懶人投資策略：平均報酬率7％的「台灣50」ETF

艾蜜莉曾在演講中多次提到，每個月存1萬，一年下來是12萬，將這筆錢投入年化報酬率就超過7％ETF，閉上眼睛，35年後你就會有一筆超過1600萬的退休金。

很多人聽到都覺得艾蜜莉在開玩笑，或是紛紛要我報明牌。真的沒有開玩笑，也不是要當投顧老師。只要投資台灣最知名的ETF──台灣50（0050）就能穩定的達成。（如果想追求更高的投資報酬，像是我的艾蜜莉定存股就有15％的績效，就要付出較多的時間研究與風險）

因此，這篇文章就來替您完整解紹這檔ETF。

台灣50（0050）的介紹

台灣目前發行的ETF超過100檔，而艾蜜莉會推薦的ETF是「台灣50（0050）」。這是一檔由元大發行的ETF，全名叫做「元大寶來台灣卓越50指數股票型基金」，簡稱0050或台灣50。（0050是交易代號）

0050是追蹤台灣前50大市值的公司，也可以想像買進0050就是一次買進台灣最大的50檔股票，這50檔股票又被稱為「0050的成分股」，像是我們常聽到的台積電、鴻海、中華電等等。因此，0050的走勢幾乎跟著台股大盤走，尤其是占比最高，達到35.25％的台積電，影響越劇烈。

如果台灣經濟只要有成長，0050的股價就會跟著繼續成長。

元大台灣50成分股一覽表

資料來源：元大，整理：艾蜜莉 資料來源：元大，整理：艾蜜莉，時間：2019年4月3日

台灣的指數型基金首推台灣50（0050）

台灣的指數型基金裡，艾蜜莉會首推0050的原因有以下幾點：

第一：0050的管理費為0.32％、保管費為0.935％，比一般基金便宜很多。

第二：流通性較佳，2018年全年總交易額為156,468,628,091元，零股交易也較為容易。

第三：0050長期年化報酬率約在7％，有許多人回測過0050的長期年化報酬率約在6％～7％，差別只在於投入的期間為股市高點或低點。市場先生曾計算2007年8月到2018年8月這10年間，0050的近10年總報酬為79.0％、年化報酬率為6.0％。以這樣的績效，早就打敗一票主動型基金、定存、儲蓄險了。

想自己實際回測0050的投資報酬率，也可以使用理財寶的「0050打敗定存」付費軟體。

怎麼買賣0050呢？

ETF可以直接在股票交易所買賣，跟股票一樣。打開您的券商app或是call您的營業員，告訴他「我要買一張0050」就可以了。

交易的時間也和一般股票一樣是上午9時至下午1時30分，也可以以零股交易。

關注0050的報酬率，而非殖利率

下方資料為「年度：現金股利（元）／殖利率（％）」整理（資料來源：CMoney，整理：艾蜜莉）

2004：1.85／4

2005：4／7

2006：2.5／3.5

2007：2／5.6

2008：1／1.9

2009：2.2／3.9

2010：1.95／3.6

2011：1.85／3.5

2012：1.35／2.3

2013：1.55／2.4

2014：2／3

2015：0.85／1.2

2016：0.7／0.9

2017：0.7／0.8

2018：2.3／3

從上面的資料可以看出0050的現金股利、殖利率普遍不高。因此，買進0050會建議是長期投資，耐心等候長期投資報酬率，而非等配息。

如果您是希望每年領現金配息的投資人，艾蜜莉則會建議您改為投資其他高殖利率的股票。

最後，投資0050的策略簡單來說可以分成三種：單筆買進、定期定額、低買高賣。

艾蜜莉之前就已經寫過一篇文章是講述「ETF投資的三種買賣策略」，最後，希望這篇介紹0050的文章能對您有幫助。

本文經艾蜜莉-自由之路授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航