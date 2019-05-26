先破壞再修復：不用打針、麻醉的「震波治療」原理是什麼？

震波治療是什麼呢？

圖片來源：《航海王One piece》 這是震震果實

Photo Credit：堡醫師 這是震波治療

曾經有一台很棒的震波擺在我眼前，我沒有去珍惜，等到賣掉缺貨了才後悔莫及。如果非要用一句話形容震波治療，我希望是運動傷害的剋星......

堡醫師從七年前在林口長庚復健科訓練時，於醫學中心就接觸過大名鼎鼎的震波治療。約三年前自己陸續購買過三台震波機器，從發散式震波、聚焦式震波，到現在原力復健科的複合式震波。（提醒您：原力復健科的震波由醫師診斷檢查病情，建議可做震波治療加速恢復後，由物理治療師施打）

因此堡醫師對震波治療的過程、注意事項及恢復狀況等都很熟悉。

什麼是震波治療？

震波治療其實就是高能量的再生治療。什麼意思？藉由機器產生震波，打在有問題的受傷肌腱韌帶，造成一種先破壞，身體收到信號，進而再加強修復的過程。

它是一種非侵入性的治療，就是不用打針，也不用麻醉，做完沒有傷口，可以快速地恢復原本狀況。

聽說震波有分好幾種？

是的，震波可分為聚焦式震波和發散式震波：

發散式震波：輕型武器，機型比較小。可快速放鬆大片筋膜，對大片的筋膜炎、筋膜僵硬緊繃效果好。

聚焦式震波：重型武器，大型機器。對鈣化性肌腱炎（肩部肌腱鈣化、阿基里斯腱鈣化）、超淺層筋膜沾黏發炎（媽媽手、板機指、手腕三角軟骨受損TFCC）、足底筋膜炎、頑固性肌肉緊束條（Taut band）、深層滑囊炎、筋膜炎等效果奇佳。

聚焦式震波最大的特點是對鈣化性肌腱炎效果很好，高能量能將鈣化的小分子分解，是發散式震波震波做不到的。局部一個小點的痛點，對聚焦式震波的反應也很好。

而最厲害的還是這台：

複合式震波治療＝聚焦＋發散式震波

就是一台機器同時結合了「聚焦式震波＋發散式震波」的優點。在外掛「震動按摩探頭＋超音波探頭」可以配合檢查。

兩種震波皆有其特色優點，因此兩者皆有當然最好，可以做出更好的治療品質。

Photo Credit：堡醫師 震波治療

震波治療可以治療那些問題？

震波治療可以治療的問題包括，

一、各種急性肌腱炎、退化性肌腱炎：震波治療又稱為「肌腱炎殺手」、「運動傷害殺手」，對肌腱、韌帶發炎效果極佳。如：網球肘，高爾夫球肘，手腕三角軟骨受傷等。運動傷害如髂脛束症候群（ITBS）、肩部旋轉肌肌腱炎、髕骨肌腱炎（跳躍膝）、跟腱炎等，或是慢性筋膜炎如肩頸酸痛、下背痛、肌筋膜激痛點等也都有效。

二、足底筋膜炎：足底筋膜炎會特別提出來說，是因為傳統復健的效果真的是太差了，導致許多患者覺得足底筋膜炎是「不治之症」。但以堡醫師的經驗，如果可以好好配合治療，其實足底筋膜炎是可以痊癒的。

三、鈣化性肌腱炎：前面提過，鈣化性肌腱炎常出現在過度使用的地方，因為身體修復不良，而用鈣化、結晶來取代正常的纖維結締組織。然而鈣化雖然解決的短期的問題，卻帶來長期的影響，讓那個區域的關節韌帶活動度降低，甚至容易擠壓疼痛。有一種方法治療鈣化性關節炎是超音波導引下，用針頭去把鈣化搓開，然後打藥。另一種是開刀刮除或清理鈣化的組織。但堡醫師覺得不需要，其實用震波這種非侵入性的「隔山打牛」的治療，低破壞且恢復快，效果佳。常見的鈣化區域有肩部旋轉肌、足跟阿基里斯腱。

四、腳踝韌帶慢性扭傷：腳踝外側韌帶（ATFL）是最常扭傷而腫脹變得慢性發炎的。此時做一般物理治療恢復相當慢。使用震波治療可以低度破壞快速修復。

五、激痛點放鬆、筋膜放鬆：如肩頸痛、下背痛、腿後肌慢性拉傷等。

Photo Credit：堡醫師 上背激痛點

Photo Credit：堡醫師 激痛點怎麼治療

但震波不適合肌腱急性大範圍破裂時使用，因此需要需配合醫師超音波檢查，以避免錯誤治療。

治療前注意事項

肌腱急性撕裂、急性發炎期不適合做震波治療，詳細請諮詢醫師的檢查。治療時間單次約20分鐘。震波治療是療程的治療，每次治療有恢復期，需間隔4－7天。一次療程結束後由醫師評估治療效果及回復狀況，決定是否治療結束或需下一療程。

1. 震波治療時，感到有點疼痛效果較好（疼痛指數：5－6分／10分最適當）

2. 震波療效有

立即療效：治療完約3天內會感覺較好

間接療效：治療完約1個月會感覺好

延遲療效：治療後約3－6個月，受傷組織會再生回復。

治療後注意事項

震波治療後飲食多攝取青菜、水果、瘦肉等，以及維他命、膠原蛋白補充劑，幫助組織修復。治療期間儘可能不要服用止痛消炎類藥物，以免影響震波療效。

治療完48小時內不要激烈運動，以免治療部位更疼痛。治療部位若非常疼痛，可以冰敷10分鐘數次，或服用普拿疼類藥物。震波治療期間搭配復健療效更佳，若治療時有問題，隨時諮詢治療師或醫師。

震波治療最重要的營養補充

對於震波這類的再生療法（以及增生療法），許多人接受治療後，常常忽略了營養補充。因為這類先破壞再修復的治療，在人體營養素不足下，效果會變得很差。特別是某些過瘦、過胖、運動過度訓練的患者，一定要搭配營養補充，震波治療才會有效。

一張圖總結震波注意事項：

Photo Credit：堡醫師 震波治療注意事項

本文經堡醫師授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航