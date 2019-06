「 後設論述」名聲不佳，但卻是很有用的學術寫作技巧

歸結多年來教研究生寫學術論文的經驗,讓我發現自己花了不少時間在講解後設論述(metadiscourse)上面。久而久之,我了解到後設論述可以說是聲名不佳,或者可以說是毀譽參半。它的惡名大概有兩個原因,一是人們對學術寫作慣有的不信任,二是我們在讀學術論文時常發現的問題︰生硬做作。而且,因為後設論述這個詞本身就很拗口,我相信提這個詞只會讓人們的不信任更形嚴重。身為寫作者,在寫作時很自然就會思考到後設論述。對新手寫作者來說,思考更是一份責任,是至關重要的,因此後設論述實在是一個不可規避的課題。

那麼,到底什麼叫做後設論述?簡單來說,後設論述就是寫作者在文中明確表現出他如何設法建構一段文字之處。因此,後設論述可以這麼定義︰

各種寫作者很直白地用來組織文句、跟讀者互動、昭示對文章內容與對讀者的態度的手段 ──Hyland and Tse, 2004

使用後設論述使我們得以在文章、文章、作者之間建立起一種三角關係。但是,因為我們往往急於構築出一段滿足讀者的文字,我們常常忽略了身為作者的本分。我最常給研究生的文章下的評語中,有一句是︰「您說了很多關於研究主題的事,但對於您所寫下的文句卻說明得不夠多。」文字是表層的,深層的意義是透過這篇文章,作者得明確的說明想要傳達的旨意為何。這兩者之間的不平衡其實是有影響的,因為身為讀者,我需要作者指引我如何讀通這篇文章,以了解它的主題與內容。

我個人的經驗是,定義後設論述是有必要的,但倘若僅僅是對後設論述下定義,不管是簡單的定義還是技術性的定義,還不太能扭轉後設論述是外來干涉文章本身的觀念。我發現若要幫他們克服這項心理障礙,最有用的做法是把後設論述分門別類,然後各自列出幾個範例(詳細的分類請見Ken Hyland and Polly Tse. “Metadiscourse in Academic Writing: A Reappraisal.” Applied Linguistics 25, no. 2 (June 1, 2004): 156–77 )。

一般而言,後設論述可以用來向讀者傳達下列這些訊息。

文章的結構:

I will start by presenting some of the literature that assesses governmental responses to AIDS in Uganda, Zimbabwe, and South Africa. Because they share many key concepts, these approaches to the experience of tuberculosis will be organized thematically. 筆者首先將回顧文獻中記載烏干達、辛巴威、南非等國政府如何面對AIDS。因為它們有許多共通的關鍵概念,以下將對這些應用在結核病的措施依主題分別作探討。

概念之間的關聯︰

To conclude, the historiography of consumer demand in the eighteenth century has undergone many changes since the inception of consumer studies. The promotional materials produced by a university often promise that administrators will provide resources to assist students with the transition to university life; as a result, many students arrive on campus with the expectation of support. 總歸一句,關於18世紀消費者需求的歷史論述自消費者研究發跡開始已幾經改變。大學的招生資料常常保證說校方會提供資源來幫助學生適應校園生活。結果,許多學生都期待到校後能受到各方面的支援。

作者如何以例證支持其論述︰

Yet, as the American historian John L. Brook has demonstrated, Habermas’s account of the public sphere seems unable to reconcile the complexities of power. Swain posits that language learning may occur though the production of language, either spoken or written. 然而,正如美籍歷史學者John L. Brook所言, Habermas對於公共領域的看法與權力的複雜性不符。 Swain斷定語言的學習可以透過產出語言來達成,不管是透過口說或書寫皆然。

作者如何進一步解釋某個概念︰

Global norms are norms that are accepted worldwide; for example, it is currently a global norm that all students progress through the degree granting process by completing a series of homework assignments, exams, and research papers. An assertion of ‘personhood’ expressed as a relation to property is crucial in every self-styled extension of the Enlightenment project. That is, when we equate personhood with property ownership, we implicitly accept a liberal notion of identity. 全球規範指的是放諸四海皆準的規範。舉例而言,學生完成一系列的作業、考試、論文而獲取學位目前是一項全球規範。 主張人格性是透過與財產的關係而體現對啟蒙計畫的每一個自行發展的延伸而言均極富意義。也就是說,若將人格性等同於財產所有權,那就含蓄地表示我們接受自由主義對身分的定義。

作者認為一個主張有多少說服力︰

Hypothesized reductions in co-rumination during PMT/CBT may also be due, in part, to improvements in the mother’s depressed status. To my knowledge, this problematic has never been critically examined. 假設中PMT/CBT期間共同反芻的減少或許能部分歸因於母親憂鬱症狀的改善。 就筆者所知,這個問題尚未被仔細檢討過。

作者對文章內容某個面向的觀感︰

This remarkable achievement shows that policy goals are achieved more readily when those policy goals are clearly established. Understanding the nature of the developments leading up to the unification of Upper and Lower Egypt is particularly problematic because of the lack of literacy in that time period. 這項卓越的成就顯示明確的政策目標得以比較迅速達成。 探索導致上下埃及統一的原因特別困難,因為那個時期幾乎沒有文獻問世。

