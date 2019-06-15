《浮與沉》：攝影大師尤金史密斯，死時戶頭只剩18美元與令人作噁的房間

文：山姆・史帝芬森（Sam Stephenson）

1977年，五十八歲、坐在輪椅上的尤金・史密斯（W. Eugene Smith），在他位於曼哈頓二十三街閣樓公寓（loft）外的人行道上，看著二十幾名志工將他的畢生作品搬進兩輛貨運卡車裡，這些志工大多是對他充滿敬意的攝影系年輕學子。二十二噸（約兩萬兩千公斤）的素材打包妥當，接著要穿越半個國度，送往亞歷桑納大學新成立的攝影檔案館：「創意攝影中心」（Center for Creative Photography）。

這批貨物抵達土桑（Tucson）時，不但塞滿了一座高中體育館，還蔓延到外圍幾個房間。與腰等高的一落落箱子，從一面牆排到另一面牆，中間清出可以行走的通道。這些箱子大多都沒標示，裡面的每樣東西，都在紐約市的閣樓裡累積了數十年的灰塵。

這批貨運內容包括：三千張裱上襯紙或無襯紙的原片（master print）；幾十萬張嚴謹的5 x 7工作參考樣片（work print）；外加幾十萬張底片和印樣（contact sheet）。還有數百本單線圈筆記本和數千張3x5記事卡，全都寫滿註記；來自世界各方的地圖和圖表；幾百箱剪下來的報紙雜誌文章。史密斯寫了幾百封十五頁長、沒空行的信件給家人、朋友和點頭之交，而且寄出之前還油印了副本。貨運裡有幾十部相機，各式各樣的暗房設備，裝滿鬆掉的鏡頭蓋、橡皮筋和迴紋針的垃圾桶和垃圾箱。史密斯還有兩萬五千張黑膠唱片和三千七百五十本書。

這些貨運裡也包含一千七百四十捲積滿灰塵的盤式錄音帶，我們現在知道，裡頭有大約四千五百小時的錄音，都是史密斯在他前一個閣樓裡錄的，而且絕大部分是偷錄，那棟閣樓位於第六大道和二十八街交叉口，花卉批發區，時間是1957年到1965年。

想當年，那棟閣樓可是傳奇的下班後表演聖地（after-hours haunt），有許多爵士樂手在此出沒，像是瑟隆尼斯・孟克（Thelonious Monk）、祖特・辛斯（Zoot Sims）、羅蘭・柯克（Roland Kirk）、保羅・布雷（Paul Bley）、羅伊・海恩斯（Roy Haynes）、奇克・柯瑞亞（Chick Corea）、李・康尼茲（Lee Konitz）和艾莉絲・柯川（Alice Coltrane），也有古典樂手，像是史提夫・萊許（Steve Reich）。

偶爾會有些夜貓圈人士會順便過來玩一下，像是名媛千金桃麗絲・杜克（Doris Duke）、小說家諾曼・梅勒（Norman Mailer）、法國女作家阿娜伊斯・寧（Anaïs Nin）、攝影師黛安娜・阿勃絲（Diane Arbus）、羅伯・法蘭克（Robert Frank）、亨利・卡提耶-布列松（Henri Cartier-Bresson）和畫家薩爾瓦多・達利（Salvador Dalí）。

但對每一位名人而言，這裡就是聚集了一堆不起眼的樂手、皮條客、妓女、毒蟲和藥頭、邊緣人、騙子和小偷、巡邏警察和房屋督察、攝影系學生、裱畫的、裝滅火器的，以及算不清的其他人物。

錄音帶裡有一些荒謬的怪內容，像是1964年連續八小時隨機在閣樓裡錄下的各種聲響——史密斯在裡頭無所事事地踱步，打了幾通偏執狂的電話，從窗外飄進來的街道噪音，暗房水槽不絕如縷的滴水聲。

