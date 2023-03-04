【專訪】《廢線彼端的人造神明》作者瀟湘神：故事是虛構，歷史卻不一定完全真實，「我們其實一直活在虛構世界裡」

文：愛麗絲

「這次寫了一點愛情的青春浪漫，我應該有進步了吧？」瀟湘神過往研究妖怪，寫都市傳說，寫殖民歷史，寫虛構結界，笑稱新作《廢線彼端的人造神明》中，自己總算進化到能寫點愛情元素。

瀟湘神大嘆比起故事劇情，感情才是最難寫的，「我寫愛情故事容易訴諸理性，想探究為什麼他們會相愛？以至於那些浪漫與酸甜蕩然無存。」瀟湘神自評寫愛情的難處，更不禁透露過往讀過不少日本推理作品「令人髮指」的感情描繪，足見浪漫愛情有多難寫，「有些日本推理作家的感情真的寫得格外的爛⋯⋯是讓我看到全身都要脫皮的那種。」

愛情的曖昧酸甜無以名狀，青春浪漫或許難以捉摸，但《廢線彼端的人造神明》中的主要元素，神祇與神力、虛構結界與歷史，可就是瀟湘神的主場了。

十多年前自TRPG誕生的故事

《廢線彼端的人造神明》從一封神秘的試用邀請開展故事。主角們各自因參與試用，擁有神祇和「祂」所賦予的神力，自此在虛構與真實的世界中擺盪，甚至捲入超現實鬥爭，而神祇背後緣由是歷史脈絡，是政治角力，也是權力政治的隱喻。

真實與虛構相互影響的世界，瀟湘神駕輕就熟，超現實戰鬥更被他編排得華麗炫目，字裡行間的出場總勾勒成神通廣大的畫面，而瀟湘神透露，小說版本中的神祇，能力可比故事雛形中要強大許多。

事實上，《廢線彼端的人造神明》故事前身約誕生於十多年前。

瀟湘神自大學起熱衷於TRPG（桌上角色扮演遊戲），遊戲中，主持人創造世界，玩家則於虛構世界裡自由行動，瀟湘神當時構思出發生在日本山村的故事，卻在田野調查過程中，發展成結合廢墟、鐵路、礦業史，和神祇超能力戰鬥的現代故事，「遊戲裡為了維持世界觀的平衡，稍微弱化神力，但小說不需要考量世界觀平衡，我當然要讓神很強大！」

隱身與飛行之神、植物之神、守護之神、生命之神、運勢之神、謀略之神等多種超能力中，瀟湘神透露最想擁有的，「當然是運勢之神，但我其實不是想要好運，我是想透過好運得到錢，這樣我就能繼續高枕無憂地寫小說啦。」

好的悲劇人物不只是命運慘烈

寫小說打造世界，也創造角色，在《廢線彼端的人造神明》中，瀟湘神最喜愛的角色是悲劇角色——邏輯鬼才，辯才無礙的顏中書，掌有隱身與飛行之神。

「我很喜歡悲劇角色，」瀟湘神憶及從前，擔任TRPG主持時，偏好先讓玩家們與NPC們培養感情，而後將NPC角色推到悲劇邊緣，但這不等同遊戲以悲劇收場——遊戲結果必然是好的，才能讓玩家開心滿足，「但過程得是慘的。」瀟湘神筆下，一個悲劇人物光有慘烈命運還算不上好的悲劇人物。好的悲劇人物，最令人欣賞的是面對悲劇時，如何展現自己的意志，在最慘情況下，又如何維持其品格。

顏中書深知自己所追求的，即便曾面臨幾近批鬥的圍剿，她仍能穩住心智，條理分明地用完美邏輯論述維持立場並扭轉局面——即便最後稱不上喜劇收場。

故事謎底如權力隱喻

《廢線彼端的人造神明》中，神祇試用看似是結合神秘學的高科技產品，但神祇的超能力來自何處？瀟湘神揉合台灣歷史、國際政治角力的現實，解開這道源遠流長的謎題。追溯至二戰期間戰略考量，結合台灣日治殖民地位，加上金瓜石礦業歷史與地景，字裡行間彷彿帶讀者經歷一場時空挪移，梳理脈絡並破解謎底。

故事謎底彷彿瀟湘神對權力的隱喻，擁有絕對權力、全知全能的下一步，真的從此幸福嗎？其實不然，無限權力令人恐懼，必然需良好體制控管，避免將來遭其反噬，於是我們小心翼翼，試圖設定更多條件防患於未然，而這控管權力的過程，便是政治。

真實幻夢，虛構現實

《廢線彼端的人造神明》情節結合台灣歷史脈絡，讀來既虛構又真實，而瀟湘神一向在真實與虛構間切換自如。

故事是虛構，歷史卻不一定完全真實，「我們其實一直活在虛構世界裡，」瀟湘神所言耐人尋味——我們所知的永遠不是客觀事實，或多或少經過虛飾，看似真實的歷史也可能是經篩選編排的虛構。但虛構必定是壞事嗎？那倒不見得，值得探討的是，我們是否該安於現狀？是否擁有追求真實的趨力？

真實可能戳破謊言讓人遍體鱗傷，而真實也促使虛構誕生，「要有真實的自然徵象，好比打雷，才會產生雷神傳說啊。」真實與虛構永遠相伴相生，瀟湘神指出，我們該做的是不要停止追求真實，即便有時從虛構中清醒，只是進入另一場虛構幻夢的開始——但又未嘗不是真實。

本文經Readoo閱讀最前線授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九