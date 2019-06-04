永和豆漿深入內蒙：我在二連浩特看見中國邊境貿易的縮影

二連浩特，位於內蒙古的一座蕞爾小城，卻是中國與蒙古國間最重要的邊境口岸。出於喜愛邊境風光，此地也納入我內蒙古行程之一，更因旅途中的陰錯陽差，足足在當地漫遊四天，原本是旅人的遊覽逐漸轉為融入當地，隨著時間緩慢流逝，意外對二連的印象深刻起來。

台式早餐深入內蒙古邊境

首度踏足內蒙古，採取自北京搭乘臥鋪巴士夜行方式，於清晨抵達二連國際車站。出入蒙古國的班車同樣在此匯集，帶來許多寬面細眼，身形壯碩的蒙古漢子與濃妝豐腴的蒙古姑娘。迅速解決住宿後開始尋覓早餐，沒想到車站附近有間「台灣永和豆漿大王」，光憑台灣二字我便毫不猶豫地捧場，店家樣式繁多，路線與台灣不盡相同，但口味可以，份量比台灣還大，眼見食客多是蒙古國來的大叔大媽，真難想像台灣的早點飲食也得以征服蒙古人的味蕾。

Photo Credit:高紹沖提供

飽餐後展開城市探險，二連市區不大，鬧區不在長途車站附近，需向南走過圓環。而「二連浩特」為蒙語音譯，「浩特」為城市之意，因城東北有巨大鹽池，遠望煙波繚繞，常現斑斕海市蜃樓，真有大湖景觀，其實卻是粒粒白鹽的荒原。蒙語描繪此景即為「二連」，因此二連浩特是座斑斕之城，與多數台灣人對塞外風光的直接聯想有些差距，況且內蒙古發展多年，都市化發達，即便是二連這樣的邊境小城，亦設置飛航國際線的國際機場，擁有粗具規模的市容，並非盡是草原，恰反映出內蒙古的多變地貌。

由於時間充裕，前兩天便徒步走訪城市，直接貼近當地生活，二連的大型建築如車站、飯店等多是俄式風格，頂上三角錐搭配大時鐘，主建築乳白淡雅，格局雷同，矗立於街道兩旁，包裹住內裡的磚瓦平房，有種共產主義遺緒的味道。四處的招牌中蒙文並呈，途中還發現蒙醫診所，代表蒙古自成體系的傳統醫學。

二連的街道名除中國常用的新華、前進外，同樣保有蒙古詞彙，既有察哈爾街、肯特街，還有成吉思汗大街。二連的路面則寬敞乾淨，常見滿載貨物的吉普車呼嘯而過，提醒我不忘促進當地經濟，中蒙俄交易市場人潮雖不多，但販售多項蒙俄商品，顯現出二連邊城特性。二連的超市更匯集內蒙古商品，貨色齊全，並販賣俄羅斯巧克力、蒙古馬肉或牛肉乾、羊奶片、羊奶糖等，便宜好買，相當推薦。

二連國際汽車站｜Photo Credit:高紹沖提供

中國邊境貿易的縮影

二連浩特的發展其實是中國邊境貿易的縮影，二連擁有好幾座大型商場，如義烏商貿城等，一踏進去，迎面而來就是手拿人民幣，操蒙語意欲地下換匯的民間人士，並且不只一位，有興趣者還能比價，顯示蒙古國赴此採購的人數之多。而商場店鋪也是五花八門，但仍以中國製的平價生活所需用品比例最高，商城內更是人聲鼎沸，蒙文招牌遠大於中文，原來二連鄰近蒙古國店境城市扎門烏德市，蒙古男女老少客商，紛紛跨境而來，大包小包選購生活用品、服飾衣物、甚至連家電都一網打盡，商城外俄式中古吉普車排排停妥，一車車運回蒙古國，公路口岸上絡繹不絕，盡是蒙古車隊。

除發展邊貿外，位處蒙古高原的邊境旅遊也是二連的指標產業，二連因地處乾旱，地貌破壞不大，保存許多恐龍化石，成為知名的「恐龍之鄉」，「二連盆地白堊紀恐龍國家地質公園地圖」便是知名景點；其次是伊林驛站博物館，介紹二連本身的歷史，二連是過去張庫大道（張家口至庫倫）的必經驛站，堪稱北方絲路的要道，商隊在此交往頻繁、駝商眾多；三是戶外恐龍造景，逼真的恐龍實體模型、恐龍化石模型、恐龍形狀大型地標遍布郊區，大小恐龍在此奔馳追逐，營造出恐龍出沒的神奇景觀。

二連盆地白堊紀恐龍國家地質公園入口｜Photo Credit:高紹沖提供

蒙古國邊境小城扎門烏德的謀生之道

二連尚有中國與蒙古國專門簽訂的「蒙古國邊境旅遊」，招攬中國遊客赴蒙古國邊城扎門烏德一日遊。一日遊行程其實頗為陽春，於入境蒙古國後，最重要的景點是扎門烏德火車站，為西方哥德式建築，其他便是規模小巧的藏傳佛教寺廟，中午則至蒙古西餐館品嘗蒙式西餐，算是「沾醬油」的蒙古旅遊。

而扎門烏德意為「道路之門」，乃中蒙間最大的鐵公路口岸。蒙古政府已通過「扎門烏德自由貿易區法」，甚至特許經營博彩業。一座蒙古邊境小城，得以受到蒙古政府的重視，無非是考量邊境貿易的興盛，中國也因扎門烏德市的重要性，於2014年7月時正式設立駐蒙古國扎門烏德總領館。憑藉中國觀光客驚人的消費力，蒙古邊境小城儼然仰賴中國維生。

再就蒙古國角度來看，蒙古2012年實施《戰略性經營領域外國投資協調法》，嚴重打擊投資者信心，出現外來投資顯著下滑、通膨飆升、失業率居高不下、外債節節上升、外匯儲備見底等問題，困擾蒙古經濟的長期發展。因此借助鄰國中國與俄羅斯開發天然氣、煤炭和銅等礦物資源，並藉由中國港口外銷全球便成為蒙古政府施政的重心。事實上中國連續多年位居蒙古最大貿易夥伴以及投資來源國，而蒙古包含煤礦與銅礦等90％以上的產品亦出口中國市場，邊境口岸與邊境貿易同樣是其中重要一環。

中國「一帶一路」的突破口：邊境貿易

而觀察中國對蒙政策，其實頗有連貫性，2014年8月習近平訪問蒙古，同年8月21日中蒙跨境購物網站「城市商店」運行，以跨境電子商務型式進入蒙古一億美元規模的網路零售市場。2019年蒙古國總統巴特圖勒嘎4月訪問中國並出席第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇。中國積極搶佔蒙古市場，牢牢地讓蒙古搭上中國「發展列車」之意圖明顯，邊境貿易更是足以切入市場的突破口。

綜上所述，中國「一帶一路」雖說的確是志在貫通歐亞，將中國製商品打入中東歐，深入印度洋等地，但其實因中國漫長的邊境線，加上陸上諸鄰國多半不振的製造業，中國便宜又大碗的商品得以成功滿足其需求，拿下其市場。以內蒙古二連浩特與滿州里對蒙古國、俄羅斯的邊境貿易來看便是如此，於中亞哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克等地，類似狀況更層出不窮。透過中蒙間發達的邊境貿易，走細水長流模式，中國目標讓中國製商品充斥鄰邦市場，讓「貨出去，人進來，內蒙發大財！」

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航