史密斯也錄了很多來自電視和收音機的聲音：黑人行動領袖詹姆斯・鮑德溫（James Baldwin）、馬丁路德・金恩（MLK）和麥爾坎・X（Malcolm X）的座談會；金恩在伯明罕的演講；約翰・甘迺迪（JFK）的大選和暗殺；明星主播華特・克朗凱（Walter Cronkite）朗讀冷戰新聞；古巴飛彈危機；1960年洋基隊和匹茲堡海盜隊（Pirates）的職棒大賽；卡修斯・克萊（Cassius Clay，日後的拳王阿里）與索尼・利斯頓（Sonny Liston）的第一戰；美國詩人朵樂西・派克（Dorothy Parker）朗讀她的作品；美國女高音雷昂婷・普萊斯（Leontyne Price）高唱威爾第（Verdi）的〈安魂曲〉（Requiem）；電台主持人朗・約翰・內貝爾（Long John Nebel）在深夜脫口秀節目與叩應來賓談論幽浮和外星人綁架；電視節目艾德・蘇利文秀（Ed Sullivan）；脫線先生（Mr. Magoo）；貝克特（Beckett）的《等待果陀》（Waiting for Godot ）和《克拉普的最後一捲錄音帶》（Krapp's Last Tape ）；美國演員傑森・羅巴茲（Jason Robards）朗讀費茲傑羅（Fitzgerald）的〈崩潰〉（The Crack-Up）等等。

當這批貨運抵達土桑時，病體孱弱的史密斯坐著輪椅在體育館裡繞來繞去，抱怨東西不見了，並對那些想要搞清楚這一團混亂的校方人員，表現出懷疑的神色。

在這段時間拍下的照片裡，史密斯看起來比真實年齡老了三十歲。他在大學開了講座，做為檔案收藏計畫的一部分，從這些講座的錄音裡，你可聽出他奄奄一息。他說得含糊不清，落東落西，還得費力喘息。但他還是不忘耍嘴皮：「我不會在講座一開場就講笑話——（停頓、深呼吸）——因為我通常會想辦法，不用講笑話就讓人哈哈笑（演講廳裡大笑）。」

Photo Credit: W. Eugene Smith｜原點出版 《瑟隆尼斯・孟克閣樓排練》，1959

在這之前兩年，一位醫生在病歷報告中指出，史密斯患有糖尿病、肝硬化、心臟肥大所導致的嚴重高血壓，以及血液循環不良所引發的小腿和皮膚炎問題。醫生在病歷上註明「不可喝酒」幾個大字，還在下面畫線強調。但是史密斯在土桑演講時，學生留意到，他喝了一杯又一杯的伏特加或威士忌加冰塊。

除了酒精之外，史密斯成年之後的大部分時間，都對安非他命、處方藥丸和非處方藥丸沉迷上癮。這些藥丸可以在暗房裡為他的馬拉松活動提供燃料；讓他連續三天、四天、五天不用睡覺。有證據顯示，住在閣樓那幾年，他還用過某種需要針頭注射的藥物（可能是更強效的安非他命）。

史密斯與他的檔案抵達土桑之後不到一年，他在一家便利商店購買貓食時，昏倒在地。一組救援小隊將他送往醫院。

史密斯住院期間，他的土桑鄰居幫他餵貓，因為他的屋子實在太可怕了，他們忍不住拍了照片。那些照片很噁心，會讓人反胃想吐，是我見過最惡劣的生活環境，但也讓人傷心難過。一疊疊發霉的盤子，一堆堆骯髒的衣服和床單，垃圾到處都是，貓咪為所欲為。和這些照片比起來，史密斯傳說中那棟髒兮兮、臭醺醺的紐約閣樓，看起來還比較像是人住的。

幾天之後，史密斯與世長辭。死亡證明上寫的是「中風」，但根據萬世不朽的爵士樂手查理・帕克（Charlie Parker）的說法，史密斯的死因是「一切」。他筋疲力盡。他放棄了。他留下銀行裡的十八美元，外加四萬四千磅（二萬公斤）的資料。

Photo Credit: W. Eugene Smith｜原點出版 《為胡安卡拉特魯希略守靈》，1950

經過二十年的研究，二十四次長途跋涉造訪史密斯的檔案館，加上在二十六個州與日本所進行的超過五百次訪談，我終於在北卡羅萊納的杜倫（Durham）完成這本書，當時我就站在吧檯高的書桌旁邊，那是我用史密斯八呎長的不鏽鋼暗房水槽重新打造的，他在1950年代末，把同一只水槽裝進他位於第六大道的閣樓裡。我的書桌後面，是史密斯訂製的松心木燈桌，以前他用這個燈桌來檢查底片。

史密斯的兒子派屈克（Patrick），就是1946年經典照片《邁向天堂花園》（The Walk to Paradise Garden ）裡牽著小妹胡安妮塔（Juanita）的學步小男孩，他在2006年把他父親的設備賣給我，當時他和妻子菲麗絲（Phyllis）正在清空他們位於紐約歡樂谷（Pleasant Valley）的地下室。他告訴我，條件是你必須全買。你不能只挑貴重的東西。有一天，如果我想買回來，你就要以原價賣還給我。幾星期後，派屈克和他兒子林克（Link）租了一輛卡車，把設備載到杜倫。

