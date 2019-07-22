「男裙週」引起迴響，板橋高中：下學期開始，男生也可以穿裙子上學

（2019年7月22日 15:30｜更新：李修慧，核稿：楊之瑜）

5月間，新北市板橋高中學生會發起「男裙週」活動，引起廣大迴響，6月底板中召開校務會議討論服儀規定，確定未來男性學生也可以穿制服裙上學，成為全台第一間開放男學生穿制服裙上學的高中。板中學務主任林三維表示，不是鼓勵男學生穿裙，回歸單純男女平權的教學環境。

《中央社》報導，今年5月間，新北市板橋高中學生會發起「板中男裙－裙聚效應」，呼籲校內男性師生在5月校慶週穿裙來上課，響應性別平等，引起逛大迴響。板中6月底召開校務會議討論服儀委員會提案的服儀規定實施要點，大幅鬆綁男、女生制服限制。

根據板中學生會在臉書貼出的校務會議資料，原規定男生穿著深藍色長褲，女生穿深藍色下裙（長褲），穿裙子時期長度不得短於膝蓋上10公分；修正通過後未區分男、女生，僅規定穿著素面制服褲（裙）子，以藍色及黑色為主，即男生也可制服裙上學。

板中學務主任林三維上午接受《中央社》記者專訪表示，主要是基於性別平等及尊重學生自主精神，不僅制服鬆綁，拿掉男、女字句，也放寬社團服裝進校穿著限制，會中多對裙長有意見，最後仍維持穿裙時裙長不得短於膝蓋上10公分規定。

他說，服儀規定修正後將於新學年實施，學校會在新生訓練及開學典禮等場合重申學校尊重學生自主立場，也不是鼓勵男學生穿制服裙，一切回歸單純男女平權教學環境。

教育部學生事務及特殊教育司長鄭乃文今天接受《中央社》記者專訪表示，樂見學校經民主程序討論，且打破性別刻板印象，這應該也是台灣首見。

（以下內容發布於5月10日）

【原標題】板中學生會發起「男學生穿裙子」，市議員：家長會不讓孩子讀板中

新北市板橋高中學生會本週舉辦「板中男裙—裙聚效應」，校長賴春錦指出，希望透過這樣的活動打破性別刻板、尊重氣質差異。不過，新北市議員林國春8日質詢則質疑持續性宣導學生穿裙子是否合適？認為校方應考慮家長心情，否則很多家長會不希望孩子讀板中。

板橋高中第貳屆學生會指出，6日至11日是校慶週，將舉行為期6天的「男裙週」活動，邀請男同學們一起穿上裙子，學生會也提供近三十件不同尺寸的制服裙供同學借用（借用辦法）。學生會並指出：

穿著男裙只是一個表徵，我們的目的是讓性別議題真正發生在生活中，同學們可以利用這個活動勇敢做自己，以及實踐你的友善和尊重。不管有沒有穿裙子，只要你願意，都能以不傷害他人為前提的不同形式表達對活動的支持或看法。

最後，請同學不要強迫周遭的人或以訕笑的方式對待這場活動，而是要深刻思考其背後的意義。

學生會也在影片中表示，「如果我們的同學能夠因此被同理、尊重，我們願意為了他們勇敢一次、兩次、好多次，這樣或許我們就不會再失去任何人。」

就連板橋高中校長以及老師都錄製影片力挺學生會活動，讓性別教育不只是口號，除了打破性別刻板、尊重氣質差異，並表示裙子不限性別，邀請大家一起成裙結隊。還有男老師跟女老師說，「以後你的裙子給我穿吧！」

林國春議員：會有很多家長不希望讓孩子讀板中

新北市議員林國春8日質詢教育局業務時，強調他對不當教材侵入校園「零容忍」，林國春說，很少請校長到議會來，但是有很多家長向他反映「男裙」活動的事，他才特地請板橋高中校長賴春錦出席「備詢」，此事也引起網友熱議。

林國春認為，如果是表演活動，笑一笑就算了，但如果是如期、定期的活動，有通知家長嗎？他說，應該要讓家長知道，這活動適不適合？是否符合比例原則？要跟學生會溝通，這種持續性的宣導教學生穿裙子，呼籲喜歡穿裙子的去穿裙子到底合不合適？校方要考量家長的心情，要跟家長講一下，否則會有很多家長不希望小孩讀板中。

校長賴春錦回應，該活動是學生會的活動，活動是自由參與，沒有強迫性，也不是定期性的，主要是希望打破性別刻板印象，尊重氣質差異，孩子們想穿就穿，不想穿也不會強迫。

林國春事後在臉書上發文稱「我們反同志，但我們尊重，各自有各自的立場，沒有誰對誰錯」、「對於板中男裙週這個活動，沒有禁止學生會或是學校舉辦，重點是學校並沒有通知家長有這樣的活動」、「高中男生穿裙子如果是三五分鐘的表演活動，我們當然是樂觀其成並尊重的，但如果是常態化，適不適合就要再多方考慮。」

新北市教育局長張明文則回應，這是學生發起兩性平等的活動，原則上是具有正面意義的，教育局也認為活動出發點是善意的，對此表示尊重。

張明文表示，高中學生已是接近成年，是有必要對社會有所探索及學習，但重點不能有強迫性及讓學生有不舒服的感受，因此，學校應從旁輔導協助，同時也應與學生家長加強溝通，這也是學習及機會教育。而成大和台大在2014年也都辦過男裙週、男裙月的活動。

板中學生會：別忘了玫瑰少年葉永鋕

學生會認為，男褲女裙的服裝分界，是整個社會歷經數世紀對性別所建構的刻板印象，但在許多國家也有男生穿裙子的傳統風俗，例如蘇格蘭男性著的基爾特裙、緬甸的隆基裙、馬來西亞的紗籠、不丹的幗以及中國或台灣古代社會的長袍，也都與當地的文化傳統有關。

「裙裝在台灣的男性教養過程中幾乎是從未出現的選項，因為他們經常與性感、美麗、柔順、不便等女性或負面概念直接聯結。而當代的我們未嘗不試著翻轉這樣的刻板印象呢？」

學生會並強調，「19年前，有一位國中生，名為葉永鋕。因為個性陰柔，上廁所時常常被同學脫褲子『驗明正身』，導致於他不敢在下課時間使用廁所，只得利用上課時間去⋯⋯然而，他最後在某天下課鐘響時，被發現倒在一片血泊中，送醫不治。」

此外，學生會也針對「學生制服」提出不同觀點，台灣大多學校已開放制服混搭，而是否開放「無性別制服」還是未知的，但板中近年已取消了男生白色運動服，女生粉紅運動服的刻板制服，由灰色運動服取而代之。

而日本的柏之葉中學去年就推出「無性別制服」，就是男女皆可自由選擇穿裙裝、褲裝，配戴領帶或蝴蝶結，家長和孩子的自己決定要穿長褲還是短裙。千葉縣柏市的市教育委員會學校教育課的負責人表示：「制服可選擇的範圍變寬，就不會有人為此產生不愉快的心情，可以選擇適合自己的制服。」

這股制服的「性別友善」風潮也在日本各地蔓延，其中，制服市佔率高達全國7成的岡山縣業者，近年推出不分男女性別的制服款式，讓性別不安症、跨性別族群的學生能夠有更多選擇。

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核稿編輯：楊之瑜