但我以為想要清醒的認知那就該走一條最簡單純粹的道路、我們要勇敢且耐心的直視，堅定走出台灣這個國家的明日晴。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航