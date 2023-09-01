想抓他的人太多，瓦格納首腦生前練就深厚「搭機逃亡術」
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美國中央情報局（CIA）莫斯科駐點前站長霍夫曼（Dan Hoffman）表示，「普里戈任頻繁出差，讓人逮到機會」下手奪命。霍夫曼以經典黑幫片《教父》（The Godfather）為例，說普里戈任和普亭的關係，有如片中艾爾帕西諾（Al Pacino）和吉亞尼羅素（Gianni Russo）的角色一般：麥可柯里昂告訴背叛他的妹婿將被放逐到拉斯維加斯，但沒幾分鐘便一手殺了他。
（中央社）早在普里戈任（Yevgeny Prigozhin）的私人飛機從半空墜落之前，這名俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦早已懷疑有人會利用飛機設局刺殺他。
62歲普里戈任搭乘的巴西航空工業公司萊格賽600型（Embraer Legacy 600）飛機，8月23日墜毀莫斯科北方的特維爾州（Tver），普里戈任、他的左右手烏特金（Dmitry Utkin）及機上其他8人無人生還。失事地點距離俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）湖濱居所約65公里。
美國《華爾街日報》報導，普里戈任旗下的私人機隊，包括失事時搭乘的巴西航空工業萊格賽600，都配備了偵察儀器、電子變色智慧窗和白色真皮座椅。
根據俄國空軍前官員、瓦格納叛逃者、非洲及中東官員等人的說法，普里戈任搭機有一套躲避制裁和通緝的「作業程序」。據說他會要求飛機例行性關閉詢答機，讓飛機自追蹤螢幕銷聲匿跡；機組員攜帶假護照；於起飛前不久修改乘客名單；甚至在飛行途中突然通知航管人員變更目的地。
《華爾街日報》指出，普里戈任年少時在聖彼得堡（St. Petersburg）街頭就吃過不少苦，曾經坐過牢，接著成為俄國最具影響力的戰爭企業家，最後還變成普亭核心圈內唯一膽敢挑戰總統的人。
他一輩子都在磨練隨時逃亡的本事，但這仍不足以救他的命。
他今年6月發動兵變，率瓦格納朝莫斯科方向進攻。這場行動最後以失敗收場，讓他和普亭關係變得更加撲朔迷離。
兵變失敗收場後，白羅斯領袖盧卡申科（Alexander Lukashenko）宣稱說服普亭放棄執行一項處死普里戈任的預設計畫。儘管如此，普里戈任仍進一步加強自身維安措施。知情人士透露，在俄國境內飛行時，他不再從莫斯科空軍基地或其他俄國軍用機場起飛，也不再搭乘政府的公務飛機。
而他早在多年之前，便已和機組人員有了周詳的「匿蹤」計畫，一探國際通緝犯輕易且不著痕跡遊走於全球數十個機場的極限。
鑒於瓦格納經常受雇保護非洲國家的領袖和國家軍政府，普里戈任經常飛往當地，有時會在單程旅行中更換2到3架飛機。
他也時常「變裝」打扮或在飛機跑道舉行會議，一來降低被捕風險，二來方便以最短速度「閃人」。去年10月，普里戈任在利比亞東部一個空軍基地與利比亞民兵領導人哈夫塔（Khalifa Haftar）會面時，身穿軍裝戴著墨鏡還貼上假鬍子，一旁有維安人員戒備。
這個月稍早，他從莫斯科東南30多公里的一個寂靜商業機場起飛，展開了他最後一次非洲之旅時，起飛前一刻才把自己名字加進乘客名單。
美國中央情報局（CIA）莫斯科駐點前站長霍夫曼（Dan Hoffman）表示，「普里戈任頻繁出差，讓人逮到機會」下手奪命。霍夫曼以經典黑幫片《教父》（The Godfather）為例，說普里戈任和普亭的關係，有如片中艾爾帕西諾（Al Pacino）和吉亞尼羅素（Gianni Russo）的角色一般：麥可柯里昂告訴背叛他的妹婿將被放逐到拉斯維加斯，但沒幾分鐘便一手殺了他。
普里戈任座機墜毀，美國官員評估是一場暗殺計畫所造成。俄羅斯政府雖說會調查失事原因，但至今仍未提供一個說法，且未按國際規範保留現場，反而予以剷平。
被視為與俄羅斯聯邦安全局（FSB）關係密切的社群媒體管道暗示，飛機失事前幾個月，普里戈任的維安程序已經開始鬆懈。另有管道引述未經證實的機組人員說法指出，這架飛機最後一次起飛前，曾有不尋常的維修作業；或有人說，曾有兩名自稱是潛在買家的男子在墜機前幾個小時來看過飛機。
普里戈任29日已在波羅霍夫斯科耶公墓（Porokhovskoye cemetery）下葬，儀式短暫，出席人員寥寥可數。
近幾天在俄羅斯社群媒體流傳的一段未註明日期影片中，普里戈任以讓人不寒而慄的預測語氣形容他所認為的國家現況，結果卻一語成讖。
「你最好殺了我，但我不會說假話。」他說：「我老實說吧，俄羅斯正在災難邊緣。如果今天不把齒輪調正，飛機就將在半空中解體。」
新聞來源
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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