香菸濾嘴既不能防癌，汙染程度還比塑膠吸管來得嚴重

香菸濾嘴既不能防癌，還造成嚴重海洋汙染。加州大學舊金山分校煙草防治負責人Elizabeth Smith指出，濾嘴由醋酸纖維素製成，需至少10年才能被分解。匹茲堡醫學中心胸腔科醫師David Wilson指出，沒有證據顯示濾嘴能有效預防肺癌。

菸頭被隨意丟棄 危害環境生物

根據《CNN》報導，全球每年生產約六萬億支捲菸，逾90％以上含有塑料濾嘴，等同超過100萬噸塑料。加上許多吸菸人士誤以為菸屁股可分解，隨地亂丟菸蒂，事實上，濾嘴汙染程度比塑膠吸管還要嚴重。

世界衛生組織聲稱，煙頭是最常見的垃圾，大約三分之二煙頭被隨意丟棄，最後進入溪流和海洋。華盛頓特區海洋保護協會估計，在淨灘中已經收集了超過6000萬個煙頭。最近一項研究顯示，將魚放入被菸蒂汙染的水中，4天後過半魚群死亡。聖地亞哥州立大學全球衛生榮譽教授Thomas Novotny指出，煙頭滲入水中，對生物有毒或致命。

濾嘴防肺癌有疑慮 反造成環境汙染

塑料濾嘴是在1950年代發明，為應對肺癌的恐懼。煙草煙霧含有約250種有害化學物質，包括重金屬，砷和放射性釙210，已知其中至少有69種會造成癌症。

濾嘴的發明是希望能阻斷毒素來預防肺癌，然而到了1960年代中期，研究人員發現，容易使菸癮者上癮的焦油和尼古丁，也被過濾掉了。因此煙草公司保留了濾嘴，但降低過濾尼古丁的效率。

實際上，雖然濾嘴阻止了一些毒素，卻也改變了煙草燃燒的方式，增加了其他毒素。濾嘴雖然降低了一些吸菸常見肺癌發病率，但另一種肺腺癌罹患率卻增加了。David Wilson補充，這兩種癌症存活率大致相同，沒有明確證據表明濾嘴對整體肺癌生存率有益。

可分解濾嘴還不夠 環團籲立法護地球

為防治濾嘴汙染，世界部分城市針對香菸額外徵收街道清潔費，或者處罰亂丟菸蒂。2018年歐洲議會曾要求歐盟國家，在2025年前從濾嘴中去除50％塑料，2030年減少80％塑料，最後卻被否決。取而代之的是，煙草公司將辦活動提高大眾認知，提供公共煙灰缸和垃圾桶，並且必須在香煙包裝上添加標籤，說明濾嘴含有環境有害塑料。

如何解決濾嘴危害？濾嘴化學專家Mervyn Witherspoon表示，最好解決方案是利用可分解濾嘴，他服務的公司開發出一種由天然材料製成的濾嘴。但Elizabeth Smith認為，許多吸菸者可能會更容易隨意丟棄菸蒂。環團人士則呼籲，政府應制定法律政策，將地球環境擺在首位。

參考資料

Cigarette filters are the No.1 plastic pollutant ... and don't prevent cancer. Tobacco and its environmental impact: an overview.

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航