我希望史密斯的暗房水槽對我也有用處，但不是史密斯的原始用法。於是我把它擱在2012年為我訂製的金屬架裡，用一塊安全玻璃放在水槽的頂部當桌面，再用橡膠緩衝墊固定。如果哪天有人想重新拿它當暗房水槽，這個原件也還保留了完整性。

Photo Credit: W. Eugene Smith｜原點出版 《邁向天堂花園》，1946

史密斯在暗房裡投入驚人的工夫和努力，他相片裡那些細膩調整的明暗色調以及溫暖的紋理，會在翻閱檔案時不斷帶來神奇的體驗。除了他的相片之外，我也被那些神祕莫測、無法估價的錄音帶給打動，那些錄音帶是在他那個與世隔絕、骯髒凌亂的「爵士閣樓」錄製的，《生活》（Life）雜誌的行政和攝影部門以及其他比較理性的同僚都認為，隱退到那裡的史密斯已經精神失常，徹底崩潰。他們的看法並不全是錯的。史密斯的閣樓歲月標誌著他的沉淪（sink，與英文的「水槽」同字），深陷在毒癮以及唐吉訶德式的記錄偏執裡，最終導致他的自我毀滅。

在這過程中，他創作出一些最奇怪也最誘人的作品，這些作品加總起來，從時間和數量的角度看，遠超過他其他時期的作品總和，在這個夜晚荒涼、白日熙攘販售著易腐花卉的街區，這些作品捕捉到這棟閣樓內部與周遭那些美麗的、鬼魅的、麻煩的生活與時光，而這所有一切，都是他內在騷動的鏡影與象徵。

史密斯的記者生活就是走進世界，在異鄉外地為《生活》雜誌的讀者記錄雜誌指派的主題，然後帶著故事回來（二次大戰的戰鬥前線，科羅拉多州洛磯山裡的鄉下醫生，南卡羅萊納州鄉下的非裔美籍助產士），這樣的作息在這棟閣樓裡徹底逆轉，他哪裡也沒去。他用同樣偏執甚至猶有過之的熱情，記錄自身周遭的一切。這些作品比他的記者時期反映出更多的親密感，當指派的主題消失時，他的焦點反而更動人。

在這過程中的某一刻，我領悟到，我因為把焦點略略轉移到他旁邊，反而逐漸得到一幅更清晰的史密斯圖像，用同樣的方法，你也可以把天空的星星看得更清楚，本書就是這種廣角視野的實驗結果。

書籍介紹

本文摘錄自《浮與沉：攝影家尤金・史密斯的傳奇人生【百歲珍藏精裝版】》，原點出版

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作者：山姆・史帝芬森（Sam Stephenson）

譯者：吳莉君

看見他光明黑暗，偉大墮落的真實人生。他的傳奇，與紐約閣樓的爵士樂手共沉浮。

在二戰中搶拍險些喪命、揭發日本汞汙染遭黑道打傷。他是備受讚譽的人道主義攝影家，還是孤僻獨行、深陷酒精、藥物成癮的偏執狂人？

關於攝影、戲劇、藝術、爵士樂，更關於創作、理想與人生，進入這位重要攝影家——及所屬時代——的內在精神史

耗時20年完成，繁體版唯一尤金・史密斯傳記；1700卷爵士樂手、生活錄音；500人次，關鍵人物訪談：Robert Frank前妻、尤金・史密斯前妻……

「試圖為攝影家尤金・史密斯作傳或拍紀錄片，會是一件吃力不討好、且近乎不可能的艱難任務。」——約翰・伯格（John Berger）

非典型的不尋常傳記

任何書寫都必須試圖回答，是什麼樣的內在驅力塑造了藝術家展露於外的生命歷程？藉由歷史的複訪與覆述，我們能有一些截然不同的敘事可能？

讀者手上這本「非典型」的傳記，便是這樣的一次大膽嘗試，作者Sam Stephenson成功地藉由某種偵探般的追根究底、學究式的旁徵博引、史料控的檔案挖掘、散文筆法的舉重若輕，加上多重敘事、深入淺出的複數觀點，使得這本宛如廣角視野、配角不斷登場、充滿各種旁枝、且抗拒線型敘事的「非典型」傳記，表面上雖不執著深究於「攝影」一事，反而卻從史密斯生命周遭的諸般「雜音」，宛如意識流地更純粹觸及了這位重要攝影家——及其所屬時代——的某種內在精神史。

Photo Credit: 原點出版社

本文經書傳媒授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航