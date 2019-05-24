同樣面對Ubar競爭，日本計程車如何成功取得優勢？

來往台日兩地，每每踏上國門第一刻只想坐上計程車直奔回家。幾年前在因Uber沒有繳稅而被勒令營業時，我搭過一台可能囊括了所有司機糟糕缺點的計程車：嚼檳榔、抽煙、繞路。路上當廣播新聞報導Uber被勒令停業的消息時，這位運將大哥振聲高呼政府終於還給他一個公道，並開始向我抱怨他前陣子因為Uber的關係收入少了許多，這個對話最終因為煙味實在太臭，我便隨便指了一個地方讓他放我下車。

這個經驗對許多台灣乘客來說並不陌生，但綜觀我在台日兩地生活11年的經驗，這點在日本基本上是絕對不可能發生的；反思近日台灣的Uber可能再次退出爭議，我想跟各位分享，彬彬有禮但收費驚人的日本計程車產業，是如何面對Uber的強勢壓境。

Uber在其他國家之所以能搶下市場仰賴於對司機、車輛的嚴格控管，依照App計算出的最短路徑解決以往司機繞路多收費的問題。然而Uber來到了日本卻因為日本的計程車標配導航系統，司機及車輛都有極高的水準而失去了以往的利基點。反觀Japan Taxi有別於Uber的共享車輛作法，將各家計程車公司整合至該平台，透過Google地圖規劃路線並預先計算車資，搭配上QR Code掃描支付，強勢的在日本叫車市場打出了一條路。

我本身因為工作的關係曾多次使用Japan Taxi預約及即時叫車，有次因為趕著出門結果忘記帶錢包。還好Japan Taxi也有類似Uber的支付功能，上車下車都不需要付費，在App內就能完成一切交易，免除了找救兵的困擾。

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或許有人會說有些車隊已經提供了類似的服務，但站在一般消費者的角度而言，更在乎的是「計程車的整體品質」。如果今天計程車工會能夠團結起來抗爭，那為何不能團結起來把計程車的服務素質拉高，讓今天無論是叫車還是攔車都能享受到好的服務品質呢？

而從計程車司機來看，Japan Taxi這樣的資訊整合服務更提供了司機專用的App，使得司機能夠跳過一般叫車時繁複的人工配車步驟，而附帶的平板更提供了導航系統，能在客人一上車便知道要前往的目的地。

此外，完善的通訊功能使得乘客及司機能夠透過該平台聯繫，解決了雙方電話號碼的隱私問題。還有一個重點，就是與Google Map合作。無論你是使用什麼語言，只要在地圖上設好起點和終點，就可以試算車資，並且把資訊傳送到Japan Taxi上。這對於無論是本地人或者觀光客，都來的透明、並且方便。

今天Uber雖然時有優惠，但是在尖峰時段花費往往比計程車來得高的狀況下，為何許多人還是選擇Uber？不外乎車款新、清潔、駕駛服務態度好。反觀台灣的計程車，即使今天用App來叫車，車況往往不如預期。

同時，特別是轉運站、客運站排班的計程車，車況與駕駛素質依然讓人無法恭維。就算撇開素質等等不說，當我提著兩個行李箱還要撐傘的時候，台灣的計程車駕駛卻往往坐在駕駛座上無動於衷，我還真的不知道要求這項服務是有多難？

台灣需要適當的良性競爭，由業者觀點來看，自然各有法規立足點。但對於消費者而言，在意的並不是這台車是車行租賃車還是計程車，而是駕駛的素質、車輛狀況與服務態度這三個面向。過度的保護國內計程車產業將會創造出另一個扶不起的阿斗。作為一個在日本的台灣人，我希望日本朋友問我在台北搭計程車好不好的時候，我可以驕傲地跟他們說：便宜、好用、快速！

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航