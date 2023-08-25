潛艇三明治連鎖企業Subway同意洛克資本收購，傳價約3000億元成美國史上第3大餐飲事業併購案
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總部位於亞特蘭大的洛克資本集團擁有許多品牌，包括「水牛城狂野雞翅」（Buffalo Wild Wings）、「31冰淇淋」（Baskin-Robbins）和「西雅圖最佳咖啡」（Seattle's Best Coffee）等，還有連鎖健身房「橙色理論」（Orangetheory）等資產。
（中央社）美國潛艇三明治連鎖企業「賽百味」（Subway）今天宣布達成交易，接受活躍於餐廳和調理食品業的美國私募基金公司「洛克資本集團」（Roark Capital Group）併購。
根據新聞稿，在超過100個國家擁有近3萬7000間餐廳的Subway表示，此交易將結合公司的「全球影響力和品牌實力，以及洛克資本集團在餐廳和特許加盟業務模式中的深厚專業知識」。
相關各方並未披露交易金額。1名知情人士本週稍早告訴《法新社》，交易金額預料超過90億美元（約新台幣2865億元）。
《華爾街日報》（Wall Street Journal）之前報導，洛克資本集團出價96億美元（約新台幣3056億元）競購。
這筆金額將讓Subway的交易成為美國史上第3大餐飲事業併購案。最大宗的併購案是「漢堡王」（Burger King）與加拿大咖啡餐飲連鎖店Tim Hortons在2014年的114億美元合併案。
Subway執行長齊德西（John Chidsey）說：「Subway與洛克資本集團合併具有光明的未來，我們致力繼續專注於為我們的加盟商、顧客和員工提供三贏之道。」
總部位於亞特蘭大的洛克資本集團擁有許多品牌，包括「水牛城狂野雞翅」（Buffalo Wild Wings）、「31冰淇淋」（Baskin-Robbins）和「西雅圖最佳咖啡」（Seattle's Best Coffee）等，還有連鎖健身房「橙色理論」（Orangetheory）等資產。
洛克資本集團未立即回應《法新社》的置評要求。
Subway由德魯卡（Fred DeLuca）於康乃狄克州經營的三明治店面起家。他當時獲得家族友人巴克（Peter Buck）的1000美元投資開啟事業，目的是為了支付大學學費。德魯卡於2015年過世，巴克也於2021年逝世。
今年6月，Subway公布1項特許加盟協議，未來20年將在中國開張約4000間餐廳。
新聞來源
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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