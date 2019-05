任何人只要認同AV動物權的理念，都可申請舉辦「Cube of Truth」推廣活動

我們想讓你知道的是

Anonymous for the Voiceless將推廣活動命名為「Cube of Truth」。這種活動若要大規模運作,在各國成立協會可能太慢,不如讓民眾自發行動,只要事先聯繫規劃,選擇一個人潮洶湧的地方,即可完成一場街頭推廣。