作者希望研究人員如何判讀該論文的某個面向︰

It is widely recognized that natural resources come to count as such through specific decisions, institutional practices, and socio-political processes. This claim raises an obvious question about the clinical similarity of patients with aggressive dementia and patients with general stress disorders. 學界廣泛接受自然資源之所以被視作自然資源乃是經過一系列特殊的決議、制度的實踐、社會-政治歷程而成。 這項主張引出一項明顯的問題︰攻擊性失智病人與廣泛性焦慮症病人在臨床上的相似性。

論文內容如何反映出作者所扮演的角色︰

My use of the term ‘revival’ here stems from an understanding of cultural revitalization as a flexible and organic process, wherein members of a community fuse individual innovation and musical sensibilities with contemporary interpretations of older cultural practices. Thus, I will try to link insights from theoretical understandings of science and technology studies with resources geography, which may potentially advance both these literatures. 此處,筆者所使用的revival一詞乃是基於文化振興是一個彈性的、活生生的歷程這樣一項認知,社會成員透過創新與音樂才能各自賦予傳統文化與習俗新的詮釋。 因此,筆者嘗試將得自科學與技術研究的知識和資源地理學相結合,以期促進兩個領域的進步。

從前面這些例子我們可以發現它們大多數讀起來都很通順;不僅不會讓人覺得不自然或很做作,反而還讓人覺得他們在描述很重要的步驟。事實上,如果我們把這些例句跟它們原本上下文一起看,我們甚至會發現它們比被摘出來單獨看還要更自然流暢。

我覺得探討上述分類會很有幫助的原因,是作分類能讓我們體會到原來每個人對各種後設論述的使用方式,可能很不一樣。為了強化我們應用後設論述的能力,瞭解這些使用方式有其必要性。想有效應用後設論述所面臨的一個最大障礙,是我們往往傾向把它當成是一種路標,然後把它跟路標既笨拙又不靈活的形象重疊。我常把後設論述的應用方式分成4種基本類型,讓學生領悟怎麼樣更加善用後設論述。

有些種類的後設論述可以常常用。舉例來說,大多數的學術文章作者都會很頻繁地使用例證,雖然未必每次都能用得恰到好處。

我們可能會下意識迴避使用某些後設論述,因為我們以為用了會違反學術寫作的規範。比方說,某些作者會避免使用第一人稱或情緒性的語言,但這些後設論述其實可以傳達給讀者一些訊息,例如他們的態度,以及他們希望讀者如何解讀文章的內容。

我們會因為缺乏學術寫作的經驗,而不太敢或不太會用某些後設論述。舉例來說,某些作者費盡辛苦也寫不出清楚的起承轉合,或提出明確的解釋,而且他們往往也不太懂得如何確認自己的主張的強度。

最後,我們有時會用後設論述用得太少,因為要用得好得要先對自己的文章有所瞭解,但作者們往往對自己的文章缺乏認識。比方說,很多作者沒能適當說明文章的架構的原因,是因為他們根本就還沒搞清楚文章本身的內部機制。

這些不同的面向突顯出刻意去認定後設論述的好壞,基本上是錯誤的。身為寫作者,我們應該要用上述這4個基本類型,來針對自己的寫作技巧提出質疑︰

如果我們固定使用某些後設論述,我們是否用得很恰當?

如果我們會去迴避某些後設論述,我們是否能強化自己對學術寫作規範的瞭解,以確認我們的判斷是否基於對寫作規則的健全認知?

如果我們不太敢或不太會用某些後設論述,我們是否能為讀者設想而去強化對這些後設論述的瞭解,進而彌補自己的不足?

最後,如果我們因為對自己的文章不夠瞭解而少用後設論述,我們是否能加強這方面的認知以培養為讀者提供指引的能力?

把這些問題一起考量,可以幫入我們了解自己應該如何調整與加強應用各種後設論述的能力。我建議學術文章的寫作者們把修改文章的時間,撥一點出來在檢討自己文章裡面的後設論述。我自己的策略是去留意後設論述給文章帶來的深度和廣度,但不要太過執著於判斷對後設論述的應用屬文本文中的哪種類型。對大多數的寫作者而言,我們只需要全力以赴去引導讀者進入我們想要的方向。

把文章中自己的態度或意志出現之處標出來,對寫作者而言會很有啟發性。如果審稿人提到寫作的風格或整體的連貫性,我會用這個方法來檢討自己在文章中哪處是多餘的。即使你對後設論述的應用已經比較得心應手了,我還是會建議用這個標示法作為文章後期修改的策略。唯有確實去瞭解我們在文章中扮演的角色,我們才能確實為讀者提供所需的指引,讓他們讀過文章後能有最大的收穫。

本文經WALLACE華樂絲授權刊登,原文刊載於此

責任編輯:朱家儀

核稿編輯:翁世航